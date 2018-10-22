Крепость Джубейля

Лестница к мосту у главного входа

Мост между лестницей и главным входом

Северная стена (вид с моста)

Отец автора статьи

Обращенная к морю западная стена

Древний финикийский город Гебал, более известный под греческим названием Библос, был в 636 г. без боя занят арабами, которые переиначили его название на созвучное арабское слово «джубейль», что значит «пригорок». 28 апреля 1104 г. город оказался в руках крестоносцев под предводительством графа Раймонда де Сен-Жиля, взявшего Джубейль благодаря помощи генуэзской эскадры из 40 галер. Раймонд отблагодарил своих союзников, предоставив им треть завоеванного города. Французы называют город Жибле (Gibelet).26 июня 1109 г. граф Бертран де Сен-Жиль, сын графа Раймонда, передал весь город генуэзцам за их помощи в захвате Триполи, где они на этот раз предоставили около 60 галер. Один из командующих эскадрой, Угоне Эмбриако, был поставлен во главе двух новых третей, а через некоторое время получил в управление весь город и, наконец, стал его владельцем с правом передать по наследству. Итальянцы называют город Библо (Biblo), что, как видно, ближе к греческому названию.Крепость нынешнего Джубейля была построена крестоносцами из известняка и остатков древнеримских сооружений. Система обороны включала, кроме выхода к морю, окружной ров.В августе 1187 г. Библо по договору был передан египетскому султану Салах-ад-Дину, по приказу которого стены крепости в 1190 г. были частично разобраны. Позднее крестоносцы вернули город и в 1197 г. восстановили городские укрепления.Крепость образует квадрат и состоит из стен с пятью выступающими прямоугольными башнями разных размеров и донжона. По изящному двухарочному мосту можно подойти к главному входу, расположенному в северной стене. К мосту ведет лестница.Площадь крепости по внешнему периметру составляет около 3,2 тыс. кв. м, площадь внутреннего двора вместе с донжоном — около 1,3 тыс. кв. м, площадь квадратного донжона — 400 кв. м. Расстояние до моря от западной стены — 175 м (с точностью до 5 м).Система лестничных переходов позволяет быстро передвигаться по смотровым площадкам и помещениям, которых довольно много, несмотря на казалось бы небольшие размеры крепости, и которые весьма вместительны. В одном из них, слева от входа, расположена музейная экспозиция, рассказывающая о древней истории города.