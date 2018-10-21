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В США сообщили о «боевых троллях» из Саудовской Аравии

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Саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман и его ближайшие сподвижники создали в королевстве так называемую фабрику боевых троллей, на которой не покладая рук трудятся сотни человек, пишет The New York Times.

Джамаль Хашогги (Хашкаджи)


По данным газеты, тролли распространяют нужную властям Саудовской Аравии информацию в соцсетях, в том числе в Twitter, чатах WhatsApp и Telegram. Каждый «боец за справедливость» получает в месяц около $3 тыс.

Автор утверждает, что практика устраивать в соцсетях травлю конкретных противников саудовского правительства существует со 2010 года, то есть со времен «арабской весны». Чаще всего уделяется внимание темам войны в Йемене, ситуации с правами женщин и др.

Если администрация соцсети обнаруживает пропагандистские аккаунты, то их создатели открывают новые, предварительно закрыв старые.

Изданием упоминается некий Али Альзабар, ранее работавшим в «Твиттере» одним из технических сотрудников. Он якобы добывал информацию о «врагах» Саудовской Аравии и сливал ее троллям. Альзабара уволили, однако привлечь к ответственности не смогли – не хватило доказательств. После увольнения он вернулся на родину и получил там государственную должность (какую, не указывается).

Одним из объектов нападок «фабрики» был журналист Washington Post Джамаль Хашогги (Хашкаджи), который погиб в Стамбуле в саудовском консульстве. По официальной версии, он погиб 2 октября в результате ссоры с соотечественниками.

В МИД Канады такое объяснение назвали неправдоподобным. Канадские дипломаты призвали провести «тщательное расследование» и наказать всех, кто стоит за смертью журналиста.

Ранее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии сообщила о задержании 18 граждан королевства и отстранения от должности помощников наследного принца – советника государственной канцелярии Сауд аль-Кахтани и замдиректора общей разведки Ахмеда Асири.

По словам одного из источников, приказа убивать не было, журналиста должны были убедить вернуться на родину. Но тот стал звать на помощь. Тогда к Хашогги применили удушающий прием и он скончался. Позже его тело вынесли из консульства и утилизировали с помощью «местного сотрудника».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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