В США сообщили о «боевых троллях» из Саудовской Аравии
Саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман и его ближайшие сподвижники создали в королевстве так называемую фабрику боевых троллей, на которой не покладая рук трудятся сотни человек, пишет The New York Times.
По данным газеты, тролли распространяют нужную властям Саудовской Аравии информацию в соцсетях, в том числе в Twitter, чатах WhatsApp и Telegram. Каждый «боец за справедливость» получает в месяц около $3 тыс.
Автор утверждает, что практика устраивать в соцсетях травлю конкретных противников саудовского правительства существует со 2010 года, то есть со времен «арабской весны». Чаще всего уделяется внимание темам войны в Йемене, ситуации с правами женщин и др.
Если администрация соцсети обнаруживает пропагандистские аккаунты, то их создатели открывают новые, предварительно закрыв старые.
Изданием упоминается некий Али Альзабар, ранее работавшим в «Твиттере» одним из технических сотрудников. Он якобы добывал информацию о «врагах» Саудовской Аравии и сливал ее троллям. Альзабара уволили, однако привлечь к ответственности не смогли – не хватило доказательств. После увольнения он вернулся на родину и получил там государственную должность (какую, не указывается).
Одним из объектов нападок «фабрики» был журналист Washington Post Джамаль Хашогги (Хашкаджи), который погиб в Стамбуле в саудовском консульстве. По официальной версии, он погиб 2 октября в результате ссоры с соотечественниками.
В МИД Канады такое объяснение назвали неправдоподобным. Канадские дипломаты призвали провести «тщательное расследование» и наказать всех, кто стоит за смертью журналиста.
Ранее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии сообщила о задержании 18 граждан королевства и отстранения от должности помощников наследного принца – советника государственной канцелярии Сауд аль-Кахтани и замдиректора общей разведки Ахмеда Асири.
По словам одного из источников, приказа убивать не было, журналиста должны были убедить вернуться на родину. Но тот стал звать на помощь. Тогда к Хашогги применили удушающий прием и он скончался. Позже его тело вынесли из консульства и утилизировали с помощью «местного сотрудника».
По данным газеты, тролли распространяют нужную властям Саудовской Аравии информацию в соцсетях, в том числе в Twitter, чатах WhatsApp и Telegram. Каждый «боец за справедливость» получает в месяц около $3 тыс.
Автор утверждает, что практика устраивать в соцсетях травлю конкретных противников саудовского правительства существует со 2010 года, то есть со времен «арабской весны». Чаще всего уделяется внимание темам войны в Йемене, ситуации с правами женщин и др.
Если администрация соцсети обнаруживает пропагандистские аккаунты, то их создатели открывают новые, предварительно закрыв старые.
Изданием упоминается некий Али Альзабар, ранее работавшим в «Твиттере» одним из технических сотрудников. Он якобы добывал информацию о «врагах» Саудовской Аравии и сливал ее троллям. Альзабара уволили, однако привлечь к ответственности не смогли – не хватило доказательств. После увольнения он вернулся на родину и получил там государственную должность (какую, не указывается).
Одним из объектов нападок «фабрики» был журналист Washington Post Джамаль Хашогги (Хашкаджи), который погиб в Стамбуле в саудовском консульстве. По официальной версии, он погиб 2 октября в результате ссоры с соотечественниками.
В МИД Канады такое объяснение назвали неправдоподобным. Канадские дипломаты призвали провести «тщательное расследование» и наказать всех, кто стоит за смертью журналиста.
Ранее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии сообщила о задержании 18 граждан королевства и отстранения от должности помощников наследного принца – советника государственной канцелярии Сауд аль-Кахтани и замдиректора общей разведки Ахмеда Асири.
По словам одного из источников, приказа убивать не было, журналиста должны были убедить вернуться на родину. Но тот стал звать на помощь. Тогда к Хашогги применили удушающий прием и он скончался. Позже его тело вынесли из консульства и утилизировали с помощью «местного сотрудника».
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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