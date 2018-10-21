Су-57 превзошёл F-35 по форсажной тяге? Индии пора вернуться в проект

США продолжают давить на Нью-Дели, заявляя, что индийская сделка с Россией по приобретению зенитных ракетных комплексов С-400 не останется без санкции пакета CAATSA. Напомним, что CAATSA – американский хлыст, которым Вашингтон грозится бить всех, кто намерен взаимодействовать с Россией в военно-технической сфере. Пока о конкретных мерах воздействия на Индию размышляют, Москве вполне можно было использовать время и возможности в своих интересах.Несколько месяцев назад в Индии заявили, что отказываются от совместного с Россией проекта истребителя 5-го поколения FGFA.Претензий при этом «выкатили» целый вагон: от несоответствия желаемого Индией уровня стелс-технологий до использования «не того» двигателя. Тот факт, что самолёт на момент индийского демарша находился на этапе создания (фактически находится на таковом и сегодня), в ВВС Индии никого не смущал. Нужно было «быстро, дёшево, всё и сразу», плюс ещё и с передачей основных технологий.Нужно отметить, что как только из совместного проекта Индия вышла, в СМИ этой державы дали понять, что командование ВВС дало маху. Ведь фактически был «зарублен» единственный перспективный для страны проект. И после отказа от FGFA (Су-57) Индия осталась лицом к лицу со своим заклятым геополитическим другом – Китаем. А у того-то самолёты пятого поколения уже имеются. Это многоцелевые истребители «Чэнду» J-20.Когда китайские истребители начали бороздить воздушные просторы Поднебесной, в Индии начался печальный танец в сторону Соединённых Штатов: пошли разговоры о том, что придётся присматриваться к американскому F-35. Танцевали до подписания контракта по С-400.Теперь становится понятно, что F-35 Индия не получит в силу упомянутого пакета CAATSA, да и сама откровенно не горит желанием такого получения в силу ряда причин. Первая причина – необходимость огромных вложений в смену инфраструктуры вплоть до закупок у тех же США авиационных топливозаправщиков. Вторая причина – США изначально дали понять, что технологиями со странами, которые не были в проекте F-35, делиться не намерены. Третья причина – стоимость не только закупки, но и последующих обновлений, без которых Индия гипотетически останется со сверхдорогим «железом».К настоящему моменту в России уже начались испытания Су-57 с двигателем второго этапа. Тяга двигателя существенно увеличена за счёт реализуемых новейших технологий. Так, форсажная тяга «изделия 30» доведена до значения 18 тонн (а по последним данным и вовсе до 19,5). Так, 19,5 тонн - выше форсажной тяги двигателей F-35. В сравнении с 15-ю тоннами двигателя первого этапа это настоящий прорыв. Температура газов перед турбиной достигает 1830 градусов по Цельсию.Исходя из показателей новейшего двигателя, можно говорить об увеличении маневренности российского истребителя. И вряд ли Индия об этом сегодня не знает.В таком случае перед Нью-Дели необходимо разложить конкретные карты перспектив ВВС этой страны в двух случаях. Первый - когда она по-прежнему устраивает «Болливуд» с выходом из совместного проекта, второй – когда она возвращается к полноценной совместной работе.Упускать шанс по убеждению индийских партнёров в том, что они некоторое время назад погорячились, точно нельзя. Это не только дополнительные инвестиции, но и возможность щёлкнуть по носу заокеанских конкурентов на рынке вооружений, привыкших к практике запугивания.