В США спущены на воду две новейшие «Вирджинии»
На верфях в Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) и Гротоне (штат Коннектикут) прошли церемонии спуска на воду ударных АПЛ «Вирджиния», получивших название «Делавэр» и «Вермонт», передает Интерфакс.
В Ньюпорт-Ньюс бутылку шампанского о борт подлодки «Делавэр» разбила Джилл Байден – жена бывшего вице-президента. В Гротоне бутылку шампанского о борт «Вермонта» разбила Глория Вальдес, бывшая зампомощника министра ВМС США, курировавшая кораблестроительные проекты.
Многоцелевая АПЛ SSN 791 «Делавэр» – 18-я и последняя из 10 субмарин класса «Вирджиния» в модификации Block III. Она имеет не 12 шахт, как у предыдущих версий, а всего 2 шахты (диаметр каждой около 2,2 м) с установкой барабанного типа, каждая из которых оснащается шестью ракетами BGM-109 «Томагавк». Подлодка была заложена в 2013 году, передача флоту запланирована на 2019 год.
SSN 792 «Вермонт» – 19-я лодка класса «Вирджиния» и первая в модификации Block IV. Будет оснащаться усовершенствованными крылатыми ракетами BGM-109 «Томагавк» Block IV, обладающими возможностями барражировать до получения приказа на атаку и менять цель в ходе полета. Ее строительство началось в 2014 году, передача заказчику также запланирована на 2019 год.
Стоимость каждой АПЛ – около $2,7 млрд. Всего будет построено 48 подлодок этого класса. Они должны заменить находящиеся в составе ВМС субмарины «Лос-Анджелес» постройки 1970-1990 годов.
Отмечается, что АПЛ четвертого поколения класса «Вирджиния» являются одними из самых малошумных в мире. Предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, способны наносить удары по береговым целям, ставит минные заграждения, доставлять в заданные районы диверсионные группы (оснащены сверхмалыми подлодками для спецопераций или телеуправляемыми беспилотниками для обнаружения и уничтожения мин). Экипаж – 134 человека, максимальная глубина погружения – около 450 метров.
В Ньюпорт-Ньюс бутылку шампанского о борт подлодки «Делавэр» разбила Джилл Байден – жена бывшего вице-президента. В Гротоне бутылку шампанского о борт «Вермонта» разбила Глория Вальдес, бывшая зампомощника министра ВМС США, курировавшая кораблестроительные проекты.
Многоцелевая АПЛ SSN 791 «Делавэр» – 18-я и последняя из 10 субмарин класса «Вирджиния» в модификации Block III. Она имеет не 12 шахт, как у предыдущих версий, а всего 2 шахты (диаметр каждой около 2,2 м) с установкой барабанного типа, каждая из которых оснащается шестью ракетами BGM-109 «Томагавк». Подлодка была заложена в 2013 году, передача флоту запланирована на 2019 год.
SSN 792 «Вермонт» – 19-я лодка класса «Вирджиния» и первая в модификации Block IV. Будет оснащаться усовершенствованными крылатыми ракетами BGM-109 «Томагавк» Block IV, обладающими возможностями барражировать до получения приказа на атаку и менять цель в ходе полета. Ее строительство началось в 2014 году, передача заказчику также запланирована на 2019 год.
Стоимость каждой АПЛ – около $2,7 млрд. Всего будет построено 48 подлодок этого класса. Они должны заменить находящиеся в составе ВМС субмарины «Лос-Анджелес» постройки 1970-1990 годов.
Отмечается, что АПЛ четвертого поколения класса «Вирджиния» являются одними из самых малошумных в мире. Предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, способны наносить удары по береговым целям, ставит минные заграждения, доставлять в заданные районы диверсионные группы (оснащены сверхмалыми подлодками для спецопераций или телеуправляемыми беспилотниками для обнаружения и уничтожения мин). Экипаж – 134 человека, максимальная глубина погружения – около 450 метров.
- Использованы фотографии:
- Huntington Ingalls Industries, https://www.facebook.com
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