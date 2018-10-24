Записки Колорадского Таракана. Как правильно набросить на вентилятор
Приветствую вас от всех мыслящих, кто ещё остался на территории странной страны. Всё больше и больше убеждаюсь, что это так. Произошло то, чего в принципе произойти не могло. Люди перестали верить в то, что видят или чувствуют и, наоборот, верят в то, о чем говорят на митингах и с экрана телевизора.
А самое главное, люди убеждают всех вокруг в правильности именно такого восприятия мира. И те, вторые, тоже верят. Так появляется наша украинская правда. Да и "международная поддержка" тоже. Убедило меня в этом маленькое путешествие по городам и весям Украины. Но об этом чуть ниже.
А начать я хочу с развернутого ответа на вопрос моего читателя asp373. Товарищ — интересный господин, вопросы на уровне наших из СБУ или правосеков и с таким же подтекстом примерно. Ну да ладно, мы не обидчивые, потому отвечу.
«Ув. Таракан. Смотрите, я — ваш друг. Я тоже за нэзалэжность нэньки. Смотрите сколько мне за это дизлайков накидали. Я страдаю за Украину, а Вы не хотите отвечать на мои вопросы. Это очень обидно.
Давайте устроим настоящий серьезный разговор. Расскажите откуда есть пошла украиньська. Никогда на Руси об украинцах не слышали, и тут бац — сразу 46миллионов откуда-то упало.
Расскажите как москали векам угнетали и обворовывали украинский народ. У вышиванка спросите, если сами не в курсе.
Ну и последний вопрос — зачем украине обязательно быть независимой и как она эту независимость может полезно использовать.
Ну и дополнительный вопрос. Вы говорите, что уменьшенную копию России строить не хотите. Мудрое решение. А что вы, украинцы, хотите строить. Расскажите. Я люблю офигенные истории». (Без правки.)
Ну что тут можно сказать? Мне бы еще одного такого друга – и врагов иметь вообще не обязательно. Но «серьезный» разговор – значит, серьезный. Так что не обижайтесь, господа-товарищи-панове. Почему панове? Да вот, орфографию сохранил, ну двоечник какой-то.
Чем я вообще отличаюсь от вас? А тем, что своеобразно и с юмором обсуждаю нас. А вы? А вы не очень своеобразно и зачастую без юмора обсуждаете… нас!
Чувствуется разница? Да? Вот и я так тоже думаю.
Откуда так внезапно упали 46 миллионов украинцев, которых не было вообще – это не ко мне. Я бы рекомендовал ознакомиться с «Историей государства Российского» господина Карамзина. Подойдет? Николай Михайлович не то что «наш», рядом с Украиной не бывал. Алиби чистой воды. Но – просто полистайте, полезно будет.
Как русские веками угнетали украинцев и грабили – вот как есть, наш человек asp373. Из анекдота про хохлов. Там, где один хохол – украинец, два – партизанский отряд, три – партизанский отряд с предателем.
Если бы я за свои три года хоть раз высказался на эту тему – был бы спрос. А так... Не очень приятно пахнет, если честно.
Зачем Украине быть независимой. А у меня другой вопрос: а России зачем? Вы, кстати, 12 июня чего отмечаете? День независимости от кого? Или от чего? И, кстати, мне не менее интересно, как вы свою независимость собираетесь реализовывать.
Да, по-еврейски так, вопросом на вопрос, но тем не менее. Мы вот свою худо, бедно, но реализуем. Например, у нас вот пенсии повысили, 65/60 лет в обмен на безвиз. Безвиз вышел такой… какой вышел, но вышел же.
А вот что вы получили взамен своих 65/60, расскажете?
А насчет независимости, тут я вам так скажу. Мы независимы от дешевого бензина и газа, поскольку своих нет, независимы от горячей воды и тепла (см. про газ и нефть), независимы от хорошей власти, поскольку у нас правит партия жуликов и воров, которую мы выбрали. Соответственно, независимы от хорошей жизни.
Но вы особо не расслабляйтесь, судя по всему, вас ждет все то же самое. Такое впечатление, что ваши у наших мастер-классы заказывают.
И чем дальше мы двигаемся, тем больше я вижу схожести с днем на Украине и днем в России. И перспективы не сильно различаются. Вот только тыкать этим вам в глаза не очень горю желанием, поскольку прекрасно понимаю, чем это закончится. Валенками же закидаете. Потому что нас критиковать можно, а вот вас только рискни…
Вот и не стану. Займусь-ка я привычным делом.
Вы не замечали странной особенности человечества — стремления к показушности, к внешнему великолепию, к блесткам, к железякам, к камням? Посмотрите на дурочек в телевизоре из числа олигархической сексуальной обслуги. Или на генерала армии какой-нибудь страны с населением пять человек. Там же даже Брежнев завидует количеству орденов...
Это я к чему. У нас вчера местный Синод какой-то будущей церкви утвердил звание высшего украинского иерарха. Сейчас я вас удивлю. Кстати, у церковников все как у людей. Есть звание, которое употребляют при похвале или при награждении, а есть то, которое ничего хорошего не сулит.
"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула".
"Полный титул имеет следующую форму: Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит. Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины".
И не думайте разъяснять нам "историческую традицию". Вроде того, что не было украинской церкви никогда. С таким же успехом вы можете объяснить основы квантовой механики, к примеру, котлетам или куску колбасы. И про Русь-Украину не смейтесь. Сказано, что была, значит была и точка. В телевизоре сказали!
Хватит о мрачном. И вообще, надоедает критиканствовать мне. Решил я стать нормальным украинским гражданином. Исполнять конституционные обязанности и... сообщать компетентным органам о всех нарушениях закона. Посмотрим, как отреагируют прокурорские.
Издеваться над глупостью собственного правительства, а значит, собственной глупостью, — это до выборов единственная возможность показывать маразм и бред украинской власти.
Кстати, вспомнилась мне история с любимой тещей. Для многих мужчин история банальная. Какая-то мокрица внушила "любимой маме", что горизонтальная полоска полнит, а вертикальная увеличивает рост. Естественно, точно такой же взгляд на расцветку одежды появился и у Тараканушки.
Я мужчина квадратный. В смысле, не доходяга. Кость широкая. А вот рост средний. Да что объяснять — видели тараканов, наверное. Эти полоски сверху вниз так надоели... Короче, купил себе рубашку в клетку. У моих женщин ступор! Программа зависла. И теперь ношу то, что нравится мне.
Итак, стучу. Нет, исполняю гражданский долг.
Паны прокуроры, до каких пор можно терпеть издевательство над украинской государственностью в Днепре? Почему явное неисполнение закона до сих пор не стало предметом уголовного дела и судебного решения?
В прошлую субботу там проходил фестиваль кузнецов. Я не помню точное название фестиваля. Наверное, "Куй с нами". Но там издевались над государственным гимном Украины! В доказательство привожу сообщение ТСН:
"Мужчины в кожаных фартуках выстукивали ритмы на четырех наковальнях под аккомпанемент гитариста. Зрители говорят, так своеобразно гимн еще не звучал, поэтому будут ждать, что музыканты-любители сыграют его снова".
Таким образом, был нарушен закон! Если так пойдет дальше, то мы покатимся уже не в сторону Европы, а наоборот, в сторону Азии! Я смотрел на географическую карту, туда катиться дольше. Это издевательство над украинским народом!
"Стаття 3381. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -карається штрафом до пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців".
Не знаю, как вам, а мне до сих пор интересно разбираться в мелочах. Вот сейчас размешиваю сахар в чашке чая и наблюдаю полнейший бред. Чаинки вместо того, чтобы разбегаться по сторонам, собираются вместе в центре. Почему? А кто их знает. А ведь знал. В школе нам объясняли...
Многие помнят мой фоторепортаж с празднования дня защитника. Интересные комментарии были, «зацепил», как есть вас. Немного, правда, не то хотел сказать, но тут что вышло, то вышло. Так вот, у меня есть продолжение. И прислали это "продолжение" немецкие тараканы. Немецкое издание Deutsche Welle:
"Немецкие правые экстремисты приняли участие в марше по Киеву".
"Формирование возникло на западе Украины во время немецкой оккупации, как военная часть украинских националистов. Их бойцы совершили этнические чистки в районе Волыни и Восточной Галиции в 1943 году".
Речь идет о сторонниках немецкой неонацистской партии «Третий путь» и молодежного крыла NPD Junge Nationalisten, со своими флагами и транспарантами. Junge Nationalisten — молодежное крыло самой радикальной немецкой партии NPD (Национал-демократической партии Германии), среди сторонников которой много поклонников Адольфа Гитлера. Формально партия не считается преемницей фашистской НСДАП, ведомство по охране конституции ФРГ определяет ее как правоэкстремистскую.
У нас фашистов нет... Большинство украинцев даже не знают об этом марше немецких фашистов. А между тем, западные издания, особенно немецкие, просто заполонили фото этого марша. Может, дойдет до европейцев, что "тактика умиротворения", которую когда-то использовали "против" Гитлера, и на Украине не сработает...
Теперь о собственных проблемах. Знаете, своя рубашка ближе к телу. Так вот, представляете, нам дали горячую воду! И сразу же показали величие нашей державы!
Вот скажите, может себе якобы богатая Москва позволить мыть улицы горячей водой? Не может! Дорого! А мы моем. Нам не накладно. Правда, ходить по улицам страшно. Отвыкли мы от кипятка в таких количествах. Всё больше в тазиках и кастрюльках грели.
Да и город моем не специально. Оказывается, надо перед подключением водоснабжения делать какую-то опрессовку. На кой черт деньги тратить? Вентиль открути и гони кипяток. Так и сделали.
И тут сработала мина замедленного действия, заложенная Кремлем ещё 40-50 лет назад. Вот ведь москали… Гнилые трубы положили. Знали о стремлении украинцев к свободе. Короче, более 300 порывов труб! И как после этого не говорить о коварных замыслах русских?
Не меньше вреда делают эти агенты и сегодня. мы получили платежки за сентябрь. Представляете, кремлевские агенты из «Киевгаза» доначислили деньги за весь период отсутствия горячей воды! Вы же понимаете, что патриоты так поступить не могли. Только враги Украины.
"Корректировка производится на основании акта теплоснабжающих компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды. Насчитывается, согласно постановлению КМУ от 23 марта 2016 года, №203, которым предусмотрена норма потребления газа 5,4 м куб. на период отсутствия горячего водоснабжения на одного человека (если не установлен индивидуальный газовый счетчик). А при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 м куб.".
Сейчас вот сижу, думаю. Как это получилось, что я толком не мылся все это время, и я же должен за отсутствие горячей воды. Вроде сам не хотел пользоваться, а счетчика у тебя нет. С одной стороны — думка о нашей глупости. А с другой смех распирает. Учат нас, дураков, учат... Но мы упертые...
Кстати, помните советы умных людей из телевизора об установке бойлеров. "Установите, и не будете зависеть от..." Установили. Не многие, но установили. И что?
"Наличие электрических бойлеров, согласно действующему законодательству, не может быть основанием для снятия корректировки".
Ну прямо еще один анекдот. «Водку пили – пили – пять пятьдесят. Сигары курили – не курили – три восемьдесят».
На очереди отопление. Там "русских мин замедленного действия" не меньше. Будем отапливать природу и... платить за несуществующие горячие батареи. Куда власть ни целуй, везде... Ну, вы знаете эту часть тела.
"Трясемся мы от холода, но губы шепчут в лад — Через четыре года здесь будет ГОРОД-САД"! Главное, не расслабляться! Нам ещё усиливаться и усиливаться!
Вообще, новости этой недели какие-то мрачноватые. Вот, к примеру, потери украинских ВСУ за период с 2014 по 2018-й. Два батальона пехоты! Почти 900 человек! Но поздравлять республиканцев не спешите. Они тут вообще не причем. Это потери ВСУ от самоубийств!
Это официальная цифра, озвученная главным военным прокурором ВСУ Анатолием Матиосом 16 октября. Так что для получения более объективной картинки, можно смело добавлять ещё пару сотен погибших, которых "провели по другим статьям".
Показатель? Увы, да. Только вот показатель чего? Да и еженедельные два-три трупа самоубийц мы не забываем...
Но были у нас и веселые события. Такие веселые, что до сих пор некоторых "людей в черном" трясет. Я вам рассказывал о праздновании в Киеве. Но, Украина — не только Киев. Для улучшения настроения расскажу о празднике в Конотопе. Кто не в курсе, это в Сумской области.
Начало было хорошее. Гимну спели. Речи сказали собравшимся защитникам. А вот дальше...
"На концерте во Дворце культуры ко Дню защитника Украины на большом экране показали видео из Youtube под названием "Битва за Донбасс!", в котором песня "Кукушка" российской певицы Полины Гагариной наложена на кадры с сепаратистами и украинскими пленными. Видеоролик и музыка сопровождали танцевальный номер на сцене".
Ещё и брошенные ВСУ трупы самоназванных киборгов, которые пленные из ДАПа вытаскивали, показали. Представили картинку?
Я как-то провел мини-опрос своих знакомых о Донбассе. Просил назвать фамилии людей, с которыми ассоциируется Донбасс. Не поверите, но все, повторяю, все собеседники назвали кого-то из республиканцев и не один не назвал героев ВСУ или карательных батальонов.
Но вернемся в зал клуба.
"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", — рассказал один из участников праздника.
100%, это Боширов и Петров!
"Вчера я на репетиции лично проверяла этот материал — этого материала на репетиции не было", — заверила руководительница управления Елена Шинкаренко.
"Неизвестно, почему полетела программа, это было часов в 12, а концерт на четыре — и я бегом-бегом из интернета качал", — пояснил директор дома культуры Сергей Заралей.
Ладно. Вернемся на грешную землю. В пятницу, в обстановке полной секретности, собралось наше правительство. причем, даже лица "приближенные к императору" делали на лице мину полнейшего отсутствия присутствия соответствующего понимания. Во задвинул фразу... Но именно так и было. Утечек не было.
Взяли наших министров ребята из МВФ за гениталии крепко. Помните требование МВФ по цене на газ? Там была четкая цифра повышения цены — 23,5%! А теперь цитаты из премьера Гройсмана. Объяснять ничего не буду. Сами поймете.
"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров".
"Если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт… Мы должны действовать ответственно".
В кулуарах нашей политики уже появилось понимание того, что страну мы загнали в... Короче туда же, откуда собирались вытащить. И глубоко загнали.
В конце, по традиции, вести из полиции. Первая новость касается вам известной особы, которая даже законотворчеством в России занималась и арии пела.
Итак, группа неизвестных мужчин взломала дверь и захватила квартиру на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.
"Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковский управления полиции".
Обратили внимание на то, что никто никуда не прятался. Свалить на то, что действовали волк (в смысле, Петров и Боширов) и семеро козлят, не получается. А вот связать захват с принятым только что Кодексом можно. Согласно новому Кодексу, теперь можно отчуждать квартиру у должника в случае задолженности.
Максакова задолжала по кредиту. Так что коллекторы действуют согласно закону. И помогать ей никто не собирается. Сейчас на уровне министров решат, нужна ли она ещё, или уже хватит разыгрывать эту карту, и... Обычная судьба предателя. Кстати, обратили внимание, что об убийце Вороненкова полностью прекратили писать? Не сработало, что он уроженец Севастополя из СССР. Неинтересен.
Но самое страшное преступление этой недели совершено в Запорожье. Представляете, грабители унесли из патрульной машины алкотестер марки «Драгер»! Между прочим, стоит 18 тысяч. Хорошо хоть полицейские не пострадали, а то в криминальной среде ходят слухи о появлении банды геев...
Ну и, выполняя свой гражданский долг, о котором я писал выше, довожу до сведения следствия слухи, которые ходят в преступной среде. Алкотестер забрала та деваха с силиконовыми губами, которую полицейские останавливали для проверки на алкоголь. Уж очень ей понравилось в него дуть...
Вот и все на сегодня. Вам же, друзья мои, как всегда, здоровья, доброты и спокойствия. Тем более что у вас вроде праздник намечается. Берегите печень! И не поддавайтесь на провокации тех, кто слишком яростно выставляет себя вашим другом. И будем жить!
А самое главное, люди убеждают всех вокруг в правильности именно такого восприятия мира. И те, вторые, тоже верят. Так появляется наша украинская правда. Да и "международная поддержка" тоже. Убедило меня в этом маленькое путешествие по городам и весям Украины. Но об этом чуть ниже.
А начать я хочу с развернутого ответа на вопрос моего читателя asp373. Товарищ — интересный господин, вопросы на уровне наших из СБУ или правосеков и с таким же подтекстом примерно. Ну да ладно, мы не обидчивые, потому отвечу.
«Ув. Таракан. Смотрите, я — ваш друг. Я тоже за нэзалэжность нэньки. Смотрите сколько мне за это дизлайков накидали. Я страдаю за Украину, а Вы не хотите отвечать на мои вопросы. Это очень обидно.
Давайте устроим настоящий серьезный разговор. Расскажите откуда есть пошла украиньська. Никогда на Руси об украинцах не слышали, и тут бац — сразу 46миллионов откуда-то упало.
Расскажите как москали векам угнетали и обворовывали украинский народ. У вышиванка спросите, если сами не в курсе.
Ну и последний вопрос — зачем украине обязательно быть независимой и как она эту независимость может полезно использовать.
Ну и дополнительный вопрос. Вы говорите, что уменьшенную копию России строить не хотите. Мудрое решение. А что вы, украинцы, хотите строить. Расскажите. Я люблю офигенные истории». (Без правки.)
Ну что тут можно сказать? Мне бы еще одного такого друга – и врагов иметь вообще не обязательно. Но «серьезный» разговор – значит, серьезный. Так что не обижайтесь, господа-товарищи-панове. Почему панове? Да вот, орфографию сохранил, ну двоечник какой-то.
Чем я вообще отличаюсь от вас? А тем, что своеобразно и с юмором обсуждаю нас. А вы? А вы не очень своеобразно и зачастую без юмора обсуждаете… нас!
Чувствуется разница? Да? Вот и я так тоже думаю.
Откуда так внезапно упали 46 миллионов украинцев, которых не было вообще – это не ко мне. Я бы рекомендовал ознакомиться с «Историей государства Российского» господина Карамзина. Подойдет? Николай Михайлович не то что «наш», рядом с Украиной не бывал. Алиби чистой воды. Но – просто полистайте, полезно будет.
Как русские веками угнетали украинцев и грабили – вот как есть, наш человек asp373. Из анекдота про хохлов. Там, где один хохол – украинец, два – партизанский отряд, три – партизанский отряд с предателем.
Если бы я за свои три года хоть раз высказался на эту тему – был бы спрос. А так... Не очень приятно пахнет, если честно.
Зачем Украине быть независимой. А у меня другой вопрос: а России зачем? Вы, кстати, 12 июня чего отмечаете? День независимости от кого? Или от чего? И, кстати, мне не менее интересно, как вы свою независимость собираетесь реализовывать.
Да, по-еврейски так, вопросом на вопрос, но тем не менее. Мы вот свою худо, бедно, но реализуем. Например, у нас вот пенсии повысили, 65/60 лет в обмен на безвиз. Безвиз вышел такой… какой вышел, но вышел же.
А вот что вы получили взамен своих 65/60, расскажете?
А насчет независимости, тут я вам так скажу. Мы независимы от дешевого бензина и газа, поскольку своих нет, независимы от горячей воды и тепла (см. про газ и нефть), независимы от хорошей власти, поскольку у нас правит партия жуликов и воров, которую мы выбрали. Соответственно, независимы от хорошей жизни.
Но вы особо не расслабляйтесь, судя по всему, вас ждет все то же самое. Такое впечатление, что ваши у наших мастер-классы заказывают.
И чем дальше мы двигаемся, тем больше я вижу схожести с днем на Украине и днем в России. И перспективы не сильно различаются. Вот только тыкать этим вам в глаза не очень горю желанием, поскольку прекрасно понимаю, чем это закончится. Валенками же закидаете. Потому что нас критиковать можно, а вот вас только рискни…
Вот и не стану. Займусь-ка я привычным делом.
Вы не замечали странной особенности человечества — стремления к показушности, к внешнему великолепию, к блесткам, к железякам, к камням? Посмотрите на дурочек в телевизоре из числа олигархической сексуальной обслуги. Или на генерала армии какой-нибудь страны с населением пять человек. Там же даже Брежнев завидует количеству орденов...
Это я к чему. У нас вчера местный Синод какой-то будущей церкви утвердил звание высшего украинского иерарха. Сейчас я вас удивлю. Кстати, у церковников все как у людей. Есть звание, которое употребляют при похвале или при награждении, а есть то, которое ничего хорошего не сулит.
"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула".
"Полный титул имеет следующую форму: Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит. Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины".
И не думайте разъяснять нам "историческую традицию". Вроде того, что не было украинской церкви никогда. С таким же успехом вы можете объяснить основы квантовой механики, к примеру, котлетам или куску колбасы. И про Русь-Украину не смейтесь. Сказано, что была, значит была и точка. В телевизоре сказали!
Хватит о мрачном. И вообще, надоедает критиканствовать мне. Решил я стать нормальным украинским гражданином. Исполнять конституционные обязанности и... сообщать компетентным органам о всех нарушениях закона. Посмотрим, как отреагируют прокурорские.
Издеваться над глупостью собственного правительства, а значит, собственной глупостью, — это до выборов единственная возможность показывать маразм и бред украинской власти.
Кстати, вспомнилась мне история с любимой тещей. Для многих мужчин история банальная. Какая-то мокрица внушила "любимой маме", что горизонтальная полоска полнит, а вертикальная увеличивает рост. Естественно, точно такой же взгляд на расцветку одежды появился и у Тараканушки.
Я мужчина квадратный. В смысле, не доходяга. Кость широкая. А вот рост средний. Да что объяснять — видели тараканов, наверное. Эти полоски сверху вниз так надоели... Короче, купил себе рубашку в клетку. У моих женщин ступор! Программа зависла. И теперь ношу то, что нравится мне.
Итак, стучу. Нет, исполняю гражданский долг.
Паны прокуроры, до каких пор можно терпеть издевательство над украинской государственностью в Днепре? Почему явное неисполнение закона до сих пор не стало предметом уголовного дела и судебного решения?
В прошлую субботу там проходил фестиваль кузнецов. Я не помню точное название фестиваля. Наверное, "Куй с нами". Но там издевались над государственным гимном Украины! В доказательство привожу сообщение ТСН:
"Мужчины в кожаных фартуках выстукивали ритмы на четырех наковальнях под аккомпанемент гитариста. Зрители говорят, так своеобразно гимн еще не звучал, поэтому будут ждать, что музыканты-любители сыграют его снова".
Таким образом, был нарушен закон! Если так пойдет дальше, то мы покатимся уже не в сторону Европы, а наоборот, в сторону Азии! Я смотрел на географическую карту, туда катиться дольше. Это издевательство над украинским народом!
"Стаття 3381. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -карається штрафом до пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців".
Не знаю, как вам, а мне до сих пор интересно разбираться в мелочах. Вот сейчас размешиваю сахар в чашке чая и наблюдаю полнейший бред. Чаинки вместо того, чтобы разбегаться по сторонам, собираются вместе в центре. Почему? А кто их знает. А ведь знал. В школе нам объясняли...
Многие помнят мой фоторепортаж с празднования дня защитника. Интересные комментарии были, «зацепил», как есть вас. Немного, правда, не то хотел сказать, но тут что вышло, то вышло. Так вот, у меня есть продолжение. И прислали это "продолжение" немецкие тараканы. Немецкое издание Deutsche Welle:
"Немецкие правые экстремисты приняли участие в марше по Киеву".
"Формирование возникло на западе Украины во время немецкой оккупации, как военная часть украинских националистов. Их бойцы совершили этнические чистки в районе Волыни и Восточной Галиции в 1943 году".
Речь идет о сторонниках немецкой неонацистской партии «Третий путь» и молодежного крыла NPD Junge Nationalisten, со своими флагами и транспарантами. Junge Nationalisten — молодежное крыло самой радикальной немецкой партии NPD (Национал-демократической партии Германии), среди сторонников которой много поклонников Адольфа Гитлера. Формально партия не считается преемницей фашистской НСДАП, ведомство по охране конституции ФРГ определяет ее как правоэкстремистскую.
У нас фашистов нет... Большинство украинцев даже не знают об этом марше немецких фашистов. А между тем, западные издания, особенно немецкие, просто заполонили фото этого марша. Может, дойдет до европейцев, что "тактика умиротворения", которую когда-то использовали "против" Гитлера, и на Украине не сработает...
Теперь о собственных проблемах. Знаете, своя рубашка ближе к телу. Так вот, представляете, нам дали горячую воду! И сразу же показали величие нашей державы!
Вот скажите, может себе якобы богатая Москва позволить мыть улицы горячей водой? Не может! Дорого! А мы моем. Нам не накладно. Правда, ходить по улицам страшно. Отвыкли мы от кипятка в таких количествах. Всё больше в тазиках и кастрюльках грели.
Да и город моем не специально. Оказывается, надо перед подключением водоснабжения делать какую-то опрессовку. На кой черт деньги тратить? Вентиль открути и гони кипяток. Так и сделали.
И тут сработала мина замедленного действия, заложенная Кремлем ещё 40-50 лет назад. Вот ведь москали… Гнилые трубы положили. Знали о стремлении украинцев к свободе. Короче, более 300 порывов труб! И как после этого не говорить о коварных замыслах русских?
Не меньше вреда делают эти агенты и сегодня. мы получили платежки за сентябрь. Представляете, кремлевские агенты из «Киевгаза» доначислили деньги за весь период отсутствия горячей воды! Вы же понимаете, что патриоты так поступить не могли. Только враги Украины.
"Корректировка производится на основании акта теплоснабжающих компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды. Насчитывается, согласно постановлению КМУ от 23 марта 2016 года, №203, которым предусмотрена норма потребления газа 5,4 м куб. на период отсутствия горячего водоснабжения на одного человека (если не установлен индивидуальный газовый счетчик). А при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 м куб.".
Сейчас вот сижу, думаю. Как это получилось, что я толком не мылся все это время, и я же должен за отсутствие горячей воды. Вроде сам не хотел пользоваться, а счетчика у тебя нет. С одной стороны — думка о нашей глупости. А с другой смех распирает. Учат нас, дураков, учат... Но мы упертые...
Кстати, помните советы умных людей из телевизора об установке бойлеров. "Установите, и не будете зависеть от..." Установили. Не многие, но установили. И что?
"Наличие электрических бойлеров, согласно действующему законодательству, не может быть основанием для снятия корректировки".
Ну прямо еще один анекдот. «Водку пили – пили – пять пятьдесят. Сигары курили – не курили – три восемьдесят».
На очереди отопление. Там "русских мин замедленного действия" не меньше. Будем отапливать природу и... платить за несуществующие горячие батареи. Куда власть ни целуй, везде... Ну, вы знаете эту часть тела.
"Трясемся мы от холода, но губы шепчут в лад — Через четыре года здесь будет ГОРОД-САД"! Главное, не расслабляться! Нам ещё усиливаться и усиливаться!
Вообще, новости этой недели какие-то мрачноватые. Вот, к примеру, потери украинских ВСУ за период с 2014 по 2018-й. Два батальона пехоты! Почти 900 человек! Но поздравлять республиканцев не спешите. Они тут вообще не причем. Это потери ВСУ от самоубийств!
Это официальная цифра, озвученная главным военным прокурором ВСУ Анатолием Матиосом 16 октября. Так что для получения более объективной картинки, можно смело добавлять ещё пару сотен погибших, которых "провели по другим статьям".
Показатель? Увы, да. Только вот показатель чего? Да и еженедельные два-три трупа самоубийц мы не забываем...
Но были у нас и веселые события. Такие веселые, что до сих пор некоторых "людей в черном" трясет. Я вам рассказывал о праздновании в Киеве. Но, Украина — не только Киев. Для улучшения настроения расскажу о празднике в Конотопе. Кто не в курсе, это в Сумской области.
Начало было хорошее. Гимну спели. Речи сказали собравшимся защитникам. А вот дальше...
"На концерте во Дворце культуры ко Дню защитника Украины на большом экране показали видео из Youtube под названием "Битва за Донбасс!", в котором песня "Кукушка" российской певицы Полины Гагариной наложена на кадры с сепаратистами и украинскими пленными. Видеоролик и музыка сопровождали танцевальный номер на сцене".
Ещё и брошенные ВСУ трупы самоназванных киборгов, которые пленные из ДАПа вытаскивали, показали. Представили картинку?
Я как-то провел мини-опрос своих знакомых о Донбассе. Просил назвать фамилии людей, с которыми ассоциируется Донбасс. Не поверите, но все, повторяю, все собеседники назвали кого-то из республиканцев и не один не назвал героев ВСУ или карательных батальонов.
Но вернемся в зал клуба.
"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались", — рассказал один из участников праздника.
100%, это Боширов и Петров!
"Вчера я на репетиции лично проверяла этот материал — этого материала на репетиции не было", — заверила руководительница управления Елена Шинкаренко.
"Неизвестно, почему полетела программа, это было часов в 12, а концерт на четыре — и я бегом-бегом из интернета качал", — пояснил директор дома культуры Сергей Заралей.
Ладно. Вернемся на грешную землю. В пятницу, в обстановке полной секретности, собралось наше правительство. причем, даже лица "приближенные к императору" делали на лице мину полнейшего отсутствия присутствия соответствующего понимания. Во задвинул фразу... Но именно так и было. Утечек не было.
Взяли наших министров ребята из МВФ за гениталии крепко. Помните требование МВФ по цене на газ? Там была четкая цифра повышения цены — 23,5%! А теперь цитаты из премьера Гройсмана. Объяснять ничего не буду. Сами поймете.
"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров".
"Если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт… Мы должны действовать ответственно".
В кулуарах нашей политики уже появилось понимание того, что страну мы загнали в... Короче туда же, откуда собирались вытащить. И глубоко загнали.
В конце, по традиции, вести из полиции. Первая новость касается вам известной особы, которая даже законотворчеством в России занималась и арии пела.
Итак, группа неизвестных мужчин взломала дверь и захватила квартиру на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.
"Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковский управления полиции".
Обратили внимание на то, что никто никуда не прятался. Свалить на то, что действовали волк (в смысле, Петров и Боширов) и семеро козлят, не получается. А вот связать захват с принятым только что Кодексом можно. Согласно новому Кодексу, теперь можно отчуждать квартиру у должника в случае задолженности.
Максакова задолжала по кредиту. Так что коллекторы действуют согласно закону. И помогать ей никто не собирается. Сейчас на уровне министров решат, нужна ли она ещё, или уже хватит разыгрывать эту карту, и... Обычная судьба предателя. Кстати, обратили внимание, что об убийце Вороненкова полностью прекратили писать? Не сработало, что он уроженец Севастополя из СССР. Неинтересен.
Но самое страшное преступление этой недели совершено в Запорожье. Представляете, грабители унесли из патрульной машины алкотестер марки «Драгер»! Между прочим, стоит 18 тысяч. Хорошо хоть полицейские не пострадали, а то в криминальной среде ходят слухи о появлении банды геев...
Ну и, выполняя свой гражданский долг, о котором я писал выше, довожу до сведения следствия слухи, которые ходят в преступной среде. Алкотестер забрала та деваха с силиконовыми губами, которую полицейские останавливали для проверки на алкоголь. Уж очень ей понравилось в него дуть...
Вот и все на сегодня. Вам же, друзья мои, как всегда, здоровья, доброты и спокойствия. Тем более что у вас вроде праздник намечается. Берегите печень! И не поддавайтесь на провокации тех, кто слишком яростно выставляет себя вашим другом. И будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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