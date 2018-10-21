Нравы в ВСУ: не хочешь подорваться, купи у «деда» карту минного поля
За прошедшие сутки в зоне ответственности Народной милиции (НМ) ДНР зафиксировано со стороны ВСУ 23 нарушения режима прекращения огня, сообщил представитель управления НМ Даниил Безсонов.
Огонь велся по одиннадцати населенным пунктам Донецкой республики.
На Горловском направлении подвергся обстрелам из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматов поселок шахты Изотова (Горловка).
На Донецком направлении – населенные пункты Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Трудовские, Луганское, Александровка, Докучаевск и район аэропорта (Донецк). Отмечена активность снайперов ВСУ. В результате повреждения линии электропередач полностью обесточена Васильевка.
На Мариупольском направлении обстреляны районы населенных пунктов Саханка и Ленинское. Всего было выпущено около 40 мин калибра 82 мм. Применялись также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
Всего за сутки по территории ДНР выпущено более 50 мин калибров 82 и 120 мм.
Ополченцами сбит один украинский БЛА (квадрокоптер) корректировавший огонь по позициям НМ в районе н.п. Спартак. Члены молодежной организации «Молодая республика» при поддержке Народной милиции доставили гуманитарный груз в поселок Новомарьевка, расположенный близ линии соприкосновения.
Накануне в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ произошел очередной несчастный случай – на мине подорвался военнослужащий. Тяжелораненного бойца эвакуировали в мариупольский госпиталь.
По данным Безсонова, данное ЧП произошло из-за того, что командиры подразделений, чья командировка в зону ООС подходит к концу, не передают схемы и карты минных полей вновь прибывшим командирам. По заведенной «традиции» карты предлагается выкупить.
Состояние воинской дисциплины в частях участвующих в ООС характеризуется как критически низкое. Так, на взводном опорном пункте 92-й бригады в районе Авдеевки, пьяный командир взвода открыл огонь по находившимся рядом военнослужащим. В результате получил ранение один из сержантов, который также доставлен в медицинское учреждение, рассказал представитель НМ.
По его мнению, оба эти происшествия будут представлены командирами бригад как ранение в результате мифических обстрелов со стороны ДНР.
Огонь велся по одиннадцати населенным пунктам Донецкой республики.
На Горловском направлении подвергся обстрелам из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматов поселок шахты Изотова (Горловка).
На Донецком направлении – населенные пункты Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Трудовские, Луганское, Александровка, Докучаевск и район аэропорта (Донецк). Отмечена активность снайперов ВСУ. В результате повреждения линии электропередач полностью обесточена Васильевка.
На Мариупольском направлении обстреляны районы населенных пунктов Саханка и Ленинское. Всего было выпущено около 40 мин калибра 82 мм. Применялись также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
Всего за сутки по территории ДНР выпущено более 50 мин калибров 82 и 120 мм.
Ополченцами сбит один украинский БЛА (квадрокоптер) корректировавший огонь по позициям НМ в районе н.п. Спартак. Члены молодежной организации «Молодая республика» при поддержке Народной милиции доставили гуманитарный груз в поселок Новомарьевка, расположенный близ линии соприкосновения.
Накануне в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ произошел очередной несчастный случай – на мине подорвался военнослужащий. Тяжелораненного бойца эвакуировали в мариупольский госпиталь.
По данным Безсонова, данное ЧП произошло из-за того, что командиры подразделений, чья командировка в зону ООС подходит к концу, не передают схемы и карты минных полей вновь прибывшим командирам. По заведенной «традиции» карты предлагается выкупить.
Состояние воинской дисциплины в частях участвующих в ООС характеризуется как критически низкое. Так, на взводном опорном пункте 92-й бригады в районе Авдеевки, пьяный командир взвода открыл огонь по находившимся рядом военнослужащим. В результате получил ранение один из сержантов, который также доставлен в медицинское учреждение, рассказал представитель НМ.
По его мнению, оба эти происшествия будут представлены командирами бригад как ранение в результате мифических обстрелов со стороны ДНР.
- Использованы фотографии:
- http://dnr-live.ru
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