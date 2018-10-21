Террористический акт в Идлибе. Есть погибшие и раненые
В результате теракта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли как минимум 6 гражданских лиц и, по меньшей мере, 13 получили ранения разной степени тяжести, передает агентство Анадолу.
По данным агентства, террористы подорвали заминированный автомобиль в квартале Кусур в административном центре провинции. Среди погибших один ребенок.
В результате мощного взрыва нанесен также значительный ущерб зданиям и близстоящим автомобилям.
Один из источников отметил, что взрыв произошел до того, как собрались люди. Если бы машину подорвали на час позже, количество жертв было бы в несколько раз больше.
Как отмечает агентство ФАН, после того как по просьбе Турции был увеличен срок выхода боевиков из демилитаризованной зоны «Идлиб», ряд командиров формирований действительно начали вывод своих сил. Зато другие развернули ожесточенные бои друг с другом, кроме того, в регионе стали осуществляться террористические акты.
По-прежнему остается актуальной угроза совершения химической провокации в провинции. По словам местных источников, террористы возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) объединения доставили в город Джиср Аш-Шугур на юге провинции емкости с отравляющим веществом. Сообщается, что бочки с белым хлором были ранее вывезены группой боевиков из поселения Маарет Мисрин.
Стало также известно о том, что в провинции Эс-Сувейда террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) после неудачных для себя столкновений с правительственными войсками вновь согласились на переговоры. В результате встречи представителей властных структур САР и террористических отрядов удалось освободить двух женщин и четверых детей, взятых боевиками в заложники этим летом. В свою очередь власти САР обязались освободить 10 жен джихадистов. В ближайшее время могут быть отпущены еще две партии заложников.
По данным агентства, террористы подорвали заминированный автомобиль в квартале Кусур в административном центре провинции. Среди погибших один ребенок.
В результате мощного взрыва нанесен также значительный ущерб зданиям и близстоящим автомобилям.
Один из источников отметил, что взрыв произошел до того, как собрались люди. Если бы машину подорвали на час позже, количество жертв было бы в несколько раз больше.
Как отмечает агентство ФАН, после того как по просьбе Турции был увеличен срок выхода боевиков из демилитаризованной зоны «Идлиб», ряд командиров формирований действительно начали вывод своих сил. Зато другие развернули ожесточенные бои друг с другом, кроме того, в регионе стали осуществляться террористические акты.
По-прежнему остается актуальной угроза совершения химической провокации в провинции. По словам местных источников, террористы возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ) объединения доставили в город Джиср Аш-Шугур на юге провинции емкости с отравляющим веществом. Сообщается, что бочки с белым хлором были ранее вывезены группой боевиков из поселения Маарет Мисрин.
Стало также известно о том, что в провинции Эс-Сувейда террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) после неудачных для себя столкновений с правительственными войсками вновь согласились на переговоры. В результате встречи представителей властных структур САР и террористических отрядов удалось освободить двух женщин и четверых детей, взятых боевиками в заложники этим летом. В свою очередь власти САР обязались освободить 10 жен джихадистов. В ближайшее время могут быть отпущены еще две партии заложников.
- Использованы фотографии:
- twitter.com/Qalaat Al Mudiq
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