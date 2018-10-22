Репортаж Колорадского Таракана. Как я искал правду вокруг складов в Ичне

Здравствовать всем моим читателям!Да, не усидел я, и на выходных (а как еще их проводить, если не с толком) решил прокатиться до Ични. Да, вот просто так, чтобы посмотреть, как там у народа дела, да языками почесать про страхи и ужасы. Под страхами и ужасами я не наше правительство имею в виду, а якобы ужасную диверсию от Петрова и Боширова на складах с боеприпасами под Ичней.Почти как в компьютерной игре "Сталкер", где прямой путь не всегда верный и правильный. У нас особенно, даже не в Чернобыльской зоне, все именно так. Потому поехал я действительно кружным путем. Через Нижин.Завод сельхозоборудования мимоходом зацепил. Убедился, что еще стоит.В общем, в городе тишина и спокойствие. Дальше автобусом я двинулся в сторону Ични.Не подумайте, что это следы от разорвавшихся снарядов и ракет. Это местные так развлекаются потихоньку.Следы так называемой запретной зоны встречаются на дорогах повсюду. Доходит до забавного.Стоит такой свежевкопанный знак, а за ним кипит жизнь. Знаете, бабахи — бабахами, а хлеб — хлебом.Заскочили мы в это Монастырище, ну просто посмотреть, что и как. Село, скажу так, почти вымершим кажется, но все по местам в полях стоят. Зерновые в этом году уродились, так что не до эвакуаций. Искал дома побитые осколками и прочими сопутствующими вещами, но увы, не нашел. Окна все целы. У кого-то хуже, у кого-то лучше, но целы.В общем тишь, благодать и страда уборочная. Но весьма активно поговорил на остановке с местными, которые в Ичню автобуса ждали.Рассказали много интересного, я даже запись на фотоаппарат потихоньку сделал, думал сперва переслать, но потом передумал. Все-таки украинский не всем близок и понятен.Когда все началось, понятно, все немного струхнули. И даже появилось у многих желание тикать, ибо родственники висели на телефонах и призывали совершить именно акт ретирады. Некоторые даже уехали в Нижин или еще куда. Тем более что приехавшие сотрудники МЧС и солдаты уговаривали всех делать то же самое.Но даже уехавшие к вечеру вернулись. У в основном даже не из каких-то там высоких, а самых что ни на есть житейских побуждений. У кого скотина не кормлена, у кого не доена. У одной женщины хряк за полтора (!) часа ее отсутствия успел размолотить ограду, ворваться в огород и устроить там такое, что ни одному складу боеприпасов не снилось. Ну какие тут взрывы на складах, когда в капусте хряк лютует?И еще Федосеич повеселил. Местный мастер самогоноварения и настройщик аппаратуры. К тому времени, как нас складах все началось уже серьезно, Федосеич был уже в кондиции. И потому на призывы дочери и сына по телефону в стиле "Тату, тикай!" не реагировал. Он вообще ни на что не реагировал. А когда его пытались засунуть в автобус солдаты, высокомерно заметил, шо это его земля, и нехай колы сдохне, то засунут его в эту землю с почестями.Солдаты сказали, что под такой фейерверк можно было бы и дуба дать, раз именно так хочется. И прекратили вывоз населения вообще.Так что все эти рассказы о десятках тысяч эвакуированных — это сказка. Ну или если там на это дело деньги тратились, то это, конечно, быль. Былина распильная.В целом же, хоть я и искал следы повреждений на домах, не нашел. Хотя люди говорили, что на противоположном конце села действительно одно окно выбило какой-то железкой. Но честно скажу, идти туда, чтобы засвидетельствовать этот факт, мне было лень.Ну вот по надписи на машине можно понять, где я остановился. Ичня.Вообще, бабахи из лесов еще доносились, команды саперов с матюками продолжали подрывать разлетевшиеся боеприпасы.Военнослужащие (преимущественно именно саперы) были трезвы и матерщинисты. Изъяснялись в основном на том самом диалекте русского языка, которые доступен всему миру. Я попробовал поговорить, записал диалог и даже сделал попытку передать редактору. Редактор прослушал и сказал, что мнение украинских саперов весьма ценно, но если его редактировать, то сплошной "пик" и получится. А без редакции никак, ибо русский мат — он и в Украине русский мат.Интересно, а у вас в армии еще сохранились такие вот добряки? У нас — запросто!Вот кроме пожарных, которые на улице дежурят, чтобы побыстрее, если что, еще пару раз встречал посты "Скорой". И, пожалуй, это единственное отличие от обычной жизни.Вдоволь пошатавшись и поговорив с теми, кто хотел это сделать, хочу сказать одно. Вот это отмаз! Сам, будучи в Киеве, смотрел не отрываясь на репортажи, но вот после Винницы (помните, я в прошлом году катался) червячок такой копошился в мозгах. И напоминал, как я снимал совершенно целые строения на складах.В этот раз реально к складам не подойти, да. И действительно, саперы-матершинники по лесу ходят и снаряды подрывают. Но делается это все так, что понимаешь, размах не тот. Да, тот поселок военных, что во всех репортажах был, его действительно слегка того... То есть почти окончательно.Но в остальных населенных пунктах "выселенной запретной территории", как видите, жизнь идет. И будет идти, потому что, чем дальше от "эпицентра", тем больше людей в голос говорят за то, что это был отмаз.Почему-то все уверены, что, если бы склады реально обработали русские диверсанты, то от Ични ничего бы не осталось вообще. Русские, они такие... На совесть разрушают. А особенно эти два, Петров да Боширов. А так у всех стойкое убеждение, что не то пронесло, не то боприпасы заранее вынесло.Но жить можно, значит, живем. Вот как-то так.