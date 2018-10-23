Поп-звёзды и конкурсы красоты. На что уходят деньги в ЛДНР

Изначально Новороссию практически не посещали ВИПы. Каждый визит весьма именитой персоны (известного артиста) вызывал радость у населения: люди чувствовали, что в своей беде они не одни, что о них помнят, им сочувствуют. Ездили тогда единицы: кто боялся обстрелов, кто-то переживал, что лишится возможности выступать на Украине или за рубежом. Донецк и Луганск всегда будут благодарны Иосифу Кобзону, Юлии Чичериной, группе «7-Б» и другим артистам.В 2016 г. над ЛДНР как будто лопнул какой-то пузырь, из которого на республики обрушился ливень малоизвестных или давно вышедших в тираж звёзд. Концерты при участии артистов российской эстрады проходят не только по поводу республиканских праздников, но и в честь столь важных событий, как День водителя и День сотрудника судмедэкспертизы.Причем количество концертов известных и не очень персон постепенно возрастает: сейчас песни и пляски в центре Донецка и Луганска в среднем происходят 2-3 раза в месяц. Например, 20 октября в Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню автомобилиста и работника дорожного хозяйства при участии известной российской поп-группы «Марсель» и рэпера Кравца.За один только 2017 год в Новороссии выступило около сотни различных певцов ртом, в том числе Кай Метов, Вадим Козаченко, «Мираж» и прочие «кумиры» истекающих кровью и задыхающихся от нищеты республик.Минимальный гонорар любого лицедея за часовое выступление на городской сцене составляет 50-200 тыс. рублей. На каждом мероприятии их выступает двое-трое. Получается, что впустую уходят десятки миллионов рублей. Плюс частые фейерверки, от которых у многих людей возникают неприятные ассоциации с обстрелами 2014-2015 годов.Видимо, для того, чтобы жителям ДНР проще было смириться со смертью родных и неприятными мыслями о хлебе насущном, в Донецке проведут открытый конкурс культуры и красоты «Мисс Донбасс 2018» с призовым фондом в 450 тыс. рублей и турнир по бильярду с призовым фондом более двух миллионов рублей. Причем победителями в этих архиважных и даже (не побоюсь этого слова) судьбоносных мероприятиях могут стать как жители Новороссии, так и жители подконтрольной Украине части Донбасса.Подобные мероприятия в республиках проводятся в рамках гуманитарной программы по воссоединению населения Донбасса. До конца года только в ДНР, помимо указанных нетривиальных мероприятий, запланировано еще несколько аналогичных шоу с общим призовым фондом более 10 млн. рублей.Идея, изначально выглядевшая достаточно привлекательно (оказывать помощь ветеранам ВОВ и социально незащищенным категориям населения на потерянной в 2014 году части Донбасса) постепенно выродилась в бесконечный праздник жизни, в рамках которого недавним соотечественникам выделяется то, чего остро не хватает жителям Донецка и Луганска: денежное вспоможение, внимание узкопрофильных медицинских специалистов, дорогостоящие медикаменты и т. д. на десятки миллионов рублей.Впрочем, эти люди также являются частью Новороссии, хоть и остались жить под украинской оккупацией, и вообще данную гуманитарную программу имеет смысл рассматривать отдельно и комплексно. Но вот проведение конкурсов красоты и турниров по бильярду с призами в сотни тысяч несколько напоминают пир во время чумы.Без сомнения, эти деньги можно и нужно было бы потратить с куда большей пользой для населения республик и даже для имиджа их руководства. Можно также было бы потратить их без оскорбления чувств тех, кто лишился близких, крова, пострадал в этой войне. К сожалению, правители меняются, но тяга к жизни на широкую ногу и отвратительной дорогостоящей показухе никуда не исчезает.Непонятно только одно: неужели тем, кто щедрой рукой швыряет баснословные суммы в котлы республик, не жалко, что эти деньги расходуются даже не то чтобы впустую, а скорее во вред?