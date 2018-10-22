Вместо Путина президент Трамп напугал американских союзников
Заявление, сделанное Дональдом Трампом 20 октября о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не стало неожиданностью.
Этому выступлению президента США предшествовала мощная информационная подготовка, включавшая обвинения России в нарушении РМСД из уст генсека НАТО, постпреда США в альянсе и многих других политиков.
Обвинения, как это принято в последнее время, абсолютно голословные, не подкрепленные какой-либо внятной аргументацией. Из чего ряд экспертов немедленно сделал вывод о намерении Вашингтона отказаться от выполнения обязательств, предусмотренных этим договором. Вернее, если быть более точным, официально оформить то, что США уже сделали.
О том, что США де-факто вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин еще год назад.
«Мы не выходили из договоров по ПРО, США вышли в одностороннем порядке. Теперь мы слышим разговоры о проблемах по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода США из этого договора. Тем более что по факту они уже вышли», — констатировал Путин на ежегодной «большой» пресс-конференции в 2017 году, добавив, что «По факту, по сути процесс пошел. Если и дальше так пойдет, то ничего хорошего нет. Мы сами никуда выходить ниоткуда не собираемся».
Напомним, что российский лидер имел в виду, что противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore — можно быстро заменить на крылатые ракеты средней дальности, в том числе и ядерными боеголовками, что является прямым нарушением договора.
«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал Владимир Путин.
Трамп заявил: «Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел».
И это выступление президента Трампа не стало неожиданностью.
Как не стало неожиданным и обещание Трампа вернуться к разработке ракет средней и меньшей дальности, «пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте, в самом деле, поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения».
Признаться, непонятно, какое отношение, по мнению Трампа, имеет Китай к ДРМСД, который он не подписывал, но это, видимо, частности. Как впрочем, и то, что, никакой специальной разработки новых ракет для сухопутного запуска США не требуется, поскольку со ставших наземными морских пусковых установок Aegis запускаются ракеты, изначально разработанные для морского базирования (на которое не распространялись ограничения договора).
Главное то, что, строго говоря, заявление Трампа ничего особенно не добавляет к уже сложившейся картине. Разве что теперь Россия получает полное основание для вооружения ракетами малой и средней дальности наземного базирования.
С этим, надо полагать, особых проблем не будет. Тем более что в этом вопросе вполне можно пойти по американскому пути, адаптировав наши грозные морские ракетные комплексы для сухопутного использования. Самым простым и быстры решением могло бы стать размещение Club-K, российского контейнерного комплекса ракетного оружия, на автомобильных трейлерах. Этакий удешевленный вариант БЖРК «Баргузин».
Для Вашингтона это вполне понятно, и потому возникает вопрос: для чего Трамп охвучил эти угрозы, которые в случае их исполнения делают абсолютно законными ответные шаги Москвы, от которых она по сей день воздерживается?
Во-первых, это может быть предпринято для давления на нашу страну.
Ведь в настоящий момент ситуация для нашей страны более угрожающая, чем тогда, когда был подписан ДРМСД, поскольку границы НАТО и, соответственно, пусковые позиции значительно приблизились к нашим рубежам, и полдлетное время вражеских ракет значительно сократилось. И угроза Трампа нацелена на то, чтобы заставить Москву пойти на уступки. Причем даже не важно, по каким вопросам. Любые уступки с нашей стороны или то, что за них можно выдать, очень важно для Трампа, чтобы убедить американцев в своем успехе.
Кроме того, очевидно, что санкции не работают так, как было бы желательно Вашингтону, и намерение объявлять их каждый месяц выглядит гротескным, демонстрируя отсутствие у США инструментов влияния на Россию. Что и провоцирует их судорожный поиск.
Во-вторых, решение Трампа может быть продиктовано стремлением втянуть нашу страну в новую гонку вооружений, которая подорвет экономику и спровоцирует в России социальную напряженность и рост недовольства населения. Стремительно возрастающие военные траты вынудят увеличивать налоги и сворачивать социальные программы. То есть нынешний американский лидер пытается повторить программу своего предшественника Рональда Рейгана, которая, как считают в Штатах, принесла ему победу в холодной войне.
Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно, в том числе и применительно к данному вопросу, заявлял, что американцам не удастся втянуть нашу страну в новую гонку вооружения.
Впрочем, гораздо большее впечатление, чем на нашу страну, выступление Трампа произвело на европейских союзников США, которых охватила настоящая паника.
Еще бы! Ведь именно они (и размещенные на их территории американские базы) становятся первоочередной мишенью российских ракет средней и малой дальности, которые вернутся на европейский ТВД.
Нельзя исключать, что одна из задач, которую намерен решить Трамп, разрывая договор, — это усиление конфронтации с Россией, что еще больше ограничит возможности европейцев сотрудничать с ней. Однако эта довольно опасная игра может привести к противоположным результатам.
Во всяком случае, однозначную поддержку инициатива Трампа получила только в Соединенном Королевстве. Германия же, выразив сожаление в связи с намерением Трампа, настоятельно порекомендовала США еще раз серьезно взвесить последствия выхода из ДРСМД.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас фактически пригрозил Вашингтону, отметив, что «заявление президента США ставит Европу перед сложными вопросами», поскольку этот договор тридцать лет является важным столпом европейской архитектуры безопасности, и отказ от него неприемлем. И потому «последствия решения США обсуждаются в кругу партнеров по НАТО».
В Европе уже не только не пытаются скрыть своего раздражения и озабоченности действиями Вашингтона, ставящими мир на грань катастрофы, но и ищут возможность максимально обезопасить себя от последствий безответственной и агрессивной политики Белого дома.
Этому выступлению президента США предшествовала мощная информационная подготовка, включавшая обвинения России в нарушении РМСД из уст генсека НАТО, постпреда США в альянсе и многих других политиков.
Обвинения, как это принято в последнее время, абсолютно голословные, не подкрепленные какой-либо внятной аргументацией. Из чего ряд экспертов немедленно сделал вывод о намерении Вашингтона отказаться от выполнения обязательств, предусмотренных этим договором. Вернее, если быть более точным, официально оформить то, что США уже сделали.
О том, что США де-факто вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин еще год назад.
«Мы не выходили из договоров по ПРО, США вышли в одностороннем порядке. Теперь мы слышим разговоры о проблемах по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода США из этого договора. Тем более что по факту они уже вышли», — констатировал Путин на ежегодной «большой» пресс-конференции в 2017 году, добавив, что «По факту, по сути процесс пошел. Если и дальше так пойдет, то ничего хорошего нет. Мы сами никуда выходить ниоткуда не собираемся».
Напомним, что российский лидер имел в виду, что противоракеты для наземных установок американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore — можно быстро заменить на крылатые ракеты средней дальности, в том числе и ядерными боеголовками, что является прямым нарушением договора.
«Они [США] поставили системы — противоракетные якобы — в Румынии. А как они поставили? Они поставили пусковые системы Aegis, сняли их просто с моря и поставили. Но в этих системах противоракеты можно легко заменить просто на ракеты средней дальности», — сказал Владимир Путин.
Трамп заявил: «Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел».
И это выступление президента Трампа не стало неожиданностью.
Как не стало неожиданным и обещание Трампа вернуться к разработке ракет средней и меньшей дальности, «пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте, в самом деле, поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения».
Признаться, непонятно, какое отношение, по мнению Трампа, имеет Китай к ДРМСД, который он не подписывал, но это, видимо, частности. Как впрочем, и то, что, никакой специальной разработки новых ракет для сухопутного запуска США не требуется, поскольку со ставших наземными морских пусковых установок Aegis запускаются ракеты, изначально разработанные для морского базирования (на которое не распространялись ограничения договора).
Главное то, что, строго говоря, заявление Трампа ничего особенно не добавляет к уже сложившейся картине. Разве что теперь Россия получает полное основание для вооружения ракетами малой и средней дальности наземного базирования.
С этим, надо полагать, особых проблем не будет. Тем более что в этом вопросе вполне можно пойти по американскому пути, адаптировав наши грозные морские ракетные комплексы для сухопутного использования. Самым простым и быстры решением могло бы стать размещение Club-K, российского контейнерного комплекса ракетного оружия, на автомобильных трейлерах. Этакий удешевленный вариант БЖРК «Баргузин».
Для Вашингтона это вполне понятно, и потому возникает вопрос: для чего Трамп охвучил эти угрозы, которые в случае их исполнения делают абсолютно законными ответные шаги Москвы, от которых она по сей день воздерживается?
Во-первых, это может быть предпринято для давления на нашу страну.
Ведь в настоящий момент ситуация для нашей страны более угрожающая, чем тогда, когда был подписан ДРМСД, поскольку границы НАТО и, соответственно, пусковые позиции значительно приблизились к нашим рубежам, и полдлетное время вражеских ракет значительно сократилось. И угроза Трампа нацелена на то, чтобы заставить Москву пойти на уступки. Причем даже не важно, по каким вопросам. Любые уступки с нашей стороны или то, что за них можно выдать, очень важно для Трампа, чтобы убедить американцев в своем успехе.
Кроме того, очевидно, что санкции не работают так, как было бы желательно Вашингтону, и намерение объявлять их каждый месяц выглядит гротескным, демонстрируя отсутствие у США инструментов влияния на Россию. Что и провоцирует их судорожный поиск.
Во-вторых, решение Трампа может быть продиктовано стремлением втянуть нашу страну в новую гонку вооружений, которая подорвет экономику и спровоцирует в России социальную напряженность и рост недовольства населения. Стремительно возрастающие военные траты вынудят увеличивать налоги и сворачивать социальные программы. То есть нынешний американский лидер пытается повторить программу своего предшественника Рональда Рейгана, которая, как считают в Штатах, принесла ему победу в холодной войне.
Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно, в том числе и применительно к данному вопросу, заявлял, что американцам не удастся втянуть нашу страну в новую гонку вооружения.
Впрочем, гораздо большее впечатление, чем на нашу страну, выступление Трампа произвело на европейских союзников США, которых охватила настоящая паника.
Еще бы! Ведь именно они (и размещенные на их территории американские базы) становятся первоочередной мишенью российских ракет средней и малой дальности, которые вернутся на европейский ТВД.
Нельзя исключать, что одна из задач, которую намерен решить Трамп, разрывая договор, — это усиление конфронтации с Россией, что еще больше ограничит возможности европейцев сотрудничать с ней. Однако эта довольно опасная игра может привести к противоположным результатам.
Во всяком случае, однозначную поддержку инициатива Трампа получила только в Соединенном Королевстве. Германия же, выразив сожаление в связи с намерением Трампа, настоятельно порекомендовала США еще раз серьезно взвесить последствия выхода из ДРСМД.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас фактически пригрозил Вашингтону, отметив, что «заявление президента США ставит Европу перед сложными вопросами», поскольку этот договор тридцать лет является важным столпом европейской архитектуры безопасности, и отказ от него неприемлем. И потому «последствия решения США обсуждаются в кругу партнеров по НАТО».
В Европе уже не только не пытаются скрыть своего раздражения и озабоченности действиями Вашингтона, ставящими мир на грань катастрофы, но и ищут возможность максимально обезопасить себя от последствий безответственной и агрессивной политики Белого дома.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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