Убивать тихо. Бесшумный револьвер Гуревича
Обычное оружие может создаваться и для самозащиты, и для того чтобы просто напугать или остановить противника. А вот бесшумное оружие всегда создается исключительно для убийства. Два основных способа, направленных на борьбу со звуком выстрела, были придуманы и запатентованы еще на рубеже XIX – XX веков, но военные и спецслужбы разных стран всерьез обратили внимание на данные изобретения лишь перед началом Второй мировой войны.
Так в 1929 году в СССР братья Иван и Василий Митины получили патент на револьвер «для беззвучной стрельбы», созданный на базе системы Нагана. Револьвер братьев Митиных использовал патроны с подкалиберными пулями, а зазор между гильзой и пулей заполнял цилиндрический поддон, который играл роль поршня. На конце ствола револьвера был установлен дополнительный барабан с каморами, которые пропускали малокалиберную пулю, но останавливали поддон, запирая в стволе пистолета пороховые газы (после выстрела они стравливались через зазоры). Оставшиеся во втором барабане поддоны извлекались после выстрела вручную при помощи шомпола. Другим изобретением, в котором также использовался принцип отсечки пороховых газов, был револьвер и бесшумные патроны Гуревича, созданные уже в годы Великой Отечественной войны.
Гуревич предложил следующее решение: порох в гильзе закрывался стальным пыжом, который заливался парафином, а сверху заливалась дистиллированная вода и лишь затем вставлялась втулка с пулей. В момент выстрела стальной пыж выдавливал воду, которая и разгоняла пулю в стволе револьвера, а сам пыж заклинивался внутри гильзы. Данное оружие проходило всесторонние испытания, однако показало себя не слишком надежным образцом. Испытатели отмечали разрывы гильзы, выпадение втулки вместе с пулей, а также тот факт, что вода могла просто замерзнуть при морозной погоде. Многие из этих замечаний удалось устранить, к примеру, был решен вопрос и с замерзанием жидкости. В любом случае можно говорить о том, что бесшумный револьвер Гуревича был достаточно необычным образцом стрелкового оружия.
Примечательно, что автором разработки стал инженер, имеющий отношение к НКВД. Причем отношение это было двояким – ему довелось побывать и заключенным, при этом ранее Евгений Самойлович Гуревич сам длительное время работал в различных структурах ЧК-ГПУ и даже был лично знаком с Дзержинским. В 1941 году он вновь попал на работу в НКВД, на этот раз уже как инженер-оружейник. Первоначально он занимался доработкой 50-мм минометов, но достаточно быстро получил новое задание.
Сам конструктор позднее вспоминал. «В 1942 году, работая в Архангельском НКВД по разработке и выпуску ротных 50-мм минометов моей конструкции, я получил от Г. П. Шнюкова замначальника отдела НКВД новое задание на разработку бесшумных боеприпасов, так как различные глушители и резиновые наконечники типа «Брамит» не удовлетворяли нуждам оружия специального назначения. В результате пришлось крепко поломать голову, испробовав десятки различных вариантов, чтобы в мае 1943 года представить патрон, который стрелял без дыма, запах, отдачи и без шума. В работе мне помогло то, что, начиная с 1936 года, я занимался изобретательством, накопив в этой области большой опыт. В Архангельске было изготовлено три модели пистолетов и боеприпасы к ним. В конце 1943 года об изобретении было доложено лично Маленкову и по его непосредственному указанию образцы были всесторонне изучены и опробованы. В результате ГАУ КА – Главное артиллерийское управление Красной Армии разработало тактико-техническое задание, и в Туле, в ЦКБ-14, куда я был отправлен в командировку, было произведено 53 револьвера, два пистолета и порядка 1000 патронов к ним. Образец нового оружия и боеприпас прошли в 1944 году полигонные испытания на Щуровском полигоне, где получили положительный отзыв и были приняты на вооружение». Сам Евгений Гуревич получил за свою разработку благодарность в приказе от маршала артиллерии Воронова.
Можно говорить о том, что в мае 1943 года Евгений Гуревич совершил настоящий прорыв в области разработки бесшумного оружия, использовав отсечку пороховых газов в гильзе патрона, им был на практике применен принцип «жидкого толкателя». Между поршнем и пулей в его револьвере находилась жидкость, которая проталкивала пулю через канал ствола револьвера. Объем жидкости был сопоставим с объемом канала ствола, и поршень, совершив движение до дульца гильзы, упирался в него и запирал пороховые газы внутри замкнутого объема гильзы. Одновременно с этим пыж вытеснял воду из гильзы, по этой причине пуля двигалась по каналу ствола револьвера Гуревича со скоростью истечения жидкости. Так как вода, как и другие жидкости, является практически несжимаемой, то скорость движения пули будет во столько раз больше скорости движения пыжа, во сколько раз площадь поперечного сечения канала ствола револьвера будет меньше площади поперечного сечения гильзы (реализован принцип гидравлического редуктора).
В результате предложенных конструкторских решений при выстреле отсутствовала звуковая ударная волна, а низкая начальная скорость полета пули (189-239 м/с) исключала также возможность возникновения баллистической волны. Благодаря этому обеспечивалась почти полная бесшумность выстрела, однако образующееся большое облако «водяных брызг» могло выдать стрелка. Более того применение воды в роли толкателя пули затрудняло использование оружия зимой при отрицательных температурах воздуха. К недостаткам также относили большую потерю энергии пороховых газов, энергия тратилась на преодоление сопротивления при перетекании жидкости. Для стрельбы своими бесшумными патронами Гуревич спроектировал два однозарядных пистолета калибра 5,6-мм и 6,5-мм, которые работали по принципу обычного охотничьего ружья, и пятизарядный револьвер калибра 7,62-мм.
Оба однозарядных пистолета представляли собой не полноценные боевые образцы стрелкового оружия, а скорее экспериментальные модели для отработки на практике самой идеи «патрона на принципе гидропередачи», как описывалось данное решение в документах тех лет. Оба однозарядных пистолета прошли испытания в ноябре 1943 года, продемонстрировав ряд проблем с экстракцией и прочностью гильзы. Несмотря на недостатки, офицеры-испытатели подчеркивали, что примененный Евгением Гуревичем принцип является вполне пригодным для разработки ручного оружия спецназначения.
Следующим шагом конструктора стала разработка настоящей боевой системы – револьвера. Это было пятизарядное оружие с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Стоит отметить, что ось барабана револьвера могла выкручиваться, это позволяло сравнительно быстро заменить барабан на новый снаряженный, в том случае, если в первом барабане раздутые гильзы застряли в каморах. Необходимо отметить, что данную проблему Гуревич так и не смог решить без ухудшения характеристик используемых боеприпасов.
Револьвер получился довольно крупным, а его внешний вид нельзя было назвать элегантным. Глядя на оружие, возникало ощущение, что револьвер слишком загроможден, очень большим виделся контраст между самим револьвером и его рукояткой. Внешний вид револьвера можно было объяснить тем, что оружие питалось не самыми маленькими по размерам патронами, что в свою очередь обуславливало размер барабана, а значит и всей модели в целом.
На Щуровский полигон 7,62-мм револьвер Гуревича вместе со спецбоеприпасами к нему попал в июле 1944 года. Для проведения сравнительных испытаний был использован штатный на тот момент времени револьвер системы Нагана с глушителем типа «Брамит» и также со специальными патронами (с остроконечной пулей). При одинаковой массе образцов, револьвер Гуревича отличался меньшими габаритами и при этом выделялся большей длиной прицельной линии, чем револьвер системы Нагана с глушителем. К револьверу Евгения Гуревича имелось три типа патронов, которые отличались между собой навеской пороха и длиной штуцера. В качестве жидкости использовалась смесь, состоящая на 40 процентов из глицерина и на 60 процентов из спирта.
Сначала револьверы проверили «на слышимость» – из обоих образцов отстреляли по одному барабану. Для наблюдателя, а точнее говоря, слушателя, который располагался в 40 шагах от стрелка, звуки выстрелов из Нагана с глушителем воспринимались как отдаленные выстрелы из малокалиберной винтовки. В то же время звук выстрелов из револьвера Гуревича был более слабым, к тому же он не был похож на выстрел. В отчете указывалось, что он больше был похож на звук открывания бутылки. У двух сравниваемых револьверов наблюдатели, находившиеся у мишени, слышали лишь звук полета пули и удара о саму мишень. При этом пули, выпущенные из револьвера системы Нагана, издавали более сильный жужжащий звук, а пули из револьвера Гуревича – тихое шипение, которое было слышно не при каждом выстреле. Также наблюдатели отметили, что револьвер Гуревича был стабильнее и стрелял кучнее, хотя на дистанции 50 метров второй револьвер показал себя чуть лучше.
За Наганом остался и тест на пробивную способность пуль. На дистанции в те же 50 метров выпущенная из него пуля стабильно пробивала четыре ряда свинцовых досок, а в отдельных случаях фиксировалось пробитие и пятой доски. В то же время пули из револьвера Гуревича застревали в третьей по счету доске. Впрочем, как было зафиксировано в отчете, этого было достаточно, чтобы пуля на дальности 50 метров обладала энергией, способной вывести из строя человека.
Зато представленный Гуревичем бесшумный револьвер сумел отыграться в стрельбе в сложных условиях. В ходе испытаний стрельбой при заморозке оружия у глушителя «Бармит» первым же выстрелом выбило переднюю пробку – замерзшая резина утратила свои эластичные свойства. При этом говорить о какой-то кучности стрельбы уже было нельзя – пули даже на дистанции 8-10 метров уходили в сторону примерно на 60 сантиметров, а осмотр пробоин показал испытателям, что в мишень они прилетали боком. В то же время револьвер Гуревича и после заморозки показывал себя безотказным оружием. А проведенные с пулями опыты показали, что используемая смесь 40/60 (глицерин/спирт) сохраняет полную работоспособность при температурах до -75 градусов Цельсия. Собственно единственным, чем бесшумный револьвер Евгения Гуревича не устраивал военных, были его массогабаритные характеристики. Тогда армия мечтала получить уже более компактное и легкое оружие, благо, перспективы доработок в данном направлении были отчетливо различимы.
В итоговом выводе Главного артиллерийского управления по результатам полигонных испытаний говорилось о том, что Артком ГАУ КА считает необходимым изготовить в ЦКБ-14 НКВ серию бесшумных револьверов Гуревича в количестве 50 экземпляров, а также 5 тысяч патронов к ним для проведения всесторонних испытаний на НИПСМВО, а также в специальных частях Красной Армии и на курсах Выстрел. Помимо этого предлагалось проверить патроны к револьверу на герметичность при длительном хранении, а также при различных условиях эксплуатации.
Однако с завершением Великой Отечественной войны интерес к данной модели оружия пропал. Всерьез вернулись к разработке таких патронов лишь в конце 1950-х годов, правда, от жидкости, которая выполняла роль толкателя, было решено отказаться. В СССР было создано достаточно большое количество образцов патронов, среди которых: 7,62-мм патроны «Змея» ИЗ, ПЗА, ПЗАМ для двуствольных пистолетов С-4 и С-4М «Гроза»; 7,62-мм патроны СП-2 и СП-3 – для малогабаритного пистолета МСП и стреляющего ножа НРС; 7,62-мм патрон СП-4 – для самозарядного пистолета ПСС и стреляющего ножа НРС-2 и ряд других образцов.
В любом случае сегодня уже можно говорить о том, что конструкция Гуревича, скорее всего, действительно была первым в мире бесшумным патроном, который был доведен до стадии действующего образца, прошел государственные испытания, был принят на вооружение и производился серийно, пусть и небольшой серией.
Источники информации:
http://zonwar.ru/news5/news_901.html
https://lenta.ru/articles/2017/07/11/whisper
https://www.air-gun.ru/social/readtopic/revolver_gurevichabesshumniy
Материалы из открытых источников
Так в 1929 году в СССР братья Иван и Василий Митины получили патент на револьвер «для беззвучной стрельбы», созданный на базе системы Нагана. Револьвер братьев Митиных использовал патроны с подкалиберными пулями, а зазор между гильзой и пулей заполнял цилиндрический поддон, который играл роль поршня. На конце ствола револьвера был установлен дополнительный барабан с каморами, которые пропускали малокалиберную пулю, но останавливали поддон, запирая в стволе пистолета пороховые газы (после выстрела они стравливались через зазоры). Оставшиеся во втором барабане поддоны извлекались после выстрела вручную при помощи шомпола. Другим изобретением, в котором также использовался принцип отсечки пороховых газов, был револьвер и бесшумные патроны Гуревича, созданные уже в годы Великой Отечественной войны.
Гуревич предложил следующее решение: порох в гильзе закрывался стальным пыжом, который заливался парафином, а сверху заливалась дистиллированная вода и лишь затем вставлялась втулка с пулей. В момент выстрела стальной пыж выдавливал воду, которая и разгоняла пулю в стволе револьвера, а сам пыж заклинивался внутри гильзы. Данное оружие проходило всесторонние испытания, однако показало себя не слишком надежным образцом. Испытатели отмечали разрывы гильзы, выпадение втулки вместе с пулей, а также тот факт, что вода могла просто замерзнуть при морозной погоде. Многие из этих замечаний удалось устранить, к примеру, был решен вопрос и с замерзанием жидкости. В любом случае можно говорить о том, что бесшумный револьвер Гуревича был достаточно необычным образцом стрелкового оружия.
Примечательно, что автором разработки стал инженер, имеющий отношение к НКВД. Причем отношение это было двояким – ему довелось побывать и заключенным, при этом ранее Евгений Самойлович Гуревич сам длительное время работал в различных структурах ЧК-ГПУ и даже был лично знаком с Дзержинским. В 1941 году он вновь попал на работу в НКВД, на этот раз уже как инженер-оружейник. Первоначально он занимался доработкой 50-мм минометов, но достаточно быстро получил новое задание.
Евгений Самойлович Гуревич
Сам конструктор позднее вспоминал. «В 1942 году, работая в Архангельском НКВД по разработке и выпуску ротных 50-мм минометов моей конструкции, я получил от Г. П. Шнюкова замначальника отдела НКВД новое задание на разработку бесшумных боеприпасов, так как различные глушители и резиновые наконечники типа «Брамит» не удовлетворяли нуждам оружия специального назначения. В результате пришлось крепко поломать голову, испробовав десятки различных вариантов, чтобы в мае 1943 года представить патрон, который стрелял без дыма, запах, отдачи и без шума. В работе мне помогло то, что, начиная с 1936 года, я занимался изобретательством, накопив в этой области большой опыт. В Архангельске было изготовлено три модели пистолетов и боеприпасы к ним. В конце 1943 года об изобретении было доложено лично Маленкову и по его непосредственному указанию образцы были всесторонне изучены и опробованы. В результате ГАУ КА – Главное артиллерийское управление Красной Армии разработало тактико-техническое задание, и в Туле, в ЦКБ-14, куда я был отправлен в командировку, было произведено 53 револьвера, два пистолета и порядка 1000 патронов к ним. Образец нового оружия и боеприпас прошли в 1944 году полигонные испытания на Щуровском полигоне, где получили положительный отзыв и были приняты на вооружение». Сам Евгений Гуревич получил за свою разработку благодарность в приказе от маршала артиллерии Воронова.
Можно говорить о том, что в мае 1943 года Евгений Гуревич совершил настоящий прорыв в области разработки бесшумного оружия, использовав отсечку пороховых газов в гильзе патрона, им был на практике применен принцип «жидкого толкателя». Между поршнем и пулей в его револьвере находилась жидкость, которая проталкивала пулю через канал ствола револьвера. Объем жидкости был сопоставим с объемом канала ствола, и поршень, совершив движение до дульца гильзы, упирался в него и запирал пороховые газы внутри замкнутого объема гильзы. Одновременно с этим пыж вытеснял воду из гильзы, по этой причине пуля двигалась по каналу ствола револьвера Гуревича со скоростью истечения жидкости. Так как вода, как и другие жидкости, является практически несжимаемой, то скорость движения пули будет во столько раз больше скорости движения пыжа, во сколько раз площадь поперечного сечения канала ствола револьвера будет меньше площади поперечного сечения гильзы (реализован принцип гидравлического редуктора).
В результате предложенных конструкторских решений при выстреле отсутствовала звуковая ударная волна, а низкая начальная скорость полета пули (189-239 м/с) исключала также возможность возникновения баллистической волны. Благодаря этому обеспечивалась почти полная бесшумность выстрела, однако образующееся большое облако «водяных брызг» могло выдать стрелка. Более того применение воды в роли толкателя пули затрудняло использование оружия зимой при отрицательных температурах воздуха. К недостаткам также относили большую потерю энергии пороховых газов, энергия тратилась на преодоление сопротивления при перетекании жидкости. Для стрельбы своими бесшумными патронами Гуревич спроектировал два однозарядных пистолета калибра 5,6-мм и 6,5-мм, которые работали по принципу обычного охотничьего ружья, и пятизарядный револьвер калибра 7,62-мм.
Револьвер Гуревича
Оба однозарядных пистолета представляли собой не полноценные боевые образцы стрелкового оружия, а скорее экспериментальные модели для отработки на практике самой идеи «патрона на принципе гидропередачи», как описывалось данное решение в документах тех лет. Оба однозарядных пистолета прошли испытания в ноябре 1943 года, продемонстрировав ряд проблем с экстракцией и прочностью гильзы. Несмотря на недостатки, офицеры-испытатели подчеркивали, что примененный Евгением Гуревичем принцип является вполне пригодным для разработки ручного оружия спецназначения.
Следующим шагом конструктора стала разработка настоящей боевой системы – револьвера. Это было пятизарядное оружие с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Стоит отметить, что ось барабана револьвера могла выкручиваться, это позволяло сравнительно быстро заменить барабан на новый снаряженный, в том случае, если в первом барабане раздутые гильзы застряли в каморах. Необходимо отметить, что данную проблему Гуревич так и не смог решить без ухудшения характеристик используемых боеприпасов.
Револьвер получился довольно крупным, а его внешний вид нельзя было назвать элегантным. Глядя на оружие, возникало ощущение, что револьвер слишком загроможден, очень большим виделся контраст между самим револьвером и его рукояткой. Внешний вид револьвера можно было объяснить тем, что оружие питалось не самыми маленькими по размерам патронами, что в свою очередь обуславливало размер барабана, а значит и всей модели в целом.
На Щуровский полигон 7,62-мм револьвер Гуревича вместе со спецбоеприпасами к нему попал в июле 1944 года. Для проведения сравнительных испытаний был использован штатный на тот момент времени револьвер системы Нагана с глушителем типа «Брамит» и также со специальными патронами (с остроконечной пулей). При одинаковой массе образцов, револьвер Гуревича отличался меньшими габаритами и при этом выделялся большей длиной прицельной линии, чем револьвер системы Нагана с глушителем. К револьверу Евгения Гуревича имелось три типа патронов, которые отличались между собой навеской пороха и длиной штуцера. В качестве жидкости использовалась смесь, состоящая на 40 процентов из глицерина и на 60 процентов из спирта.
Сначала револьверы проверили «на слышимость» – из обоих образцов отстреляли по одному барабану. Для наблюдателя, а точнее говоря, слушателя, который располагался в 40 шагах от стрелка, звуки выстрелов из Нагана с глушителем воспринимались как отдаленные выстрелы из малокалиберной винтовки. В то же время звук выстрелов из револьвера Гуревича был более слабым, к тому же он не был похож на выстрел. В отчете указывалось, что он больше был похож на звук открывания бутылки. У двух сравниваемых револьверов наблюдатели, находившиеся у мишени, слышали лишь звук полета пули и удара о саму мишень. При этом пули, выпущенные из револьвера системы Нагана, издавали более сильный жужжащий звук, а пули из револьвера Гуревича – тихое шипение, которое было слышно не при каждом выстреле. Также наблюдатели отметили, что револьвер Гуревича был стабильнее и стрелял кучнее, хотя на дистанции 50 метров второй револьвер показал себя чуть лучше.
За Наганом остался и тест на пробивную способность пуль. На дистанции в те же 50 метров выпущенная из него пуля стабильно пробивала четыре ряда свинцовых досок, а в отдельных случаях фиксировалось пробитие и пятой доски. В то же время пули из револьвера Гуревича застревали в третьей по счету доске. Впрочем, как было зафиксировано в отчете, этого было достаточно, чтобы пуля на дальности 50 метров обладала энергией, способной вывести из строя человека.
Зато представленный Гуревичем бесшумный револьвер сумел отыграться в стрельбе в сложных условиях. В ходе испытаний стрельбой при заморозке оружия у глушителя «Бармит» первым же выстрелом выбило переднюю пробку – замерзшая резина утратила свои эластичные свойства. При этом говорить о какой-то кучности стрельбы уже было нельзя – пули даже на дистанции 8-10 метров уходили в сторону примерно на 60 сантиметров, а осмотр пробоин показал испытателям, что в мишень они прилетали боком. В то же время револьвер Гуревича и после заморозки показывал себя безотказным оружием. А проведенные с пулями опыты показали, что используемая смесь 40/60 (глицерин/спирт) сохраняет полную работоспособность при температурах до -75 градусов Цельсия. Собственно единственным, чем бесшумный револьвер Евгения Гуревича не устраивал военных, были его массогабаритные характеристики. Тогда армия мечтала получить уже более компактное и легкое оружие, благо, перспективы доработок в данном направлении были отчетливо различимы.
В итоговом выводе Главного артиллерийского управления по результатам полигонных испытаний говорилось о том, что Артком ГАУ КА считает необходимым изготовить в ЦКБ-14 НКВ серию бесшумных револьверов Гуревича в количестве 50 экземпляров, а также 5 тысяч патронов к ним для проведения всесторонних испытаний на НИПСМВО, а также в специальных частях Красной Армии и на курсах Выстрел. Помимо этого предлагалось проверить патроны к револьверу на герметичность при длительном хранении, а также при различных условиях эксплуатации.
Однако с завершением Великой Отечественной войны интерес к данной модели оружия пропал. Всерьез вернулись к разработке таких патронов лишь в конце 1950-х годов, правда, от жидкости, которая выполняла роль толкателя, было решено отказаться. В СССР было создано достаточно большое количество образцов патронов, среди которых: 7,62-мм патроны «Змея» ИЗ, ПЗА, ПЗАМ для двуствольных пистолетов С-4 и С-4М «Гроза»; 7,62-мм патроны СП-2 и СП-3 – для малогабаритного пистолета МСП и стреляющего ножа НРС; 7,62-мм патрон СП-4 – для самозарядного пистолета ПСС и стреляющего ножа НРС-2 и ряд других образцов.
Револьвер Гуревича
В любом случае сегодня уже можно говорить о том, что конструкция Гуревича, скорее всего, действительно была первым в мире бесшумным патроном, который был доведен до стадии действующего образца, прошел государственные испытания, был принят на вооружение и производился серийно, пусть и небольшой серией.
Источники информации:
http://zonwar.ru/news5/news_901.html
https://lenta.ru/articles/2017/07/11/whisper
https://www.air-gun.ru/social/readtopic/revolver_gurevichabesshumniy
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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