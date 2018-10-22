РЛС П-18Р в районе Камчатки обнаружит даже "стелсы"

Технология «невидимости» (стелс) фактически теряет свою актуальность с введением в строй современной РЛС (радиолокационной станции) П-18Р. По словам главы пресс-службы Восточного военного округа, эта РЛС обладает функционалом, который позволяет распознавать самолёты любого типа, включая самолёты-«невидимки» (как пример, изначально заявленный в ТТХ РЛС - F-117A).П-18Р поступила на техническое вооружение одной из частей ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцирующейся на полуострове Камчатка.По словам главы пресс-службы ВВО, РЛС П-18Р будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.Станция не только обнаруживает объекты в воздухе, но и способна определять дальность, на которой они находятся, высчитывать азимут и (отличие от предыдущих модификаций) - радиальную скорость. Также - осуществлять автоматическое сопровождение, распознавая класс объекта. РЛС П-18Р выполняет передачу информации в единую систему управления.П-18Р обладает высоким уровнем помехозащищённости, устойчивостью работы в различных климатических условиях и высокой точностью определения координат движущихся объектов.Штатным шасси для РЛС является автомобиль «Урал». Максимальная дальность действия (заявленная) – 360 км. Распознавание целей по пяти классам, коэффициент подавления отражений от местных предметов – 50, среднеквадратичная ошибка разовых измерений в одном обзоре по дальности – 25 м, по азимуту – 0,8 град, по радиальной скорости – 3 м/с.