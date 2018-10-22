Горбачёв о ДРСМД: Решение Трампа не от большого ума

Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума. Отказ от ДРСМД - это ошибка. Неужели в Вашингтоне не понимают, к чему это может привести?

Надо отказаться от болезни, которая носит название «стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении!»