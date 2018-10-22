Горбачёв о ДРСМД: Решение Трампа не от большого ума
На заявление Дональда Трампа по поводу намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности реагируют по всему миру. С резкой критикой такого рода заявлений выступили в Берлине. В правительстве ФРГ заявили, что «сожалеют о решении США», и добавили, что вынесут вопрос по выходу США из договора на заседание совета НАТО.
В той же Германии дают понять, что договор, подписанный в 1987 году, имел важнейшее значение в первую очередь именно для Европы, так как требовал уничтожения ракет с дальностью от 500 до 5500 км. Теперь же, как отмечают в кабинете министров Ангелы Меркель, вся Европа может превратиться в цель для ракет. Слово «российских» в данном случае в Берлине предпочли не произносить.
Раскритиковал решение Дональда Трампа и человек, который своей рукой на том самом договоре ставил подпись. Михаил Горбачёв заявил, что США стремятся повернуть вспять политику ядерного разоружения. Заявление последнего главы СССР приводит информационное агентство «Интерфакс»:
Горбачёв добавил, что если в руководстве США не знают, что делать, то он может им подсказать:
По словам Горбачёва, решение Трампа нельзя поддерживать странам, которые в первую очередь заинтересованы в мире на нашей планете. Столь глобальный вопрос, по мнению экс-президента СССР, нужно обсуждать в формате Организации Объединённых Наций.
Нужно добавить, что инициативу Трампа по выходу из Договора, подписанного Горбачёвым и Рейганом в 1987 году, поддержал кабинет министров Британии во главе с г-жой Мэй.
В той же Германии дают понять, что договор, подписанный в 1987 году, имел важнейшее значение в первую очередь именно для Европы, так как требовал уничтожения ракет с дальностью от 500 до 5500 км. Теперь же, как отмечают в кабинете министров Ангелы Меркель, вся Европа может превратиться в цель для ракет. Слово «российских» в данном случае в Берлине предпочли не произносить.
Раскритиковал решение Дональда Трампа и человек, который своей рукой на том самом договоре ставил подпись. Михаил Горбачёв заявил, что США стремятся повернуть вспять политику ядерного разоружения. Заявление последнего главы СССР приводит информационное агентство «Интерфакс»:
Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума. Отказ от ДРСМД - это ошибка. Неужели в Вашингтоне не понимают, к чему это может привести?
Горбачёв добавил, что если в руководстве США не знают, что делать, то он может им подсказать:
Надо отказаться от болезни, которая носит название «стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении!»
По словам Горбачёва, решение Трампа нельзя поддерживать странам, которые в первую очередь заинтересованы в мире на нашей планете. Столь глобальный вопрос, по мнению экс-президента СССР, нужно обсуждать в формате Организации Объединённых Наций.
Нужно добавить, что инициативу Трампа по выходу из Договора, подписанного Горбачёвым и Рейганом в 1987 году, поддержал кабинет министров Британии во главе с г-жой Мэй.
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