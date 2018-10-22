Кто снимал Рослякова по пути на полигон в Керчи? Видеофакт

Заместитель главы администрации города Керчь Дилявер Мельгазиев говорит о том, что пока не принято решение о том, где будут хоронить студента В.Рослякова, устроившего настоящую бойню в здание колледжа, в котором сам же и учился. По словам чиновника, ни мать, ни отец убийцы, ни другие его родственники за выдачей тела не обращались.Власти Керчи ранее сообщили, что убийцу похоронят на участке кладбища для безродных. Эта информация на данный момент не подтверждается. У властей и правоохранителей есть опасения, что в качестве своеобразной мести люди могут попросту разворотить место захоронения этого отморозка.Между тем, расследование продолжается. В распоряжении следственных групп появилась запись, на которой видно, как Росляков несёт свёрток и небольшой сейф. Он его прячет в густой растительности, по другим данным – закапывает. Видеоматериал опубликован РЕН ТВ. При этом, судя по представленным кадрам, можно сделать вывод, что съёмка могла вестись кем-то, сознательно наблюдающим за Росляковым. Если речь идёт о снятом видео с монитора, то вызывает вопрос расположение камеры видеонаблюдения.Ранее бабушка Владислава Рослякова сообщила, что её внук за несколько дней до трагедии в колледже приходил к ней и просил отдать ему его детские фотографии. Объяснил так: собираюсь всё оцифровать.На тот месте, куда Росляков отправился со свёртком, обнаружены обгоревшие личные вещи, книги религиозного содержания, фотографии, а также носители информации (флэшки, сим-карта).