Посол РФ рассказал, как Россия отреагирует на нападение на Белоруссию

Любое военное нападение на республику Беларусь будет приравнено к нападению на российское государство и будет иметь все вытекающие из этого последствия. Об этом заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич в интервью телевизионному каналу «Беларусь 1».Именно так российский посол обозначил позицию нашего государства относительно возможного создания постоянной базы США на территории Польши. Напомним, что ранее в ходе встречи в Вашингтоне президентов США и Польши Трампа и Туска подобная идея обсуждалась между двумя главами.По мнению Бабича, для нашей страны обсуждение этого вопроса является неким «тревожным звоночком», которым ни в коем случае нельзя пренебрегать.При этом дипломат отметил, что между российскими и белорусскими властями по этому вопросу сложилось абсолютное взаимопонимание. На территории республики на сегодняшний день сформирована и действует региональная группировка войск и сил, способная в любой момент как начать оборонительные действия, так и нанести ответный удар.Посол также подчеркнул, что планируемое увеличение военного контингента США в непосредственной близости от границ России и Белоруссии никак не способствует обеспечению безопасности стран, находящихся по соседству. В случае возможного противостояния ни Польше, ни другим соседним государствам, где такие постоянные американские базы находятся, ничего хорошего не стоит ожидать.Как видим, российские власти, наученные горьким украинским опытом, предпринимают серьёзные меры, чтобы не допустить «майдана» на территории соседней республики Беларусь. Да и само Белорусское государство в этом плане не расслабляется.