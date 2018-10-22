США: С помощью наших подводных дронов НАТО справится с субмаринами ВМФ РФ
В американских средствах массовой информации напомнили о том, что во время встречи представителей стран НАТО на недавнем саммите один из затронутых вопросов коснулся противостояния российскому подводному флоту. США предложили союзникам по НАТО объединиться для противодействия российским подводным лодкам, которые представлены как одна из главных угроз безопасности альянса.
В октябрьском релизе говорится о том, что соглашение подписано 13-ю членами НАТО, и предусматривает оно взаимодействие при создании морских беспилотных систем.
Из релиза:
По этим заявлениям можно сделать вывод, что программа направлена не столько на реальное противодействие подводной составляющей ВМФ России, сколько на обслуживание пожелания Трампа по увеличению вложений в натовский бюджет со стороны членов альянса. Ранее президент США раскритиковал ряд стран НАТО (в первую очередь Германию) за то, что их отчисления в натовский бюджет составляют менее 2 процентов, требуемых уставом организации. А ещё США получат дополнительную прибыль, так как сегодня именно в США реализуется программа по созданию беспилотников военно-морского класса.
Представители государств, поставившие свои подписи под соглашением: Бельгия, Британия, Греция, Голландия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Польша, Португалия, США, Турция и ФРГ.
Из заявления старшего научного сотрудника Атлантического совета Хорхе Бенитеса:
Подробности об эскадре подводных беспилотников США - ссылка.
В октябрьском релизе говорится о том, что соглашение подписано 13-ю членами НАТО, и предусматривает оно взаимодействие при создании морских беспилотных систем.
Из релиза:
При совместной работе с традиционными военно-морскими средствами беспилотные аппараты повысят нашу ситуационную осведомлённость, а также контроль над морями с нашей стороны. Благодаря этой инициативе союзники также смогут использовать экономию за счёт масштаба производства для сокращения издержек, что позволит увеличить бюджет обороны.
По этим заявлениям можно сделать вывод, что программа направлена не столько на реальное противодействие подводной составляющей ВМФ России, сколько на обслуживание пожелания Трампа по увеличению вложений в натовский бюджет со стороны членов альянса. Ранее президент США раскритиковал ряд стран НАТО (в первую очередь Германию) за то, что их отчисления в натовский бюджет составляют менее 2 процентов, требуемых уставом организации. А ещё США получат дополнительную прибыль, так как сегодня именно в США реализуется программа по созданию беспилотников военно-морского класса.
Представители государств, поставившие свои подписи под соглашением: Бельгия, Британия, Греция, Голландия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Польша, Португалия, США, Турция и ФРГ.
Из заявления старшего научного сотрудника Атлантического совета Хорхе Бенитеса:
Члены НАТО обеспокоены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают больше ресурсов, чтобы справиться с этим.
Подробности об эскадре подводных беспилотников США - ссылка.
- Использованы фотографии:
- Boeing
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter