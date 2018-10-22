США: С помощью наших подводных дронов НАТО справится с субмаринами ВМФ РФ

При совместной работе с традиционными военно-морскими средствами беспилотные аппараты повысят нашу ситуационную осведомлённость, а также контроль над морями с нашей стороны. Благодаря этой инициативе союзники также смогут использовать экономию за счёт масштаба производства для сокращения издержек, что позволит увеличить бюджет обороны.

Члены НАТО обеспокоены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают больше ресурсов, чтобы справиться с этим.