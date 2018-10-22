День финансово-экономической службы ВС РФ. Шевцова рассказала об индексации
Оклады и пенсии военнослужащих в ближайшие три года планируется повышать в среднем на 4%, начиная с 1 октября 2019 года, сказала в интервью газете Красная звезда заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Шевцова отметила, что 1 января текущего года военным были увеличены оклады на 4 процента. В дальнейшем индексация будет проводиться 1 октября. В 2019 году – на 4,3%, в 2020 году – на 3,8% и в 2021 году – на 4%.
Что касается пенсий, то они, по словам замминистра, будут расти вместе с индексацией денежного довольствия.
Еще одной задачей финслужбы остается поиск механизмов, обеспечивающих рост уровня зарплат гражданских служащих. Например, уже сегодня зарплата научного сотрудника в организациях Минобороны составляет около 95 тыс. рублей. Профессорско-преподавательский состав и врачи получают в среднем до 86 тыс. рублей.
Такие суммы, конечно, выплачиваются не всем, но руководство ведомства постоянно работает над поиском решений, которые позволили бы направить сэкономленные деньги на стимулирование труда гражданских сотрудников, пояснила Шевцова.
По просьбе корреспондента она также коснулась событий «крымской весны» 2014 года.
В конце февраля 2014 года возникла угроза блокирования средств на счетах Черноморского флота, открытых в украинских банках. Финслужба совместно с крупными российскими кредитными организациями немедленно провела мониторинг ситуации и нашла решение, позволившее сохранить бюджетные деньги: уже в начале марта российские военные в Крыму досрочно получили довольствие, а еще через несколько дней все бюджетные средства были обналичены и собраны в воинских кассах. Затем под усиленной охраной они были переданы в российскую казну, рассказала замминистра.
Одновременно финслужба прекратила финансирование черноморцев через иностранный банк, что позволило бесперебойно финансировать воинские части, расположенные на территории Крымского полуострова.
Напомним, сегодня, 22 октября, в России отмечается День финансово-экономической службы ВС РФ. Ровно сто лет назад, 22 октября 1918 года, впервые в истории армии и флота был издан приказ Реввоенсовета Республики, который ввел в действие положение о финотделе, провозгласив его самостоятельным финансовым органом.
Шевцова отметила, что 1 января текущего года военным были увеличены оклады на 4 процента. В дальнейшем индексация будет проводиться 1 октября. В 2019 году – на 4,3%, в 2020 году – на 3,8% и в 2021 году – на 4%.
Что касается пенсий, то они, по словам замминистра, будут расти вместе с индексацией денежного довольствия.
Еще одной задачей финслужбы остается поиск механизмов, обеспечивающих рост уровня зарплат гражданских служащих. Например, уже сегодня зарплата научного сотрудника в организациях Минобороны составляет около 95 тыс. рублей. Профессорско-преподавательский состав и врачи получают в среднем до 86 тыс. рублей.
Такие суммы, конечно, выплачиваются не всем, но руководство ведомства постоянно работает над поиском решений, которые позволили бы направить сэкономленные деньги на стимулирование труда гражданских сотрудников, пояснила Шевцова.
По просьбе корреспондента она также коснулась событий «крымской весны» 2014 года.
В конце февраля 2014 года возникла угроза блокирования средств на счетах Черноморского флота, открытых в украинских банках. Финслужба совместно с крупными российскими кредитными организациями немедленно провела мониторинг ситуации и нашла решение, позволившее сохранить бюджетные деньги: уже в начале марта российские военные в Крыму досрочно получили довольствие, а еще через несколько дней все бюджетные средства были обналичены и собраны в воинских кассах. Затем под усиленной охраной они были переданы в российскую казну, рассказала замминистра.
Одновременно финслужба прекратила финансирование черноморцев через иностранный банк, что позволило бесперебойно финансировать воинские части, расположенные на территории Крымского полуострова.
Напомним, сегодня, 22 октября, в России отмечается День финансово-экономической службы ВС РФ. Ровно сто лет назад, 22 октября 1918 года, впервые в истории армии и флота был издан приказ Реввоенсовета Республики, который ввел в действие положение о финотделе, провозгласив его самостоятельным финансовым органом.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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