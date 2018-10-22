Эр-Рияд: Журналист Хашогги был убит случайно. И часто у них такие случайности?

15 человек прибыли в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы уговорить Хашогги вернуться на Родину. Но тот стал оказывать сопротивление, звать на помощь. Один из прибывших людей зажал ему рот ладонью, но переусердствовал, и Хашогги умер от удушья. После этого человек надел то, в чём был Хашогги и вышел, чтобы это засняли камеры видеонаблюдения. Ведётся следствие.

Видимо, у этих 15 уговаривавших Хашогги под рукой случайно оказался пила.