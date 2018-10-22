Эр-Рияд: Журналист Хашогги был убит случайно. И часто у них такие случайности?
Саудовская Аравия использует все возможности для того, чтобы попытаться выпутаться из ситуации, связанной с убийством журналиста Джамала Хашогги (Хашкаджи) в консульстве в Стамбуле. Если сначала в Эр-Рияде заявляли, что журналист сам покинул консульство, и никто его не убивал, то потом властям Саудовского королевства пришлось подыскивать слова-попытки оправдаться.
В частности, в саудовских СМИ появились заявления, что у Хашогги в здании консульства возник конфликт с «неизвестными», в результате которого тот «умер». Саудовский консул в Стамбуле утверждал, что он вообще не был в курсе того, что произошло на территории консульства.
Теперь в дело включились западные СМИ, в интересы хозяев которых не входит введение антисаудовских санкций Вашингтоном. Так, Reuters, ссылаясь на правительство СА, выдаёт буквально следующее:
Далее сообщается, что тело было завёрнуто в ковёр, вывезено за пределы консульства, после чего «турецкий соратник» помог избавиться от трупа оппозиционного журналиста.
Комментарий в турецком сегменте Интернета:
Между тем ранее в турецких СМИ появились страшные фото с фрагментами тела журналиста. Судя по этим фото, Хашогги подвергся ужасным пыткам – ему выкололи глаз, сняли кожу с лица, после чего расчленили и вывезли из консульства в неизвестном направлении. На одном из фото, как заявлено, перенос фрагментов тела убитого журналиста.
В этой связи заявления о «случайно смерти» журналиста выглядят крайне нелепо. Но для США такие заявления удобны, ведь не станет же Вашингтон обкладывать санкциями свою ближневосточную дойную корову.
В частности, в саудовских СМИ появились заявления, что у Хашогги в здании консульства возник конфликт с «неизвестными», в результате которого тот «умер». Саудовский консул в Стамбуле утверждал, что он вообще не был в курсе того, что произошло на территории консульства.
Теперь в дело включились западные СМИ, в интересы хозяев которых не входит введение антисаудовских санкций Вашингтоном. Так, Reuters, ссылаясь на правительство СА, выдаёт буквально следующее:
15 человек прибыли в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы уговорить Хашогги вернуться на Родину. Но тот стал оказывать сопротивление, звать на помощь. Один из прибывших людей зажал ему рот ладонью, но переусердствовал, и Хашогги умер от удушья. После этого человек надел то, в чём был Хашогги и вышел, чтобы это засняли камеры видеонаблюдения. Ведётся следствие.
Далее сообщается, что тело было завёрнуто в ковёр, вывезено за пределы консульства, после чего «турецкий соратник» помог избавиться от трупа оппозиционного журналиста.
Комментарий в турецком сегменте Интернета:
Видимо, у этих 15 уговаривавших Хашогги под рукой случайно оказался пила.
Между тем ранее в турецких СМИ появились страшные фото с фрагментами тела журналиста. Судя по этим фото, Хашогги подвергся ужасным пыткам – ему выкололи глаз, сняли кожу с лица, после чего расчленили и вывезли из консульства в неизвестном направлении. На одном из фото, как заявлено, перенос фрагментов тела убитого журналиста.
В этой связи заявления о «случайно смерти» журналиста выглядят крайне нелепо. Но для США такие заявления удобны, ведь не станет же Вашингтон обкладывать санкциями свою ближневосточную дойную корову.
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