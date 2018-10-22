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Китайская копия Су-33 лучше оригинала? Мнение американского эксперта

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Китайский Shenyang J-15 в результате многочисленных улучшений получился более современным самолетом, чем положенный в его основу Су-33, пишет The National Interest.




По словам автора, китайские инженеры, имея ограниченный доступ к технологиям Су-33, приложили немало усилий к созданию современного палубного истребителя. В итоге они сумели своего добиться, тогда как российский (советский) Су-33 со своими аналоговыми приборами и простым индикатором на лобовом стекле (ИЛС) застрял где-то в 1990 годах.

Правда, на сегодняшний день российский двигатель АЛ-31Ф для Су-33 по-прежнему остается мощнее и надежнее китайского WS-10, но это преимущество, скорее всего, сохранится не долго – китайцы справятся и с этой задачей, отмечает эксперт.

Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную агентством Sputnik, в которой сообщается о проблемах китайского J-15, созданного на базе российского истребителя.

В предыдущей статье журнал NI заявил о неспособности России реализовывать собственные разработки. Автор заявил также, что СССР, а затем и Россия, незаконно скопировали множество западных технологий, начиная с атомной бомбы и заканчивая космическими кораблями Shuttle и видеоиграми.

Напомним, прототип палубного истребителя 4 поколения Су-33 Китай купил у Украины в 2001 году. Конструкция советской машины была положена китайцами в основу своей разработки Shenyang J-15. Предполагается, что китайские инженеры пытались также клонировать двигатель Су-33, однако в итоге они оказались менее мощными и ненадежными в работе.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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