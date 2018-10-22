Как пенсионные фонды США наплевали на антироссийские санкции. Украина негодует
Из США приходят новости о том, что американские фонды явно не торопятся выводить вложения, сделанные в активы тех российских компаний, которые находятся под так называемыми секторальными санкциями. Так, крупнейший пенсионный фонд США CalPERS, обслуживающий более 2-х млн клиентов, продолжает являться владельцем российских ценных бумаг на сумму более 1,3 млрд долларов.
Публикацию о том, что на деле американские санкции в отношении российских компаний фактически не действуют даже в самих США, сделала служба информации Bloomberg. Тот же «Блумберг» сообщает, что с 2014 года вложения CalPERS в российскую экономику фактически не поменялись при учёте того, что с тех пор введено уже бесчисленное множество разнообразных санкционных пакетов.
При этом CalPERS совсем не одинок в своём желании делать деньги на основе вложений в российскую экономику. Российские ценные бумаги держит у себя и другой крупный американский пенсионный фонд CalSTRS (второй по числу клиентов в США). Этот фонд обслуживает пенсии американских учителей, и имеет «российский актив» в сумме более 160 млн долларов. Пенсионный фонд Флориды вложился в российские ценные бумаги на 354 млн долларов.
Помимо этих фондов российские акции держат пенсионный фонд Нью-Йорка, вкладываясь в ценные бумаги российских нефтегазовых гигантов.
Почему же Вашингтон не торопится вводить санкции против частных ПФ США? Всё дело в том, что это ударит по прибыльности этих фондов, и их попросту начнут покидать американские граждане, переводя пенсионные вложения в другие финансовые структуры. Это в свою очередь нанесёт удар по гигантскому американскому рынку частных пенсионных выплат. А стрелять себе в ногу в США пока не намерены.
Больше других эта информация вызвала раздражение в СМИ Украины, где буквально потребовали от США соблюдать введённые в отношении России санкции.
Публикацию о том, что на деле американские санкции в отношении российских компаний фактически не действуют даже в самих США, сделала служба информации Bloomberg. Тот же «Блумберг» сообщает, что с 2014 года вложения CalPERS в российскую экономику фактически не поменялись при учёте того, что с тех пор введено уже бесчисленное множество разнообразных санкционных пакетов.
При этом CalPERS совсем не одинок в своём желании делать деньги на основе вложений в российскую экономику. Российские ценные бумаги держит у себя и другой крупный американский пенсионный фонд CalSTRS (второй по числу клиентов в США). Этот фонд обслуживает пенсии американских учителей, и имеет «российский актив» в сумме более 160 млн долларов. Пенсионный фонд Флориды вложился в российские ценные бумаги на 354 млн долларов.
Помимо этих фондов российские акции держат пенсионный фонд Нью-Йорка, вкладываясь в ценные бумаги российских нефтегазовых гигантов.
Почему же Вашингтон не торопится вводить санкции против частных ПФ США? Всё дело в том, что это ударит по прибыльности этих фондов, и их попросту начнут покидать американские граждане, переводя пенсионные вложения в другие финансовые структуры. Это в свою очередь нанесёт удар по гигантскому американскому рынку частных пенсионных выплат. А стрелять себе в ногу в США пока не намерены.
Больше других эта информация вызвала раздражение в СМИ Украины, где буквально потребовали от США соблюдать введённые в отношении России санкции.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/mycalpers
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