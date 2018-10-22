Дело «Воентелекома» может пополниться новыми обвиняемыми
Громкое уголовное дело об особо крупных хищениях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи может пополниться новым эпизодом и новыми обвиняемыми, сообщает Коммерсантъ.
Проведенная Главной военной прокуратурой (ГВП) проверка установила, что обвиняемые по делу экс-руководители ОАО «Воентелеком» помимо уже вмененных им хищений на 460 млн. рублей при поставках маршрутизаторов секретной связи еще и завысили на 275 млн. рублей стоимость телекоммуникационного оборудования.
Напомним, в 2013 году «Воентелеком» заключил с МО РФ долгосрочный контракт на оснащение военных объектов телекоммуникационным оборудованием. К выполнению контракта были также привлечены НИИ «Масштаб» и ЗАО «ИВК».
Военных прокуроров удивила стоимость поставленных военному ведомству маршрутизаторов для обеспечения секретной связи. Их рыночная цена составляет около 350 тыс. рублей, однако Минобороны платило по миллиону за единицу. Таким образом, по мнению правоохранителей, образовался дополнительный ущерб, равный 275 млн. рублей. При этом маршрутизаторы завозились через Казахстан из Китая. Подрядчики «Воентелекома» просто дополняли их российским чипом шифрования и подделывали документацию на изделия.
Если в СК РФ сочтут выводы проверяющих обоснованными, то фигурантам будет предъявлено дополнительное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее было установлено, что обвиняемые пользовались особой благосклонностью бывшего начальника 1-го управления Главка связи МО РФ Александра Оглоблина, который подписывал сомнительные документы в рамках контракт по модернизации оборудования. Оглоблину также было предъявлено обвинение.
По словам источника газеты, до конца года число фигурантов по делу может увеличиться за счет действующих чиновников Минобороны, которые, по мнению следствия, получали от предпринимателей «откаты» за свои «услуги». И если финансовая заинтересованность высокопоставленных военных чиновников, участвовавших в деле модернизации армейской связи, получит подтверждение, то обвинят их уже не в мошенничестве, а в получении взяток.
Проведенная Главной военной прокуратурой (ГВП) проверка установила, что обвиняемые по делу экс-руководители ОАО «Воентелеком» помимо уже вмененных им хищений на 460 млн. рублей при поставках маршрутизаторов секретной связи еще и завысили на 275 млн. рублей стоимость телекоммуникационного оборудования.
Напомним, в 2013 году «Воентелеком» заключил с МО РФ долгосрочный контракт на оснащение военных объектов телекоммуникационным оборудованием. К выполнению контракта были также привлечены НИИ «Масштаб» и ЗАО «ИВК».
Военных прокуроров удивила стоимость поставленных военному ведомству маршрутизаторов для обеспечения секретной связи. Их рыночная цена составляет около 350 тыс. рублей, однако Минобороны платило по миллиону за единицу. Таким образом, по мнению правоохранителей, образовался дополнительный ущерб, равный 275 млн. рублей. При этом маршрутизаторы завозились через Казахстан из Китая. Подрядчики «Воентелекома» просто дополняли их российским чипом шифрования и подделывали документацию на изделия.
Если в СК РФ сочтут выводы проверяющих обоснованными, то фигурантам будет предъявлено дополнительное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее было установлено, что обвиняемые пользовались особой благосклонностью бывшего начальника 1-го управления Главка связи МО РФ Александра Оглоблина, который подписывал сомнительные документы в рамках контракт по модернизации оборудования. Оглоблину также было предъявлено обвинение.
По словам источника газеты, до конца года число фигурантов по делу может увеличиться за счет действующих чиновников Минобороны, которые, по мнению следствия, получали от предпринимателей «откаты» за свои «услуги». И если финансовая заинтересованность высокопоставленных военных чиновников, участвовавших в деле модернизации армейской связи, получит подтверждение, то обвинят их уже не в мошенничестве, а в получении взяток.
- Использованы фотографии:
- http://www.cnews.ru
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