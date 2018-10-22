Украинский националист выдал «беспроигрышный план» по возврату Крыма

Самостоятельный выбор Крыма, в марте 2014 года проголосовавшего за продолжение своего исторического пути исключительно в составе Российской Федерации, до сих пор не даёт покоя националистически настроенным умам незалежной. Каждый день тот или иной избранник украинского народа предлагает хитрый план фантастического масштаба и фантастической же глупости - по тому, как им обустроить Украину, выгнав при этом всех «москалей» или нейтрализовав русский язык. В плане также - вернуть "мятежный полуостров" в майданную вотчину.Очередное смелое предложение по возврату полуострова на Украину сделал в прямом эфире канал Ukrlife.tv глава националистического движения «Братство» Дмитрий Корчинский. Честно оценив состояние украинской армии, он сказал, что по объективным причинам сейчас части ВСУ не могут сражаться на несколько фронтов сразу, то бишь на Донбассе, в Крыму и где-нибудь под Харьковом. Это неподъёмно ни для украинского казначейства, ни для военной машины незалежной.После чего Корчинский сделал неожиданный вывод о том, что украинцам надо дождаться, когда в России грянет кризис, и вот в этом самый момент нанести по РФ стремительный и мощный удар всеми силами и сразу по всем направлениям, взяв, таким образом, за один натиск Севастополь, Донецк и Москву. И ведь прекрасный план блицкрига получился у украинского лидера «Братства», даже не поспоришь...Проблема только в том, что кризиса отдельно в России не ожидается. А если это будет общемировой кризис от какого-нибудь лопнувшего финансового пузыря в США или Гонконге, то такая экономическая напасть накроет весь мир без исключения, и украинская закредитованная экономика в числе первых падёт как подкошенная. А Корчинский при желании делать прогнозы подобного характера для начала получше бы ознакомился с хитростями мировой экономики.