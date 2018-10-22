Авианалёты США необходимо прекратить: Сирия обратилась в СБ ООН
МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН принять меры по прекращению авианалетов западной коалиции под руководством США и провести независимое расследование совершенных ею военных преступлений, передает ТАСС.
В послании подчеркивается, западная коалиция под эгидой США, похоже, поставила перед собой цель не уничтожение террористов, а убийство как можно большего числа сынов сирийского народа.
В субботу американские самолеты предприняли атаку на поселок Эс-Суса в 140 км от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. В результате были убиты 15 женщин и детей. Ракетному удару также подверглась мечеть Осман бен Аффан, в которой погибли 37 мирных граждан. После этого последовал удар по другой мечети – Омар бен Ясар в поселении Бу-Бадран, где погибли 10 гражданских лиц.
Ранее сирийский МИД направил в ООН письмо, в котором осудил применение американцами боеприпасов с белым фосфором. Дипломаты обвинили западную коалицию в применении тактики «выжженной земли».
В свою очередь глава Центрального командования ВС США генерал Вотел предпринял попытку объяснить действия американских самолетов, участвовавших в атаке на мечети.
По его словам, в мечетях располагались командные пункты террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). И в ходе атак удалось уничтожить около 10 боевиков. Он также отметил, что удар не был поспешным решением.
При этом ни Вотел, ни командование коалиции не прокомментировали сообщения о гибели мирных жителей. В пресс-службе коалиции лишь отметили, что каждая «заслуживающая доверия» информация о гибели гражданских лиц тщательно проверяется.
В четверг провести независимое международное расследование авиаударов западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор призвал председатель комитета Света Федерации по международным делам Константин Косачев. В Пентагоне ответили, что «инцидент уже расследуется», и более подробная информация будет обнародована «в соответствующее время».
В послании подчеркивается, западная коалиция под эгидой США, похоже, поставила перед собой цель не уничтожение террористов, а убийство как можно большего числа сынов сирийского народа.
В субботу американские самолеты предприняли атаку на поселок Эс-Суса в 140 км от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. В результате были убиты 15 женщин и детей. Ракетному удару также подверглась мечеть Осман бен Аффан, в которой погибли 37 мирных граждан. После этого последовал удар по другой мечети – Омар бен Ясар в поселении Бу-Бадран, где погибли 10 гражданских лиц.
Ранее сирийский МИД направил в ООН письмо, в котором осудил применение американцами боеприпасов с белым фосфором. Дипломаты обвинили западную коалицию в применении тактики «выжженной земли».
В свою очередь глава Центрального командования ВС США генерал Вотел предпринял попытку объяснить действия американских самолетов, участвовавших в атаке на мечети.
По его словам, в мечетях располагались командные пункты террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). И в ходе атак удалось уничтожить около 10 боевиков. Он также отметил, что удар не был поспешным решением.
При этом ни Вотел, ни командование коалиции не прокомментировали сообщения о гибели мирных жителей. В пресс-службе коалиции лишь отметили, что каждая «заслуживающая доверия» информация о гибели гражданских лиц тщательно проверяется.
В четверг провести независимое международное расследование авиаударов западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор призвал председатель комитета Света Федерации по международным делам Константин Косачев. В Пентагоне ответили, что «инцидент уже расследуется», и более подробная информация будет обнародована «в соответствующее время».
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