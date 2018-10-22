Бельгийские ВВС вооружатся F-35, европейский проект не прошёл

Бельгийское правительство приняло решение о перевооружении своих королевских Военно-воздушных сил американскими истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, сообщило агентство Belga.Такое решение было принято в следствие того, что объявленный ранее бельгийскими ВВС тендер на замену стоящих на вооружении с начала 1980-х годов F-16, покинули все участники, кроме концерна Lockheed Martin (производитель F-35 Lightning II) и британского BAE Systems (истребитель Eurofighter Typhoon). Ранее из претендентов на поставку новых самолетов по различным причинам выбыли Boeing (истребитель-бомбардировщик Super Hornet F/A-18), шведский Saab (JAS-39 E Gripen) и Франция (истребитель Rafale F3R концерна Dassault). Кроме того, Франция предложила Бельгии участие в реализации франко-германского плана создания к 2040 году боевых самолетов нового поколения в контексте развития европейской обороны.При этом заявляется, что правительство Бельгии уже склонилось к приобретению американских F-35, и даже готово выделить на закупку и обслуживание 15 млрд. евро. Всего же планируется приобрести 34 новейших истребителя. При этом заявляется, что возможное подписание контракта произойдет не раньше начала 2019 года, после того, как бельгийский кабинет министров "найдет обоснование того, что выбор сделан не в пользу европейского проекта".По планам командования ВВС королевства, списание первых F-16 начнется уже в 2023 году, а к 2028 году все самолеты этой модификации должны быть выведены из состава авиации.