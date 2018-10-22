В ВВС Индии: Законтрактованные Су-30МКИ не являются перспективными

Источники в ВВС сообщили, что самолёт, конечно, хорош, но его существующая версия не является перспективной. Русские предложили модернизировать его до более современной модификации на основе обновлённого радара, комплекса РЭБ и более мощных двигателей.

В индийской прессе опубликован материал, который касается истребителей Су-30МКИ. Ранее Индия получила от российского «Сухого» лицензию на производство этих самолётов госпредприятием Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В общей сложности в индийских ВВС на сегодняшний день насчитается 247 Су-30, и ещё 25 для ВВС страны планируют закупить в течение двух лет. Закупка 25-ти истребителей затянулась. Изначально в контракте был намечен срок – до конца 2018 года. Теперь становится понятно, что этот срок будет сдвигаться.Издание The Tribune (Индия) утверждает, что в ВВС Индии сообщили руководству Минобороны о том, что существующая версия Су-30МКИ «не вариант для укрепления парка истребителей». В ведомстве начали предъявлять претензии по поводу технической оснащённости Су-30МКИ. Затянута уже ставшая классической индийская «песня» о том, что эта оснащённость не соответствует требованиям развития истребительной авиации. Также объявлено, что стоило бы вкладываться в более модернизированные версии.Из материала издания:Отмечено, что необходимо решать задачу, связанную с тем, что индийские версии Су-30МКИ превратились в платформу для установки комплектующих самых разных производителей. Так, РЛС – российская, навигационное оборудование и дисплеи – французские, системы управления боем – израильские, вспомогательная авионика – индийская. Настоящий калейдоскоп.В ВВС Индии хотят получить модернизированный истребитель с высокой универсальностью, дешёвый, и при всём при этом такой, чтобы все его основные комплектующие могла производить сама Индия. Из серии: съесть то он съест, да кто ж ему даст...Кстати, почему ранее в ВВС Индии не высказывали претензии по поводу того, что производимый по российской лицензии современный истребитель пичкается комплектующими производителей из разных стран, что приводит к крайне запутанной логистике.