Умер норвежский диверсант, борец с фашизмом
В Норвегии в возрасте 99 лет умер Йоахим Реннеберг – руководитель диверсионной операции по уничтожению в 1943 году германского завода по производству тяжелой воды, сообщает норвежская телекомпания NRK.
По словам премьер-министра страны Эрны Сульберг, Реннеберг – «один из самых великих героев в норвежской истории», являвшегося важной частью сопротивления в годы Второй мировой войны.
По данным телекомпании, в 1943 году Реннеберг, которому на тот момент исполнилось 23 года, возглавил операцию под кодовым названием «Ганнерсайд». Цель диверсионной операции заключалась в выведении из строя расположенного в Норвегии германского завода по производству тяжелой воды, которая играла ключевую роль в развитии ядерной программы нацистской Германии.
Операция прошла успешно: большая часть предприятия была разрушена. За проявленный подвиг Йоахим Реннеберг был удостоен самой высокой норвежской награды – «Военным крестом с мечом».
Многие западные эксперты считают «Ганнерсайд» одной из самых значительных операций времен Второй мировой, позволившей предотвратить создание немцами атомной бомбы.
Реннеберг родился в норвежском городе Олесунн в 1919 году. В 1940 году после захвата Норвегии фашистами сбежал в Великобританию, где прошел специальную военную подготовку. Помимо операции «Ганнерсайд» участвовал в ряде других диверсий против германских войск. После войны жил в родном городе, работал журналистом. Получил несколько престижных наград в области журналистики. Карьеру закончил в 1987 году.
По словам премьер-министра страны Эрны Сульберг, Реннеберг – «один из самых великих героев в норвежской истории», являвшегося важной частью сопротивления в годы Второй мировой войны.
По данным телекомпании, в 1943 году Реннеберг, которому на тот момент исполнилось 23 года, возглавил операцию под кодовым названием «Ганнерсайд». Цель диверсионной операции заключалась в выведении из строя расположенного в Норвегии германского завода по производству тяжелой воды, которая играла ключевую роль в развитии ядерной программы нацистской Германии.
Операция прошла успешно: большая часть предприятия была разрушена. За проявленный подвиг Йоахим Реннеберг был удостоен самой высокой норвежской награды – «Военным крестом с мечом».
Многие западные эксперты считают «Ганнерсайд» одной из самых значительных операций времен Второй мировой, позволившей предотвратить создание немцами атомной бомбы.
Реннеберг родился в норвежском городе Олесунн в 1919 году. В 1940 году после захвата Норвегии фашистами сбежал в Великобританию, где прошел специальную военную подготовку. Помимо операции «Ганнерсайд» участвовал в ряде других диверсий против германских войск. После войны жил в родном городе, работал журналистом. Получил несколько престижных наград в области журналистики. Карьеру закончил в 1987 году.
- Использованы фотографии:
- twitter.com, Cllr Mark Parker
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter