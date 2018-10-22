Небо будет на замке. Третий полковой комплект С-400 передан Минобороны

Российское Минобороны получило очередной полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в понедельник пресс-службы Концерна ВКО "Алмаз-Антей", производящего этот вид вооружений.Как отметили в пресс-службе концерна, новейшая ЗРС С-400 "Триумф" поставлена Минобороны России в рамках гособоронзаказа. При передаче заказчику техника была испытана на полигоне, где по результатам начальных стрельб отработала без замечаний, расчеты ВКС справились с задачей отлично.Согласно полученным пояснениям производителя ЗРС, окончательная сборка системы проходит на полигоне Капустин Яр, куда железнодорожным транспортом доставляются составные части системы, произведенные на различных предприятиях-соисполнителях. После прибытия всех частей системы проводится входной контроль, затем части системы состыковываются и производится настройка. После проведения настройки проверяется работа и взаимодействие всех узлов и агрегатов системы, и только после этого передается заказчику на приемо-сдаточные испытания, где в условиях полигона проводятся стрельбы с использованием ракет-мишеней.Напомним, что это уже третий полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф" за этот год. Первый комплект Минобороны получило в июле, а второй в августе этого года.