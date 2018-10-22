В знак благодарности? В Польше доламывают памятник советским солдатам
Варшавские власти приняли решение не останавливаться и снести до основания памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке города, снос которого начался на прошлой неделе. Об этом передает РИА Новости
Напомним, что в прошлую среду были начаты работы по сносу памятника. С помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором с памятника начали откалывать каменные плиты, но дойдя до центральной плиты, не смогли ее извлечь не повредив. Плита с изображением красноармейца нужна Варшавским властям неповрежденной, чтобы передать остатки памятника музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.
В понедельник к памятнику опять подогнали спецтехнику, электрогенератор и алмазную пилу, после чего продолжаются попытки разрушения основания памятника. Неравнодушные прохожие в знак протеста против сноса приклеили на забор надпись "Гитлер капут!".
Мемориал Благодарности Красной армии был воздвигнут на месте братской могилы 26 советских солдат в 1946 году, а после перезахоронения останков в 1968 году был перенесен вглубь главной аллеи парка.
После принятия в Польше поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, под снос по всей стране попали более 450 памятников советской эпохи, из них 230 - советским солдатам, освобождавшим Польшу от фашизма.
Напомним, что в прошлую среду были начаты работы по сносу памятника. С помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором с памятника начали откалывать каменные плиты, но дойдя до центральной плиты, не смогли ее извлечь не повредив. Плита с изображением красноармейца нужна Варшавским властям неповрежденной, чтобы передать остатки памятника музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.
В понедельник к памятнику опять подогнали спецтехнику, электрогенератор и алмазную пилу, после чего продолжаются попытки разрушения основания памятника. Неравнодушные прохожие в знак протеста против сноса приклеили на забор надпись "Гитлер капут!".
Мемориал Благодарности Красной армии был воздвигнут на месте братской могилы 26 советских солдат в 1946 году, а после перезахоронения останков в 1968 году был перенесен вглубь главной аллеи парка.
После принятия в Польше поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, под снос по всей стране попали более 450 памятников советской эпохи, из них 230 - советским солдатам, освобождавшим Польшу от фашизма.
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