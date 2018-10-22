Не до русофобии, народ кормить нужно: Латвия закупила в России рожь
Столкнувшись с проблемой снижения урожая зерновых, в Латвии забыли о русофобии и скупили в России почти весь объем ржи, предназначенной на экспорт, сообщает ПолитЭксперт.
Период засухи в Латвии оказался затяжным и привел к печальным последствиям: всего 5% площадей, отведенных под рожь, дали урожай. По другим зерновым культурам снижение урожая составило от 30 до 50 процентов. В этом году латышские фермеры получат на 30% меньше ячменя, на 33% – пшеницы, на 47% – рапса.
Ситуация сложилась непростая: народ нужно кормить, но где взять зерно? При этом ближайший поставщик (Россия), выдвигающий вполне приемлемые условия, находится совсем рядом, что называется, «стоит только руку протянуть». Прагматизм взял верх – свои русофобские замашки латвийскому правительству пришлось на время отложить в сторону. В итоге Рига закупила в России чуть ли не всю рожь (88,9 тыс. тонн из 110,9 тыс. тонн), предназначенную на экспорт.
Напомним, латвийские власти всегда очень бурно поддерживали любые санкции, вводимые против РФ, а министр обороны Латвии Раймонд Бергманис недавно заявил, что Россия стала для НАТО врагом номер один. Подобная политика Риги уже привела к резкому ограничению железнодорожного транзита и заметному снижению перевалки в портах. Сокращается и отечественный бизнес – с начала текущего года из реестра предприятий исключено 16 тыс. предприятий.
Россия же, невзирая на санкции, увеличивает свои поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции. Зерновые поставляются в 125 стран мира. Продажи пшеницы за последние годы увеличились в 3,5 раза, овса – в 4 раза, гречихи – на 77%. В 2017-2018 сельскохозяйственном году экспорт зерновых составил 52,422 млн. тонн.
Период засухи в Латвии оказался затяжным и привел к печальным последствиям: всего 5% площадей, отведенных под рожь, дали урожай. По другим зерновым культурам снижение урожая составило от 30 до 50 процентов. В этом году латышские фермеры получат на 30% меньше ячменя, на 33% – пшеницы, на 47% – рапса.
Ситуация сложилась непростая: народ нужно кормить, но где взять зерно? При этом ближайший поставщик (Россия), выдвигающий вполне приемлемые условия, находится совсем рядом, что называется, «стоит только руку протянуть». Прагматизм взял верх – свои русофобские замашки латвийскому правительству пришлось на время отложить в сторону. В итоге Рига закупила в России чуть ли не всю рожь (88,9 тыс. тонн из 110,9 тыс. тонн), предназначенную на экспорт.
Напомним, латвийские власти всегда очень бурно поддерживали любые санкции, вводимые против РФ, а министр обороны Латвии Раймонд Бергманис недавно заявил, что Россия стала для НАТО врагом номер один. Подобная политика Риги уже привела к резкому ограничению железнодорожного транзита и заметному снижению перевалки в портах. Сокращается и отечественный бизнес – с начала текущего года из реестра предприятий исключено 16 тыс. предприятий.
Россия же, невзирая на санкции, увеличивает свои поставки за рубеж сельскохозяйственной продукции. Зерновые поставляются в 125 стран мира. Продажи пшеницы за последние годы увеличились в 3,5 раза, овса – в 4 раза, гречихи – на 77%. В 2017-2018 сельскохозяйственном году экспорт зерновых составил 52,422 млн. тонн.
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- https://ru.wikipedia.org
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