Приход западных ценностей: От жвачки до расстрелов в школах

Со времён «победившей» перестройки нам рассказывали о таком понятии как американская мечта. Демократия, свобода слова, достаток, полная независимость. Там же – джинсовая куртка, жвачка и кепка в цветах американского флага. Гражданам страны демонстрировали образ преуспевающих американцев, и многие были готовы сделать всё, лишь бы хоть как-то соответствовать, пусть и поношенными джинсами.Но вместе с понятием американской мечты в строящуюся новую Россию проникло и то, о чём изначально в Штатах не принято было говорить. Это молодёжный «отрыв», который порой выливается в настоящий ужас современной действительности. Вседозволенность, попрание традиционных ценностей. Итог – кошмарные расправы со сверстниками в школах, колледжах. И самое ужасное, что всё это пришло и к нам.Статистика поражает: с начала 70-х стрельба в школах США происходила 1,3 тысячи раз! При этом чем дальше, тем расстрелов больше. Только за 9 месяцев этого года учащиеся открывали огонь в учебных заведениях 82 раза. В общей сложности, с начала 2018 года в результате этих нападений погиб 51 человек, сотни ранены. Печальное лидерство по числу расстрелов – в южных штатах США (Калифорния, Техас и Флорида).В самих США говорят о том, что главная причина – потеря обществом моральной основы.Выпуск программы «Агитпроп» в тему: