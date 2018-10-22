Песков: Выйдут США из Договора РСМД - ответим адекватно, найдём чем

В случае выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия в качестве ответных действий примет меры по восстановлению военного баланса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.Как пояснил пресс-секретарь президента, выход США из договора РСМД означает, что Вашингтон начал разработку запрещенных договором систем, а это вынуждает Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности. Таким образом, если США нарушит баланс в области запрещенных договором систем, то Россия примет ответные меры, направленные на восстановление этого баланса. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что Россия в ответ на неконструктивные шаги США всегда найдет адекватный ответ.При этом Песков отметил, что обвиняя Россию в якобы нарушениях положений договора РСМ, США сами его нарушают. США размывают основы и основные положения этого договора - и устанавливая антиракеты, способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, используя ударные беспилотники, которые де-факто являются ни чем иным, как ракетами малой и средней дальности.Между тем Песков заявил, что на настоящий момент Вашингтон официально не объявил о выходе из Договора РСМД. Данный вопрос будет обсуждаться на переговорах с прибывшим в Москву помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, кстати являющимся "горячим" сторонников разрыва не только ДРМСД, но и СНВ-3. Сама же процедура выхода из договора занимает около полугода.