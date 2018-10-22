Появилась информация о дате запуска корабля к МКС
Первый после аварии запуск носителя «Союз-ФГ» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 18 ноября, передает РИА Новости сообщение своего источника в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, первым с Байконура стартует носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Изначально полет «грузовика» был запланирован на 31 декабря, но после аварии все пуски были приостановлены.
Следующий корабль должен быть пилотируемым, он предварительно намечен на 3 декабря, добавил источник.
Ожидается, что график стартов будет окончательно утвержден на заседании аварийной комиссии, которое пройдет 30 октября.
Напомним, 11 октября стартовавший с Байконура «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом. По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней.
Члены экипажа при аварии не пострадали – они эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности работ. В связи с этим, некоторые эксперты считают, что одной из рекомендаций аварийной комиссии станет введение видеоконтроля за сборкой носителя. Другие специалисты считают, что наличие видеокамер не поможет предотвращению аварий. По их словам, камеры могут быть действительно полезны лишь в тех случаях, когда необходимо установить причину уже произошедшего инцидента.
По словам собеседника агентства, первым с Байконура стартует носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Изначально полет «грузовика» был запланирован на 31 декабря, но после аварии все пуски были приостановлены.
Следующий корабль должен быть пилотируемым, он предварительно намечен на 3 декабря, добавил источник.
Ожидается, что график стартов будет окончательно утвержден на заседании аварийной комиссии, которое пройдет 30 октября.
Напомним, 11 октября стартовавший с Байконура «Союз-ФГ» не смог вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом. По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней.
Члены экипажа при аварии не пострадали – они эвакуировались на Землю в спасательной капсуле.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности работ. В связи с этим, некоторые эксперты считают, что одной из рекомендаций аварийной комиссии станет введение видеоконтроля за сборкой носителя. Другие специалисты считают, что наличие видеокамер не поможет предотвращению аварий. По их словам, камеры могут быть действительно полезны лишь в тех случаях, когда необходимо установить причину уже произошедшего инцидента.
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