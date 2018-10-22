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Вот это логика! МИД Польши обвинило Россию в нарушении акта "Россия - НАТО"

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Москва грубо нарушает положения Основополагающего акта, заключенного между Североатлантическим альянсом и Россией 27 мая 1997 года в Париже, заявил глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, передает РИА Новости

Вот это логика! МИД Польши обвинило Россию в нарушении акта "Россия - НАТО"



Как заявил глава МИД Польши, Россия грубо нарушает положения акта Россия-НАТО, "проводя несогласованные учения у границ альянса". По мнению Чапутовича, договор не работает уже давно и по вине естественно России.

Таким образом Чапутович отреагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что размещение американской танковой дивизии на территории Польши станет грубейшим нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО. В ответ на высказывание Лаврова он заявил, что "нельзя нарушить то, что уже нарушено Россией".

Интересная логика у польского министра: значит, расширение НАТО на восток до российских границ нарушением не является, а проведение учений российской армией на своей территории - грубейшее попрание основ акта Россия-НАТО.

Напомним, что Польша добивается размещения на своей территории на постоянной основе бронетанковой дивизии США и даже готова нести из-за этого немаленькие финансовые потери. Свое желание в Варшаве обосновывают "сдерживанием агрессивных действий" России, которая якобы готовится к захвату Польши.
Использованы фотографии:
https://polskieradio24.pl/
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