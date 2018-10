С-400 – это не шутка. Доказано в США

Статья «Why Russia's S-400 Is No Joke (And Why No Air Force Wants to Fight Against It)»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-russias-s-400-no-joke-and-why-no-air-force-wants-fight-against-it-33952

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 давно привлекает внимание военных и специалистов всего мира, а новости о появлении экспортных контрактов усиливают интерес и способствуют началу новых споров на самых разных уровнях. В такой ситуации зарубежная пресса не может оставаться в стороне, и потому предпринимает попытки изучения комплекса, его истории и перспектив. Так, на днях свое видение ЗРК С-400 и связанных с ним процессов огласило американское издание The National Interest.20 октября в рубриках Security и The Buzz была опубликована статья Чарли Гао под названием «Why Russia's S-400 Is No Joke (And Why No Air Force Wants to Fight Against It)» – «Почему российский С-400 – это не шутка. И почему никакие ВВС не хотят воевать с ним». Название статьи традиционно раскрывало ее тему и указывало на основные выводы автора. Подзаголовком материала стал вопрос: что общего у С-400 и С-300?Свою статью Ч. Гао начинает с напоминания того, что в настоящее время комплекс С-400 является одним из главных поводов для споров в своем классе техники. Так, многие страны мира заинтересованы в приобретении подобных систем, а Соединенные Штаты вводят санкции уже за сам факт покупки этих комплексов. Несмотря на это, в апреле и сентябре 2018 года Китай и Индия заключили контракты, в соответствии с которыми получат новые комплексы. В связи с этим автор задает вопросы. По какой причине комплекс С-400 вызвал такой ажиотаж? Как эта система эволюционировала из более старого проекта С-300?Автор напоминает, что разработка ЗРК С-300 стартовала еще в шестидесятых годах прошлого века. Эта система рассматривалась в качестве будущей замены для существующих, прежде всего для С-75. Комплекс С-75 (SA-2) получил широкую известность после успешного поражения разведывательного самолета U-2 над Уралом, а также в связи с развертыванием и применением на Кубе и во Вьетнаме. Новый образец зенитного комплекса для его замены был испытан в семидесятых годах, и в 1978-м поступил на вооружение.Главным отличием проекта С-300 от предыдущих была многоканальность. Система могла одновременно использовать несколько лучей для наведения ракет на разные цели. Ч. Гао напоминает, что более старый ЗРК С-25 тоже имел подобные возможности, но его аппаратура была слишком крупной и тяжелой, из-за чего существовала только в стационарном исполнении. Первый американский многоканальный комплекс – SAM-D (позже переименован в MIM-104 Patriot) – поступил на службу в 1981 году, т.е. через 3 года после С-300.Основным заказчиком новейшей ракетной системы стала противовоздушная оборона СССР. Для использования в ПВО была разработана модификация комплекса под названием С-300ПТ. Впоследствии все версии ЗРК с литерой «П» поставлялись именно в войска ПВО. В состав С-300ПТ входили пусковые установки, радиолокационные станции и другие компоненты на самоходных и буксируемых шасси. В комплекс также входила отдельная машина с системами управления. Предложенный облик комплекса, в целом, соответствовал поставленным задачам, но все же не был идеальным.Изучив опыт эксплуатации ЗРК во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, советские военные пришли к определенным выводам. Ключевым фактором в деле повышения боевой эффективности посчитали рост мобильности. На развертывание и подготовку к работе буксируемых компонентов С-300ПТ уходило примерно полтора часа, что не в полной мере устраивало военных. При этом комплекс мог использовать ракеты 5В55 с дальностью стрельбы порядка 75 км.В дальнейшем была проведена модернизация, и комплекс С-300 приобрел привычный нынешний вид. Средства комплекса разместили на специальных шасси МАЗ-7910 (в дальнейшем их монтировали на более новых машинах и полуприцепах): они стали носителями радиолокаторов, кабин управления и пусковых установок. Дополнительные компоненты ЗРК того или иного назначения предлагалось устанавливать на грузовиках других классов. Обновленный таким образом комплекс был обозначен как С-300ПС. Он поступил на вооружение в 1982 году. На его основе был разработан экспортный вариант ЗРК под названием С-300ПМУ. В новом проекте помимо новых шасси использовалась улучшенная ракета 5В55Р с дальностью до 90 км.Одновременно с комплексом С-300П для войск противовоздушной обороны создавались две другие специализированные системы. Для кораблей военно-морского флота предлагался ЗРК С-300Ф, для войсковой ПВО – С-300В. Ч. Гао отмечает, что одной из целей проекта С-300В являлась защита войск от оперативно-тактических ракет противника, в том числе с ядерным боевым оснащением. С-300В должен был сбивать не только самолеты, но и ракеты Lance или Pershing.Одна из ключевых особенностей ЗРК С-300В заключается в архитектуре самоходных пусковых установок. В его состав входят два типа таких машин. Одна несет четыре контейнера с ракетами 9М83, способными поражать цели на дальностях до 75 км. Вторая пуско-заряжающая установка, оснащается только двумя контейнерами с изделиями 9М82, обеспечивающими обстрел на дальностях до 100 км. Пусковая установка, радиолокационная станция и командный пункт ЗРК С-300В, для улучшения подвижности, строятся на основе гусеничного шасси. Последнее представляет собой доработанный вариант шасси самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион». С-300В приняли в эксплуатацию в 1985 году.В дальнейшем советские конструкторы развивали оба сухопутных комплекса. Модернизированный ЗРК С-300ПМ объединял в себе возможности систем С-300П и С-300В, благодаря чему мог бороться и с аэродинамическими, и с баллистическими целями. Экспортная версия С-300ПМ была отмечена литерами «ПМУ». Автор отмечает, что дальнейшее развитие линейки С-300П приводило к появлению новых возможностей и завершилось разработкой современного комплекса С-400.Действительно, изначально ЗРК С-400 носил обозначение С-300ПМУ-3 и фактически являлся третьим вариантом обновления существующего комплекса для ПВО. Эту систему впервые показали на выставке МАКС-2007, и тогда многие отмечали, что большинство ее компонентов внешне похожи на средства комплекса С-300ПМУ-2.Прогресс в области ракетных и радиоэлектронных технологий привел к понятным результатам. Современный комплекс С-400 имеет примерно двукратное превосходство над существующими системами своего класса. В частности, новые радиолокационные средства обнаружения позволяют комплексу С-400 следить за обстановкой и уверенно выявлять все основные угрозы.Второй ключевой особенностью комплекса С-400 является состав его средств поражения. Он способен нести и применять ракеты четырех типов, отличающиеся друг от друга весом, летными и боевыми характеристиками. Благодаря этому комплекс может самостоятельно организовать эшелонированную противовоздушную оборону заданного района. Такие возможности увеличивают гибкость применения комплекса. Кроме того, современный С-400 может использовать ряд существующих зенитных ракет, ранее разработанных в рамках проектов семейства С-300.Ракеты последних моделей, предназначенные для С-400, ожидаемо увеличивают радиус действия комплекса. С их помощью ЗРК может поражать аэродинамические цели на расстояниях до 240 км. В этом отношении новый комплекс оказывается дальнейшим развитием предыдущих систем. Так, С-300ПМУ-1 мог атаковать самолеты на дистанции 150 км, а для С-300ПМУ-2 этот параметр достигал 200 км. Мало того, при помощи новой ракеты 40Н6 современный комплекс может сбивать цели на дальностях до 400 км.Рассмотрев историю и возможности современного зенитного ракетного комплекса, автор The National Interest переходит к сути этого проекта. Ч. Гао утверждает, что нынешний С-400 фактически является продолжением и развитием более старых систем. Он, как и его предшественники, представляет собой мобильную систему, предназначенную для войск противовоздушной обороны. С точки зрения характеристик и возможностей, связанных с развитием технологий, С-400 оказывается большим шагом вперед. Особенно, если сравнивать его с ранними образцами семейства С-300П. Однако, несмотря на это, речь идет все же о постепенном развитии одного и того же семейства, а не о принципиально новых разработках.В качестве примера другого подхода к развитию зенитных комплексов Ч. Гао упоминает ход модернизации систем линейки С-300В. К настоящему времени в рамках этого семейства были созданы ЗРК С-300В4 и С-300ВМ (экспортное обозначение «Антей-2500»). В новых проектах линейки «В» используются современные ракеты и радиоэлектронные системы, обеспечивающие поражение целей на дальностях 200 км – на уровне С-300ПМУ. Кроме того, была разработана новая самоходная пусковая установка с собственной антенной РЛС наведения. Это позволило сократить количество компонентов комплекса, нуждающихся в собственном шасси.Статья завершается любопытными, но неоднозначными выводами. Автор указывает, что на первый взгляд комплекс С-400 выглядит прорывом в своей области. Однако фактически речь идет о постепенном и неспешном развитии ранних ЗРК семейства С-300. Многие передовые функции и возможности нового комплекса, такие как перехват баллистических целей, возможность применения более старых ракет и наличие нескольких целевых каналов, имелись и у более старых образцов техники. Таким образом, новый комплекс С-400 основывается на существующих наработках и решениях предыдущих проектов, дающих определенные преимущества. Использование существующих решений, а также новых идей делает его еще более эффективным и смертоносным.Новая статья издания The National Interest о российских средствах противовоздушной обороны в своем заголовке обещает рассказать, почему комплекс С-400 – не шутка, и почему военно-воздушные силы третьих стран предпочли бы не связываться с ним. Действительно, публикация подробно раскрывает оба вопроса, а кроме того, указывает не только на современное положение дел, но и на ситуацию прошлых лет и десятилетий.Наибольший интерес в статье «Why Russia's S-400 Is No Joke (And Why No Air Force Wants to Fight Against It)» представляют выводы ее автора, сделанные в конце. Он не считает современный российский зенитный ракетный комплекс С-400 настоящим прорывом в своей области. В то же время, он указывает, что этот ЗРК стал результатом длительного и продуктивного развития существующих систем и идей, заложенных еще в первых проектах семейства С-300П. Таким образом, за несколько десятилетий советские и российские конструкторы смогли собрать наилучшие решения и идеи, реализовать их с применением современной элементной базы и с использованием всего этого создать современный ЗРК с высокими характеристиками.Статья Чарли Гао достаточно подробно разъясняет, «почему С-400 – это не шутка». Одновременно с этим в ней прямо не раскрывался второй вопрос, вынесенный в заголовок. В публикации не указывается прямым текстом, по каким именно причинам военно-воздушные силы третьих стран предпочли бы не иметь дела с российскими С-400. Однако известные данные о характеристиках и возможностях этого комплекса могут служить ответом на интересующий вопрос. Действительно, летчики вероятного противника имеют все основания для опасений, связанных с комплексами С-400.