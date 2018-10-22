Немецкие истребители продолжат тренировки в Эстонии
Истребители германских ВВС Eurofighter, выполняющие миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, продолжат ежедневные тренировочные полеты на малых высотах в эстонском небе, передает РИА Новости сообщение военного ведомства Эстонии.
Полеты возобновились в сентябре после снятия запрета на их проведение. «Карантин» был введен в начале августа, после того, как испанский летчик, находящийся на патрулировании, «по неосторожности» запустил в никуда ракету класса «воздух-воздух». Специальная комиссия НАТО провела расследование инцидента. Вместе с тем ракету либо ее осколки отыскать так и не удалось.
По данным эстонского военного ведомства, тренировочные полеты будут проводиться немецкими истребителями в течение всей рабочей недели. Полеты будут проходить над территорией Эстонии «преимущественно вдали от населенных пунктов» на высоте не ниже 152 метров.
В пресс-службе ведомства добавили, что такие полеты совершаются в соответствии с соглашениями между странами НАТО. Тренировки проходят в специально отведенных для этого зонах во всех прибалтийских республиках. Тренировочные полеты на малых высотах не противоречат эстонскому законодательству и согласованы с авиационным комитетом.
Напомним, летчики ВВС ФРГ, пять самолетов Eurofighter и подразделение военных техников были переброшены на авиабазу Эмари под Таллином в конце августа. До этого небо над прибалтийскими странами охранял контингент ВВС Франции с четырьмя самолетами Mirage 2000-5.
В составе немецкого подразделения 160 человек. Их основное место службы – авиабаза Нойбург в Баварии.
Миссия выполняется военной авиацией стран альянса на ротационной основе с 2004 года.
Полеты возобновились в сентябре после снятия запрета на их проведение. «Карантин» был введен в начале августа, после того, как испанский летчик, находящийся на патрулировании, «по неосторожности» запустил в никуда ракету класса «воздух-воздух». Специальная комиссия НАТО провела расследование инцидента. Вместе с тем ракету либо ее осколки отыскать так и не удалось.
По данным эстонского военного ведомства, тренировочные полеты будут проводиться немецкими истребителями в течение всей рабочей недели. Полеты будут проходить над территорией Эстонии «преимущественно вдали от населенных пунктов» на высоте не ниже 152 метров.
В пресс-службе ведомства добавили, что такие полеты совершаются в соответствии с соглашениями между странами НАТО. Тренировки проходят в специально отведенных для этого зонах во всех прибалтийских республиках. Тренировочные полеты на малых высотах не противоречат эстонскому законодательству и согласованы с авиационным комитетом.
Напомним, летчики ВВС ФРГ, пять самолетов Eurofighter и подразделение военных техников были переброшены на авиабазу Эмари под Таллином в конце августа. До этого небо над прибалтийскими странами охранял контингент ВВС Франции с четырьмя самолетами Mirage 2000-5.
В составе немецкого подразделения 160 человек. Их основное место службы – авиабаза Нойбург в Баварии.
Миссия выполняется военной авиацией стран альянса на ротационной основе с 2004 года.
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