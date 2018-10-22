Путин вводит санкции против Украины

Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

На официальном сайте Кремля появилось сообщение о том, что Владимир Путин решил ввести санкционные меры в отношении украинского режима. В публикации говорится о том, что меры принимаются в связи с недружественной политикой соседнего государства. Сама инициатива имеет вид указа с соответствующим названием:Из указа главы государства:Далее говорится о том, что правительство РФ должно наметить круг лиц (как физических, так и юридических), в отношении которых вводятся экономические ограничительные меры. Фактически это ответ Кремля на многочисленные антироссийские санкции Киева.При этом заявлено, что правительство должно определить и сами специальные меры, которые будут действовать в отношении украинских чиновников и компаний.О каких-либо конкретных мерах в президентском указе, опубликованном сегодня, не сообщается.Эксперты теперь пытаются угадать, какие конкретно санкционные меры в отношении Украины введёт кабинет министров РФ. Одно из предположений - ограничение в торговле с РФ и заморозка активов компаний, которые фактически поддерживают антироссийскую истерию. Если так, то возникает вопрос, почему эти меры предпринимаются только сейчас?Тем временем в Киеве уже объявили, что Россия "наносит удар по Украине перед выборами".