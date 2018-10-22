Британия направила корабли для участия в учениях НАТО Тrident Juncture

Североатлантический альянс наращивает корабельную группировку в Норвежском море в преддверии учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"). К норвежскому побережью направились корабли британских ВМС, сообщила пресс-служба военно-морских сил Соединенного Королевства.Согласно сообщению британских военных, для участия в учениях НАТО Лондон отправил два фрегата Type 23 – Northumberland и Westminster, 4 минных тральщика - Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, гидрографическое судно Enterprise, а также водолазное судно. При этом подразделения морской пехоты из шотландского Арброта двигаются на учения на борту американского десантно-штурмового корабля, а сухопутные подразделения британской армии прибыли в Норвегию еще на прошлой неделе. Всего же в учениях планируется участие более 2,5 тысяч военнослужащих Соединенного королевства.Ранее сообщалось ,что в Норвежское море уже прибыл атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" во главе своей авианосной группы, а также корабли амфибийно-десантной группы ВМС США, в которую входят: флагман ударной группы авианесущий универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк" и десантный корабль-док "Ганстон Холл".Крупнейшие за время после окончания холодной войны учения НАТО Тrident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии, стартуют 25 октября этого года на территории Норвегии и в ее территориальных водах и продлятся до 7 ноября.