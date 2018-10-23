Как русские освободили Ереван

В октябре 1827 года российские войска установили контроль над Эриванским ханством и взяли штурмом город-крепость Эривань (Ереван). Земли ханства вскоре были включены в состав Российской империи. Не состоялся бы в то время штурм Эривани – не было бы сейчас суверенной Армении, поскольку надежды на то, что Армения освободилась бы от Ирана и его вассалов – азербайджанских ханов практически не было. Достаточно посмотреть на судьбу соседнего с армянским курдского народа, которому, несмотря на многомиллионную численность и компактные территории расселения, до сих пор не удается создать свою государственность.Ко времени рассматриваемых событий территория Восточной Армении уже много столетий находилась под контролем Персии. Еще в 1555 г. между Османской империей и государством Сефевидов был заключен Амасийский договор, по которому Западная Армения отошла османам, а Восточная Армения – Сефевидам. На территории Восточной Армении с XV в. существовало беглярбегство Чухур-Саад, которое вскоре было выделено в качестве наследственного владения племени устаджлы, входившему в состав племенной конфедерации кызылбашей. В XVI в. территория Восточной Армении стала заселяться тюркскими огузскими племенами алпаут и баят. Массовое заселение территории Восточной Армении тюркскими племенами происходило и в последующие столетия. Историки пишут о 90 тыс. мусульман, переселенных персидскими шахами в Восточную Армению. Среди них было 54 тыс. тюрок, 25 тыс. курдов и 10 тыс. персов. Параллельно происходил отток и армянского населения на территорию соседней Грузии. Армяне пытались сопротивляться захватчикам, но силы были слишком неравны.Одним из первых армянских политических деятелей, решивших обратиться за помощью к набравшей силу Российской империи, был Исраэл Ори (1658-1711). Он сумел добиться встречи с императором Петром I, передав ему письмо сюникских меликов, просивших о помощи русского государя. Петр согласился помочь армянскому народу, но лишь после завершения долгой и тяжелой войны со Швецией. Но направить войска на помощь Армении император не успел, а затем России было уже не до освобождения Эриванского ханства. Тем не менее, сопротивление армянских повстанцев продолжалось на всем протяжении XVIII – начала XIX вв. Ситуация стала меняться после начала продвижения Российской империи в Закавказье. В 1804 г. началась русско-персидская война, вызванная присоединением Восточной Грузии к России.Император Александр I 12 сентября 1801 года подписал «Манифест об учреждении нового правления в Грузии». В соответствии с этим документом, Картли-Кахетинское царство становилось Грузинской губернией Российской империи. В 1803 г. в состав России вошли Имеретинское царство и Мегрелия. 9 января 1804 г. пала Гянджа, после чего Гянджинское ханство было ликвидировано, а его земли также были включены в состав Российской империи. После этого персидский шах Фетх-Али 10 июня 1804 г. объявил Российской империи войну.С перерывами боевые действия между российской и персидской армиями продолжались девять лет. Лишь в 1813 году был заключен Гюлистанский мирный договор. В селении Гюлистан, что на территории Карабаха, главнокомандующий русскими войсками в Грузии генерал-лейтенант Николай Федорович Ртищев и иранский представитель Мирза Абуль-Хасан-хан подписали соглашение, по которому к Российской империи отходили земли Абхазии, Мегрелии, Картли, Кахетии, Имеретии, Гурии, Дагестана, а также ряда азербайджанских ханств – Дербентского, Бакинского, Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Карабахского и части Талышского.Но Эриванское ханство, как мы видим, оставалось под властью Персии. Этому способствовало и то, что русским войскам дважды не удалось завладеть Эриванской крепостью. Первый раз неудачная попытка штурма была предпринята в 1804 году войсками князя Павла Дмитриевича Цицианова, но из-за нехватки продовольствия вскоре Цицианов был вынужден деблокировать крепость. Второй раз Эривань осаждали войска под командованием Ивана Васильевича Гудовича в 1808 году – и опять безуспешно. Поэтому по Гюлистанскому мирному договору и была признана власть Персии над Эриванским ханством.Однако Гюлистанский мир не означал, что Персия смирилась с потерей обширных территорий в Закавказье. Свою роль продолжали играть британцы, которые подначивали персидского шаха и его окружение начать новую войну с Россией. В Лондоне больше всего боялись прорыва русских войск на Ближний Восток и установления контроля над Ираном. Поэтому вся британская дипломатическая машина в то время работала против Российской империи. Наконец, когда в 1825 г. в России вспыхнуло восстание декабристов, а политический режим, как считали в Великобритании и Персии, был ослаблен недавней сменой монарха и противоречиями среди властной элиты, персидский щах решился на новое выступление против России.19 (31) июля 1826 года персидские войска вторглись на территорию Талышского и Карабахского ханств и смогли довольно быстро продвинуться вглубь, практически не встречая сопротивления со стороны местных милиционных формирований.В продвижении иранских войск особую роль играл сердар Эриванского ханства Хусейн-хан Казвани Девелу Каджар – выходец из правящей персидской династии Каджаров тюркского происхождения. Впрочем, зависимость Хусейн-хана от Персии была лишь формальной – он управлял Эриванским ханством совершенно самостоятельно и выстраивал такие отношения с соседями, какие считал нужным. В подчинении Хусейн-хана находилась многочисленная армия, кроме того на его стороне выступала и 12-тысячная курдская конница. Продвинувшись на российскую территорию, формирования Хусейн-хана приступили к уничтожению армянских селений.Поскольку на первом этапе войны численное преимущество было на стороне персов, им удалось захватить внушительную территорию и существенно потрепать и русские войска, и местное армянское население. Но уже к сентябрю 1826 г. все изменилось.Во-первых, русским отрядом под командованием генерал-майора Валериана Мадатова в Шамхорской битве был разгромлен 18-тысячный персидский авангард, рвавшийся в сторону Тифлиса. После этого командовавший общими силами персидской армии наследный принц Аббас-Мирза был вынужден снять осаду Шуши и выдвинуться навстречу российской армии.Во-вторых, 13 (25) сентября 1826 г. Отдельный Кавказский корпус генерала Ивана Паскевича под Елизаветполем нанес сокрушительное поражение 35-тысячной персидской армии. В результате персидские войска были вынуждены отступить за реку Аракс.После того, как новым главнокомандующим российскими войсками был назначен Иван Паскевич, успех начал сопутствовать русской армии постоянно. Так, 5 (17) июля 1827 г. было нанесено серьезное поражение войскам Аббас-Мирзы у ручья Джеван-Булак, а через два дня русские войска взяли крепость Аббас-Абад. Три тысячи человек персы потеряли в Ошаканской битве, когда русским войскам удалось снять осаду Эчмиадзина. После этого войска Паскевича продвинулись к Эривани.В это время гарнизоном крепости командовал брат эриванского сердара Хусейн-хана Гассан-хан, который распорядился выслать из города несколько армянских семей, чтобы те не вступили в сговор с русскими и не открыли крепостные ворота.В ночь на 26 сентября 1827 г. русская артиллерия начала обстрел крепости. Паскевич предложил Гассан-хану сдаться, однако персидский наместник не желал терять свою власть и рассчитывал, что если Эривань продержится некоторое время, то к нему на помощь подойдет подкрепление. Тогда русские войска усилили обстрел крепости, но сердар упорно не желал сдаваться, даже несмотря на просьбы горожан. 29 сентября рухнула юго-восточная угловая башня и часть крепостной стены.Считая, что это событие может повлиять на Гассан-хана, Паскевич вновь обратился к нему с предложением сдать Эриванскую крепость в обмен на беспрепятственный выход Гассан-хана со своим войском на территорию Персии. Но сердар опять отказался. Упрямство наместника, тем временем, все больше раздражало горожан, особенно армян, которые в действительности мечтали о сдаче Эривани русской армии и открыто отказывались участвовать в работах по укреплению крепостных сооружений.В ночь на 1 октября русская артиллерия опять ударила по крепости. На территории Эривани начались многочисленные пожары, а русские войска подбирались к крепостным стенам. В этой ситуации лидеры армянской общины Эривани вновь потребовали от сердара Гассан-хана сдать крепость. В этот раз они пригрозили поднять восстание армянского населения города, а оно могло выставить ополчение, в шесть раз превосходившее по численности персидский гарнизон крепости.В конце концов, когда русские войска пошли на штурм, армяне изнутри стали оттеснять персидских сарбазов от крепостных стен. За несколько часов судьба Эриванской крепости была решена – Гассан-хан и трехтысячный персидский гарнизон капитулировали. Эриванская крепость оказалась в руках русской армии.При штурме Эриванской крепости русскими войсками были захвачены многочисленные трофеи, в плен попали сам сердар Гассан-хан, командир элитного батальона шахских сарбазов Кусум-хан и многие другие видные персидские военачальники. При осаде крепости русская армия потеряла всего 52 человека, потери же персов были куда более внушительными. Но самое главное – взятие Эриванской крепости свидетельствовало о фактическом разгроме персидской армии в Восточной Армении. Известия о том, что русская армия практически освободила земли Восточной Армении, разошлись по всем армянским диаспорам, разбросанным от Франции до Индии. Архиепископ Нерсес призвал армянский народ встать бок о бок с русскими и биться вместе с ними против персов. Представители армянской общины Индии писали:«Армения воскресла из пепла… и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищено».10 (22) февраля 1828 года в деревне Туркманчай в окрестностях Тебриза генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич и наследный принц персидского престола Аббас-Мирза подписали Туркманчайский мирный договор. В соответствии с ним, не только закреплялись итоги Гюлистанского мирного договора, но и переходили к России Нахичеванское и Эриванское ханства – территория Восточной Армении. Фактически все Закавказье оказалось под контролем Российской империи. В Иране до сих пор считают Гюлистанский и Туркманчайский мирные договоры серьезнейшими поражениями страны. Даже Фридрих Энгельс в свое время писал, что Туркманчайский мирный договор превратил Персию в вассала Российской империи. Так это или не так, но в жизни христианского населения Закавказья произошли колоссальные перемены – впервые за многие столетия христиане Закавказья смогли вздохнуть спокойно.В Эриванском и Нахичеванском ханствах, вошедших в состав Российской империи как Армянская область, были отменены персидские законы, жестко дискриминировавшие немусульманское население региона. Армянское население получило многочисленные стимулы для культурного и экономического развития.Одновременно царское правительство обратилось к армянам с просьбой переселяться на освобожденные земли и уже в 1838 году армяне вновь составляли более половины от населения Армянской области. Численность армян в регионе постоянно увеличивалась, чему способствовал приток беженцев и переселенцев с территории Османской империи.В 1849 г. на территории Армянской области была создана Эриванская губерния. За то время, что Восточная Армения входила в состав Российской империи, она значительно окрепла и развилась в экономическом и культурном отношении. Но подлинный расцвет и Армении, и Еревана пришелся на советский период отечественной истории. Именно советская власть превратила Ереван, бывший относительно малонаселенным восточным городом, в современную столицу с многочисленными культурными учреждениями, развитой транспортной инфраструктурой, промышленными объектами.Освобождение от персидского господства самым позитивным образом сказалось и на самосознании армянского народа, который столетиями находился в угнетенном положении и мог рассчитывать разве что на постоянные повстанческие действия против Османской империи и Персии. В России, а затем и в Советском Союзе армянский народ получил совершенно другие возможности для своего развития.