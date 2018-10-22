Юнармейцы приоденутся к зиме

Штаб «Юнармии» в Брянске получит 500 новых комплектов одежды. Школьники из патриотического движения обзаведутся формой на летний и зимний сезон.После уроков школьники в красных беретах спешат не домой к компьютеру или телевизору, а на выполнение патриотических миссий. Они изучают историю страны и биографию известных ученых, чтят память погибших бойцов и участвуют в городских праздниках. Досуг, не стандартный для детей 21 века, рождает все больший интерес к «Юнармии»: более ста школьников Брянской области в 2018 году подключились к патриотическому движению.Принадлежность новобранцев к активистам выдает в том числе фирменная одежда. Региональный штаб вскоре получит 500 новых комплектов обмундирования. На руки бойцам выдадут зимнюю и летнюю форму, а также обувь. Такой подарок «Юнармии» обойдётся областному бюджету примерно в 4 миллиона рублей.Между тем, форма юным патриотам ещё как пригодится. В графике брянских юнармейцев – мероприятия различного масштаба и направленности. В начале октября отряды боролись за победу в военной игре «Кросс воина», а в середине сентября вышли на тематический флешмоб. В рамках годовщины освобождения Брянска от фашистов девчонки и мальчишки промаршировали по центральной площади, а затем выстроились в цифру 75. Атмосфера жаркого сражения на четыре дня воцарилась во время ежегодного слёта. Свыше десятка команд со всей страны собирали на время автомат Калашникова, сбивали цели из винтовки, ловили радиосигналы и отрабатывали навыки оказания первой помощи.В любом испытании форма – верный спутник юнармейца. Летом ребята надевают «лёгкий» вариант одежды: красные футболки и песочные брюки, зимой же утепляются по полной программе: флисовый жакет, куртка с мехом и штаны на синтепоне. Вне времени и вне сезона – нагрудные значки и нашивки с изображением орла.Форма юным патриотам зачастую вручается бесплатно, покупка её осуществляется на средства из государственной казны, а также на деньги спонсоров. Архангельские новобранцы переоделись в фирменную одежду благодаря целлюлозно-бумажному комбинату. Два десятка новых комплектов были закуплены на средства предприятия. Фирменное обмундирование, как и полагается, с погонами, ремнями и шевронамиполучил юнармейский отряд из Самарской области. Партию отшитой формы ребятам подарил герой России Игорь Станкевич. Ростовские новобранцы произносили клятву юнармейца и получали специальное удостоверение также в обновках. Одежду для команды патриотов на базе Песчанокопской школы №2 руководство учебного заведения смогло приобрести благодаря помощи местного бизнесмена.Число юнармейцев по всей стране уверенно движется к отметке в треть миллиона человек. На данный момент в команде патриотов уже более 260 тысяч школьников. Девчонки и мальчишки – долгожданные гости на всех городских праздниках. Но главное – они изучают историю своей страны и готовы дружными командами участвовать в строительстве её будущего.