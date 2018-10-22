Шугаев: переговоры с Индией по фрегатам продолжаются
Москва и Нью-Дели продолжают переговоры о приобретении для нужд индийских ВМС четырех сторожевых кораблей проекта 11356, приводят Известия сообщение главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.
Как ранее писали индийские СМИ, речь идет о сделке стоимостью $2,2 млрд.
ВМС Индии уже имеют в своем составе фрегаты проекта 11356 и заинтересованы в приобретении новых кораблей того же проекта.
Фрегаты проекта 11356, имеющие водоизмещение (стандартное) 3,62 тыс. тонн, строятся с применением технологии малозаметности. Зарубежным заказчикам корабль может поставляться с ракетным комплексом Club-N (экспортная версия «Калибра»). Сторожевики также вооружены противокорабельной и зенитной артиллерией, реактивными бомбометами РБУ-6000 для поражения подводных целей.
Россия и Индия имеют многолетнюю историю сотрудничества в сфере ВТС. Советский Союз был одним из основных поставщиков индийских вооруженных сил.
В октябре текущего главы государств Владимир Путин и Нарендра Моди в Нью-Дели обсудили перспективы дальнейшего развития двухстороннего военно-технического сотрудничества. В рамках этого визита был также подписан контракт на поставку военному ведомству Индии зенитных систем С-400.
Как ранее писали индийские СМИ, речь идет о сделке стоимостью $2,2 млрд.
ВМС Индии уже имеют в своем составе фрегаты проекта 11356 и заинтересованы в приобретении новых кораблей того же проекта.
Переговоры продолжаются,сказал Шугаев корреспонденту «Известий», отвечая на вопрос о перспективах сделки.
Фрегаты проекта 11356, имеющие водоизмещение (стандартное) 3,62 тыс. тонн, строятся с применением технологии малозаметности. Зарубежным заказчикам корабль может поставляться с ракетным комплексом Club-N (экспортная версия «Калибра»). Сторожевики также вооружены противокорабельной и зенитной артиллерией, реактивными бомбометами РБУ-6000 для поражения подводных целей.
Россия и Индия имеют многолетнюю историю сотрудничества в сфере ВТС. Советский Союз был одним из основных поставщиков индийских вооруженных сил.
В октябре текущего главы государств Владимир Путин и Нарендра Моди в Нью-Дели обсудили перспективы дальнейшего развития двухстороннего военно-технического сотрудничества. В рамках этого визита был также подписан контракт на поставку военному ведомству Индии зенитных систем С-400.
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