Россия отправит вторую партию вооружения в ЦАР, если США не наложат вето
Российская Федерация намерена и дальше оказывать всестороннюю помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР) в восстановлении национальных вооруженных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
Как пояснили в российском МИД, президент ЦАР в связи с тяжелой ситуацией в стране обратился к России с просьбой в укреплении национальных вооруженных сил и силовых министерств. Россией было принято решение на безвозмездной основе оказать партнерам военно-техническую помощь, которая осуществляется в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН.
Согласно разрешения Комитета СБ ООН 2127 по ЦАР, Министерство обороны России еще в начале года из своего наличия направила на нужды вооруженных сил ЦАР партию стрелкового оружия и боеприпасов. Кроме этого в африканскую страну было направлено 175 российских инструкторов (5 военных и 170 гражданских) для подготовки центральноафриканских военных. С момента прибытия в страну российскими военными уже подготовлено более 1 тысячи военнослужащих ЦАР.
Россия уведомляет, что с ведома профильного Комитета СБ ООН планирует направить в ЦАР дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения. При этом Москва надеется, что Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию и не будут препятствовать согласованию заявки России в Совбезе ООН.
Как пояснили в российском МИД, президент ЦАР в связи с тяжелой ситуацией в стране обратился к России с просьбой в укреплении национальных вооруженных сил и силовых министерств. Россией было принято решение на безвозмездной основе оказать партнерам военно-техническую помощь, которая осуществляется в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН.
Согласно разрешения Комитета СБ ООН 2127 по ЦАР, Министерство обороны России еще в начале года из своего наличия направила на нужды вооруженных сил ЦАР партию стрелкового оружия и боеприпасов. Кроме этого в африканскую страну было направлено 175 российских инструкторов (5 военных и 170 гражданских) для подготовки центральноафриканских военных. С момента прибытия в страну российскими военными уже подготовлено более 1 тысячи военнослужащих ЦАР.
Россия уведомляет, что с ведома профильного Комитета СБ ООН планирует направить в ЦАР дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения. При этом Москва надеется, что Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию и не будут препятствовать согласованию заявки России в Совбезе ООН.
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