Канада выбрала британские фрегаты типа 26
Правительство Канады официально заявило о выборе канадского отделения американской корпорации Lockheed Martin в качестве поставщика 15 перспективных фрегатов по программе Canadian Surface Combatant, сообщает bmpd.
Компания предложила проект фрегата на основе нового британского корабля типа 26. В настоящее время ведутся предконтрактные переговоры. Подписание договора ожидается в начале 2019 года, начало постройки головного фрегата – в 2021 году. Стоимость 15-ти кораблей оценивается в $26 млрд.
В тендере с конца 2017 года принимали также участие испанское объединение Navantia с проектом фрегата F-105 и альянс канадской компании Alion Canada и голландского объединения Damen Shipyards Group с проектом фрегата на основе голландского De Zeven Provinciën.
Это вторая победа британского фрегата типа 26 – в июне текущего года данный проект был выбран Австралией, которая заказала строительство 9 кораблей.
Кроме того, 8 фрегатов данного проекта будут построены для ВМС Великобритании.
Тип 26 GCS – весьма крупный многоцелевой корабль водоизмещением (стандартным) 6900 тонн. Его длина – около 150 метров, ширина – 20,8 м. Оснащен комбинированной дизель-газотурбинно-электрической силовой установкой. В ее составе две газовые турбины полного хода производства Rolls-Royce, четыре дизель-генератора MTU и два электромотора крейсерского хода. Состав вооружения корабля будет обсуждаться в ходе переговоров.
Компания предложила проект фрегата на основе нового британского корабля типа 26. В настоящее время ведутся предконтрактные переговоры. Подписание договора ожидается в начале 2019 года, начало постройки головного фрегата – в 2021 году. Стоимость 15-ти кораблей оценивается в $26 млрд.
В тендере с конца 2017 года принимали также участие испанское объединение Navantia с проектом фрегата F-105 и альянс канадской компании Alion Canada и голландского объединения Damen Shipyards Group с проектом фрегата на основе голландского De Zeven Provinciën.
Это вторая победа британского фрегата типа 26 – в июне текущего года данный проект был выбран Австралией, которая заказала строительство 9 кораблей.
Кроме того, 8 фрегатов данного проекта будут построены для ВМС Великобритании.
Тип 26 GCS – весьма крупный многоцелевой корабль водоизмещением (стандартным) 6900 тонн. Его длина – около 150 метров, ширина – 20,8 м. Оснащен комбинированной дизель-газотурбинно-электрической силовой установкой. В ее составе две газовые турбины полного хода производства Rolls-Royce, четыре дизель-генератора MTU и два электромотора крейсерского хода. Состав вооружения корабля будет обсуждаться в ходе переговоров.
- Использованы фотографии:
- BAE Systems
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter