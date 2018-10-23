Достаю из широких штанин, или Лабиринты получения гражданства РФ

Проблема получения гражданства РФ на сегодняшний день имеет особое значение в рамках дискуссий относительно будущего России.Согласно новым правилам, действующим с сентября 2017 года, все, кто желает пополнить ряды граждан Российской Федерации, должны в обязательном порядке присягнуть на верность новой Родине. Этот момент является торжественным и важным для тех, кто решил связать свою жизнь с нашей страной.Однако данная процедура является лишь парадной стороной данного вопроса. На самом деле процесс получения гражданства или вида на жительство является весьма проблематичным занятием даже для тех, кто участвует в государственной программе по переселению соотечественников в Россию. Русские годами не могут стать гражданами России, приезжая из республик ближнего зарубежья. Зато не такой уж редкостью является получение российского гражданства теми, у кого в России нет никаких корней. Да и само получение паспорта гражданина РФ выглядит приспособленческой мерой.Что творится за высокими заборами самого крупного в России многофункционального миграционного центра? Что на самом деле представляет собой процесс получения гражданства или вида на жительство в РФ? Почему коррупция цветёт пышным цветом в миграционной сфере? Как сделать так, чтобы политика миграционной службы была понятна и последовательна для всех, а правила и законы аргументированы?На все эти вопросы вместе в своём фильме пытается ответить Аркадий Мамонтов.