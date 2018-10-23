Тулупы для войны с русскими натовцы попросят у русских

Военнослужащие из Нидерландов, приехавшие на учения НАТО «Единый трезубец» в Норвегию, оказались в трудной ситуации еще до начала учений из-за того, что у них не оказалось с собой зимней формы. Статс-секретарь министерства обороны Барбара Виссер пыталась оправдаться за этот инцидент тем, что ведомство при планировании командировки не ожидало таких низких температур в это время года, так как на аналогичных осенних учениях в Литве было достаточно тепло.Такое невежество военного руководства поразило многих. Литва и Норвегия находятся в абсолютно разных широтах. Соответственно, и погода там разная в одно и то же время года. Несмотря на то, что на норвежском побережье мягкий климат, поскольку оно омывается теплым течением Гольфстрим, на севере страны достаточно суровые погодные условия, особенно для гостей из Нидерландов или США, которые привыкли воевать в Африке.Однако Нидерланды долгое время ведут тесное военное сотрудничество с Норвегией. Только в начале этого года около тысячи нидерландских военнослужащих принимали участие в двух манерах на территории этой страны. Норвегия — одна из самых значимых стран-участниц НАТО, так как расположена в непосредственной близости к России и наряду со странами Прибалтики является плацдармом для тренировки по сценариям вероятного вооруженного конфликта.Странно, что произошел такой инцидент, так как в прошлом году США в качестве главного законодателя военной моды в НАТО на учениях Joint Viking в Норвегии специально тестировали зимнюю форму, чтобы быть в состоянии вести боевые действия в северных условиях. Тогда американские морские пехотинцы на себе ощутили всю суровость климата. Одежда из-за мороза расходилась по швам, исходящая от тела влага замерзала в слоях одежды, заедали молнии, лыжные крепления плохо держались на ботинках, а рюкзаки из пластика трескались. После этого заверялось, что все эти недостатки будут учтены на следующих учениях. Поэтому непонятно, почему их союзники приехали на учения вообще в летней форме.Поставщик формы ВС Нидерландов заявил, что может доставить военнослужащим форму, но к началу учений не успеет. И теперь замерзшим военным придется самим идти в магазин и покупать зимнюю форму за тысячу евро или мерзнуть дальше.Ситуация напоминает то, как Наполеон в 1812-м и Гитлер в 1941-м отправили своих солдат воевать на наши территории без специального зимнего утепления, надеясь закончить до холодов.Почему всегда допускаются одни и те же стратегические промахи? Непонятно. То ли лыжи не едут, то ли тулупы собрались просить у русских…