Через 4 моря в сложных условиях: БДК "Иван Грен" прибыл на Северный флот

Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", совершив межфлотский переход, прибыл в главную базу Северного флота город Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе флота.Согласно сообщению штаба флота, переход БДК с Балтийско на Северный флот занял неделю, в течении которой "Иван Грен" обошел Скандинавский полуостров и преодолев четыре моря оказался впервые в своей истории за Полярным кругом. Ранее корабль дальше Балтики никуда не ходил, теперь же ему предстоит пройти цикл базовой подготовки и ряд задач в Баренцевом море.По случаю прибытия БДК в пункт постоянного базирования на борту был проведен торжественный митинг, на котором командир корабля капитан второго ранга Виктор Васильев доложил командующему СФ адмиралу Николаю Евменову о материальной части корабля и личном составе экипажа, штатно отработавших межфлотский переход с сложных гидрометеорологических условиях.Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 (по кодификации НАТО Ivan Gren) на данный момент является самым современным БДК в составе российского флота. Он был заложен по заказу Министерства обороны РФ на ПСЗ "Янтарь" еще в декабре 2004 года, спустили на воду его только в мае 2012 года, и 2 июня 2018 года завершились государственные испытания корабля.На Северном флоте БДК "Иван Грен" отводится роль флагмана отряда больших десантных кораблей всего флота.