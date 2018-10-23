РСЗО «Вiльха». Украинская версия «Торнадо-С»
На протяжении последних десятилетий украинская промышленность неоднократно предпринимала попытки глубокой модернизации советских реактивных систем залпового огня. В большинстве случаев подобные проекты не отличались особыми преимуществами и не выходили из стадии испытаний опытных образцов. Новый проект «Вільха» выгодно отличается от множества предшественников и конкурентов. Согласно последним сообщениям, новая РСЗО справилась с испытаниями, в результате чего была принята на вооружение и стала предметом заказа на серийное производство.
Несколько дней назад украинские средства массовой информации опубликовали новые сведения о ходе проекта «Вільха» («Ольха»). Новости поступили от генерального директора киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева. Руководитель предприятия заявил, что новейшая реактивная система залпового огня официально принята на вооружение. Кроме того, уже получен первый заказ на серийное производство нового оружия и вспомогательных систем. Утверждается, что первые серийные образцы пойдут в украинскую армию уже в 2019 году.
Также гендиректор КБ «Луч» рассказал о возможном появлении еще одного контракта. По его словам, интерес к «Ольхе» проявляет одна из зарубежных армий. Впрочем, кто именно может стать первым иностранным заказчиком такого оружия, пока не уточнялось.
О. Коростелев напомнил, что в рамках проекта «Вільха» были разработаны несколько новых изделий. Прежде всего, конструкторы «Луча» предложили новый вариант управляемой ракеты, отличающейся повышенными характеристиками. Также был разработан проект модернизации существующей боевой машины «Смерч», предусматривающий замену ряда бортовых систем. В первую очередь, обновили средства наведения и управления огнем.
К сожалению, представитель организации-разработчика не уточнил некоторые особенности подписанного контракта. Остается неизвестным заказанное количество модернизированных боевых машин и управляемых ракет для них. Также не названы стоимость производства этих изделий и сроки их поставки. Возможно, эти данные будут опубликованы позже.
Пока остаются неизвестными и некоторые технические особенности серийной «Ольхи». Так, в недавнем прошлом неоднократно упоминалась возможность создания модернизированной самоходной пусковой установки на новом шасси. Удалось ли довести этот проект до производства – неизвестно. Если он еще не готов, то в войска пойдут отремонтированные и модернизированные боевые машины старого типа.
***
О существовании проекта РСЗО «Вільха» было объявлено в январе 2016 года, но разработка стартовала раньше. По известным данным, в проекте занято почти полтора десятка различных организаций и предприятий. Разработку основных компонентов и общую координацию работ осуществляло КБ «Луч». Изначально большая часть сведений о новом проекте не разглашалась, что, в частности, привело к появлению различных версий. К примеру, в некоторых источниках упоминалось, что в основе «Ольхи» лежат наработки по более старому проекту оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан».
Достаточно быстро в контексте проекта «Вільха» возникла любопытная путаница. В разных заявлениях и публикациях эта разработка одновременно именовалась и реактивной системой залпового огня, и оперативно-тактическим ракетным комплексом. Однако позже появились новые сведения, позволившие уточнить классификацию проекта. «Ольху» можно с полным правом считать вариантом глубокой модернизации существующей РСЗО и относить к тому же классу вооружения.
Согласно планам начала 2016 года, в ближайшие месяцы предприятия-участники проекта должны были завершить конструкторские работы и подготовить новое оружие к испытаниям. Конец 2016 года и весь 2017-й отводились на проведение тестовых стрельб. По результатам этих проверок следовало принять решение о принятии на вооружение и запуске серийного производства. Первые серийные изделия «Вільха» предполагалось передать в войска в 2018 году. Как теперь ясно, изначальный график работ был сорван, и отдельные этапы проекта серьезно сдвинулись вправо. Впрочем, новую РСЗО все же удалось довести, как минимум, до официального принятия на вооружение.
К моменту первого открытого упоминания в речах официальных лиц проект не только существовал, но и успел пройти некоторые ранние стадии. Благодаря этому между анонсом и первыми испытаниями прошло не слишком много времени. Первый испытательный пуск ракеты «Ольха» состоялся 22 марта 2016 года на полигоне в Одесской области. Утверждалось, что изделие успешно прошло по заданной траектории и поразило условную цель. 26 августа того же года состоялись запуски новых ракет с боевой машины РСЗО «Смерч». 14 использованных ракет имели необходимое оборудование и, как упоминалось, подтвердили часть характеристик. В середине ноября были использованы две опытные ракеты с реальной боевой частью.
В 2017 году КБ «Луч» и смежные предприятия провели две тестовые стрельбы: в мае и в декабре. В обоих случаях было использовано по четыре реактивных снаряда. Целью этих испытаний была доводка отдельных систем и проверка новых агрегатов. Незадолго до декабрьских тестов холдинговая компания «Артем» рассказала об освоении новой технологии производства корпусов для ракет. Специально для выпуска такой продукции на предприятии смонтировали и запустили новую раскаточную машину зарубежного производства. После испытаний ракет с новыми корпусами утверждалось, что технологии их производства оправдали себя.
В апреле 2018 года на одном из полигонов Херсонской области состоялись государственные испытаний новой реактивной системы залпового огня. Согласно опубликованным данным, испытания подтвердили высочайшие характеристики дальности и точности огня. 24 августа пусковая установка «Смерч», обновленная по проекту «Ольха», приняла участие в параде, посвященном Дню независимости Украины.
Согласно последним сообщениям, РСЗО «Ольха» справилась с государственными испытаниями и получила рекомендацию к принятию на вооружение. Уже запущено серийное производство, и в следующем году первые образцы должны поступить в части украинской армии. Также ожидается начало работ в интересах некоего зарубежного заказчика.
***
Согласно опубликованным данным, проект «Вільха» предусматривает глубокую модернизацию существующей реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной около 30 лет назад. Повышение характеристик и расширение круга решаемых задач осуществляется за счет новой ракеты и обновления приборов самоходной пусковой установки. Таким образом, украинскую «Ольху» вряд ли можно считать в полной мере самостоятельной разработкой.
В испытаниях использовались опытные пусковые установки, изготовленные путем незначительной переделки штатной боевой машины 9А52 комплекса «Смерч». Шасси, пакет направляющих и часть бортовых систем остались прежними. При этом украинские предприятия заменили имевшиеся средства управления огнем новыми приборами. Прежде всего, были добавлены устройства спутниковой навигации и приборы для передачи данных на электронные компоненты новых ракет. Кроме того, пакет пусковых направляющих с определенного времени несет легкий кожух.
Еще в 2016 году утверждалось, что украинская промышленность работает над новым вариантом боевой машины. Все основные агрегаты предлагалось установить на четырехосном шасси КрАЗ-7634НЕ собственного производства. Однако такие конструкторские задачи, по всей видимости, до сих пор не решены. Известные образцы «Вільхи» по-прежнему базируются на старых шасси марки «МАЗ».
Главной новинкой в рамках проекта «Ольха» является одноименная управляемая ракета. Проект КБ «Луч» предусматривает создание твердотопливного одноступенчатого боеприпаса с комбинированной системой наведения. Есть основания полагать, что основой для «Ольхи» стали ракеты семейства 9М55, изначально применяемые в составе комплекса «Смерч». Существующую ракету можно было оснастить обновленными устройствами или совершенно новыми приборами с необходимыми функциями. В результате получился новый вид вооружения с полноценной системой наведения.
По известным данным, «Вільха» отличается от 9М55 сокращенными габаритами. Ее длина уменьшена до 7 м при сохранении калибра 300 мм. Как и ранее, используется цилиндрический корпус с коническим головным обтекателем и раскладными рулями в хвостовой части. Стартовая масса ракеты – 800 кг. Из них 500 кг приходится на твердотопливный двигатель новой модели, обеспечивающий определенный прирост летных характеристик.
Ракета получила комбинированную систему управления на основе приборов инерциальной и спутниковой навигации. С их помощью автоматика определяет местоположение ракеты и формирует команды для рулей. На разных участках траектории используются разные системы управления. Вблизи головной части корпуса располагаются несколько колец с 90 малогабаритными рулевыми двигателями, направленными во все стороны. В хвостовой части изделия помещаются аэродинамические рули.
В течение нескольких первых секунд полета ракета удерживается на траектории при помощи газодинамических рулей. После выработки топлива рулевых двигателей значительная часть полета осуществляется в неуправляемом режиме. Средства коррекции, использующие хвостовые рули, включаются только на конечно участке полета. С их помощью ракета корректирует траекторию и выходит на цель. Согласно данным 2017 года, при стрельбе на максимальную дальность отклонение ракеты от точки прицеливания не превышало 15 м.
Бортовые средства управления ракет и приборы управления огнем позволяют вести стрельбу как по одной цели, так и по определенному району. За счет разведения ракет в полете осуществляется обстрел целого сектора без необходимости доворота пусковой установки. На максимальной дальности разведение ракет достигает 1,5 км.
Ракета «Ольха» в базовой конфигурации несет осколочно-фугасную боевую часть массой 250 кг. Утверждалось, что в будущем могут появиться новые варианты боевого оснащения. В частности, предлагается боезаряд массой 170 кг, позволяющий увеличить запас топлива, а вместе с ним дальность стрельбы.
Основываясь на комплексе «Смерч», РСЗО «Вільха» сохраняет некоторые характеристики. Так, до замены шасси обеспечивается тот же уровень подвижности на автомобильных дорогах и пересеченной местности. С точки зрения эксплуатации машина почти не изменяется. Готовый к применению боекомплект состоит из 12 ракет в трубчатых направляющих.
Утверждается, что ракета «Ольха» в базовой конфигурации способна доставить 250-кг боевую часть на дистанцию 90 км. Ранее также приводились более смелые оценки – до 100 км. За счет сокращения массы боезаряда и иного двигателя дальность полета повышается до 120 км. В полете по баллистической траектории изделие поднимается на высоту более 40 км.
***
РСЗО «Вільха» принята на вооружение и поступила в серийное производство. В следующем году армия Украины должна получить первые серийные образцы этого типа. На новые боевые машины с управляемыми ракетами уже в 2016 году стали возлагать большие надежды. Военное и политическое руководство страны полагает, что РСЗО с дальностью стрельбы не менее 90-100 км станет удобным и эффективным инструментом для решения известных задач. Кроме того, «Ольху» приводят в качестве доказательства способности украинской промышленности создавать современные образцы ракетных вооружений.
Впрочем, явные поводы для оптимизма пока отсутствуют. РСЗО «Вільха» имеет ряд характерных особенностей, вполне способных стать поводом для критики. К примеру, заявления о способности самостоятельной разработки тактического ракетного комплекса крайне интересно смотрятся на фоне использования старых шасси и пусковых установок. Кроме того, специфическое впечатление создают попытки подачи глубокой модернизации существующих изделий в качестве принципиально новой разработки.
Нельзя не признать, что использование иного двигателя и комбинированной системы наведения обеспечивает рост дальности и точности огня. Однако при этом необходимо учесть, что подобные методы модернизации существующих РСЗО не являются чем-то революционно новым. Известен целый ряд подобных проектов, разработанных в иных странах. К примеру, в России система «Смерч» была обновлена в рамках проекта «Торнадо-С». При схожих принципах обновления, этот комплекс способен вести огонь на дистанциях до 120 км, причем существуют возможности для дальнейшего роста дальностей.
Также необходимо отметить, что российская РСЗО «Торнадо-С» уже пошла в серию и имеется в войсках в существенных количествах. Новейшая украинская разработка лишь недавно справилась с испытаниями и была заказана армией. Первые образцы ожидаются лишь в следующем году, а объемы заказа остаются неизвестными. Впрочем, зная специфику украинских программ перевооружения, можно предположить, что поставки «Ольхи» затянутся на несколько лет, и за это время армии передадут лишь небольшие количества техники и боеприпасов.
Существует достаточно большая вероятность того, что проект «Вільха» не приведет к желаемым результатам, и основу реактивной артиллерии по-прежнему будут составлять образцы еще советского производства. Их эксплуатация не может продолжаться бесконечно, и совсем не трудно представить, какими будут результаты их физического устаревания и невозможности производства достаточного количества техники для замены.
В итоге РСЗО «Ольха» рискует пополнить список оригинальных украинских разработок, не оправдавших ожидания создателей и заказчиков. Известные проблемы в экономике и промышленности не позволяют Украине быстро и в нужных количествах строить новые образцы техники с высокими характеристиками. Впрочем, если учесть взгляды киевских властей, политическую ситуацию и обстановку на Донбассе, невозможность массового производства нового оружия – не самый плохой вариант развития событий.
По материалам сайтов:
http://mil.gov.ua/
http://uprom.info/
https://ukrmilitary.com/
https://korrespondent.net/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
Несколько дней назад украинские средства массовой информации опубликовали новые сведения о ходе проекта «Вільха» («Ольха»). Новости поступили от генерального директора киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева. Руководитель предприятия заявил, что новейшая реактивная система залпового огня официально принята на вооружение. Кроме того, уже получен первый заказ на серийное производство нового оружия и вспомогательных систем. Утверждается, что первые серийные образцы пойдут в украинскую армию уже в 2019 году.
Также гендиректор КБ «Луч» рассказал о возможном появлении еще одного контракта. По его словам, интерес к «Ольхе» проявляет одна из зарубежных армий. Впрочем, кто именно может стать первым иностранным заказчиком такого оружия, пока не уточнялось.
О. Коростелев напомнил, что в рамках проекта «Вільха» были разработаны несколько новых изделий. Прежде всего, конструкторы «Луча» предложили новый вариант управляемой ракеты, отличающейся повышенными характеристиками. Также был разработан проект модернизации существующей боевой машины «Смерч», предусматривающий замену ряда бортовых систем. В первую очередь, обновили средства наведения и управления огнем.
К сожалению, представитель организации-разработчика не уточнил некоторые особенности подписанного контракта. Остается неизвестным заказанное количество модернизированных боевых машин и управляемых ракет для них. Также не названы стоимость производства этих изделий и сроки их поставки. Возможно, эти данные будут опубликованы позже.
Пока остаются неизвестными и некоторые технические особенности серийной «Ольхи». Так, в недавнем прошлом неоднократно упоминалась возможность создания модернизированной самоходной пусковой установки на новом шасси. Удалось ли довести этот проект до производства – неизвестно. Если он еще не готов, то в войска пойдут отремонтированные и модернизированные боевые машины старого типа.
***
О существовании проекта РСЗО «Вільха» было объявлено в январе 2016 года, но разработка стартовала раньше. По известным данным, в проекте занято почти полтора десятка различных организаций и предприятий. Разработку основных компонентов и общую координацию работ осуществляло КБ «Луч». Изначально большая часть сведений о новом проекте не разглашалась, что, в частности, привело к появлению различных версий. К примеру, в некоторых источниках упоминалось, что в основе «Ольхи» лежат наработки по более старому проекту оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан».
Достаточно быстро в контексте проекта «Вільха» возникла любопытная путаница. В разных заявлениях и публикациях эта разработка одновременно именовалась и реактивной системой залпового огня, и оперативно-тактическим ракетным комплексом. Однако позже появились новые сведения, позволившие уточнить классификацию проекта. «Ольху» можно с полным правом считать вариантом глубокой модернизации существующей РСЗО и относить к тому же классу вооружения.
Согласно планам начала 2016 года, в ближайшие месяцы предприятия-участники проекта должны были завершить конструкторские работы и подготовить новое оружие к испытаниям. Конец 2016 года и весь 2017-й отводились на проведение тестовых стрельб. По результатам этих проверок следовало принять решение о принятии на вооружение и запуске серийного производства. Первые серийные изделия «Вільха» предполагалось передать в войска в 2018 году. Как теперь ясно, изначальный график работ был сорван, и отдельные этапы проекта серьезно сдвинулись вправо. Впрочем, новую РСЗО все же удалось довести, как минимум, до официального принятия на вооружение.
К моменту первого открытого упоминания в речах официальных лиц проект не только существовал, но и успел пройти некоторые ранние стадии. Благодаря этому между анонсом и первыми испытаниями прошло не слишком много времени. Первый испытательный пуск ракеты «Ольха» состоялся 22 марта 2016 года на полигоне в Одесской области. Утверждалось, что изделие успешно прошло по заданной траектории и поразило условную цель. 26 августа того же года состоялись запуски новых ракет с боевой машины РСЗО «Смерч». 14 использованных ракет имели необходимое оборудование и, как упоминалось, подтвердили часть характеристик. В середине ноября были использованы две опытные ракеты с реальной боевой частью.
В 2017 году КБ «Луч» и смежные предприятия провели две тестовые стрельбы: в мае и в декабре. В обоих случаях было использовано по четыре реактивных снаряда. Целью этих испытаний была доводка отдельных систем и проверка новых агрегатов. Незадолго до декабрьских тестов холдинговая компания «Артем» рассказала об освоении новой технологии производства корпусов для ракет. Специально для выпуска такой продукции на предприятии смонтировали и запустили новую раскаточную машину зарубежного производства. После испытаний ракет с новыми корпусами утверждалось, что технологии их производства оправдали себя.
В апреле 2018 года на одном из полигонов Херсонской области состоялись государственные испытаний новой реактивной системы залпового огня. Согласно опубликованным данным, испытания подтвердили высочайшие характеристики дальности и точности огня. 24 августа пусковая установка «Смерч», обновленная по проекту «Ольха», приняла участие в параде, посвященном Дню независимости Украины.
Согласно последним сообщениям, РСЗО «Ольха» справилась с государственными испытаниями и получила рекомендацию к принятию на вооружение. Уже запущено серийное производство, и в следующем году первые образцы должны поступить в части украинской армии. Также ожидается начало работ в интересах некоего зарубежного заказчика.
***
Согласно опубликованным данным, проект «Вільха» предусматривает глубокую модернизацию существующей реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной около 30 лет назад. Повышение характеристик и расширение круга решаемых задач осуществляется за счет новой ракеты и обновления приборов самоходной пусковой установки. Таким образом, украинскую «Ольху» вряд ли можно считать в полной мере самостоятельной разработкой.
В испытаниях использовались опытные пусковые установки, изготовленные путем незначительной переделки штатной боевой машины 9А52 комплекса «Смерч». Шасси, пакет направляющих и часть бортовых систем остались прежними. При этом украинские предприятия заменили имевшиеся средства управления огнем новыми приборами. Прежде всего, были добавлены устройства спутниковой навигации и приборы для передачи данных на электронные компоненты новых ракет. Кроме того, пакет пусковых направляющих с определенного времени несет легкий кожух.
Еще в 2016 году утверждалось, что украинская промышленность работает над новым вариантом боевой машины. Все основные агрегаты предлагалось установить на четырехосном шасси КрАЗ-7634НЕ собственного производства. Однако такие конструкторские задачи, по всей видимости, до сих пор не решены. Известные образцы «Вільхи» по-прежнему базируются на старых шасси марки «МАЗ».
Главной новинкой в рамках проекта «Ольха» является одноименная управляемая ракета. Проект КБ «Луч» предусматривает создание твердотопливного одноступенчатого боеприпаса с комбинированной системой наведения. Есть основания полагать, что основой для «Ольхи» стали ракеты семейства 9М55, изначально применяемые в составе комплекса «Смерч». Существующую ракету можно было оснастить обновленными устройствами или совершенно новыми приборами с необходимыми функциями. В результате получился новый вид вооружения с полноценной системой наведения.
По известным данным, «Вільха» отличается от 9М55 сокращенными габаритами. Ее длина уменьшена до 7 м при сохранении калибра 300 мм. Как и ранее, используется цилиндрический корпус с коническим головным обтекателем и раскладными рулями в хвостовой части. Стартовая масса ракеты – 800 кг. Из них 500 кг приходится на твердотопливный двигатель новой модели, обеспечивающий определенный прирост летных характеристик.
Ракета получила комбинированную систему управления на основе приборов инерциальной и спутниковой навигации. С их помощью автоматика определяет местоположение ракеты и формирует команды для рулей. На разных участках траектории используются разные системы управления. Вблизи головной части корпуса располагаются несколько колец с 90 малогабаритными рулевыми двигателями, направленными во все стороны. В хвостовой части изделия помещаются аэродинамические рули.
В течение нескольких первых секунд полета ракета удерживается на траектории при помощи газодинамических рулей. После выработки топлива рулевых двигателей значительная часть полета осуществляется в неуправляемом режиме. Средства коррекции, использующие хвостовые рули, включаются только на конечно участке полета. С их помощью ракета корректирует траекторию и выходит на цель. Согласно данным 2017 года, при стрельбе на максимальную дальность отклонение ракеты от точки прицеливания не превышало 15 м.
Бортовые средства управления ракет и приборы управления огнем позволяют вести стрельбу как по одной цели, так и по определенному району. За счет разведения ракет в полете осуществляется обстрел целого сектора без необходимости доворота пусковой установки. На максимальной дальности разведение ракет достигает 1,5 км.
Ракета «Ольха» в базовой конфигурации несет осколочно-фугасную боевую часть массой 250 кг. Утверждалось, что в будущем могут появиться новые варианты боевого оснащения. В частности, предлагается боезаряд массой 170 кг, позволяющий увеличить запас топлива, а вместе с ним дальность стрельбы.
Основываясь на комплексе «Смерч», РСЗО «Вільха» сохраняет некоторые характеристики. Так, до замены шасси обеспечивается тот же уровень подвижности на автомобильных дорогах и пересеченной местности. С точки зрения эксплуатации машина почти не изменяется. Готовый к применению боекомплект состоит из 12 ракет в трубчатых направляющих.
Утверждается, что ракета «Ольха» в базовой конфигурации способна доставить 250-кг боевую часть на дистанцию 90 км. Ранее также приводились более смелые оценки – до 100 км. За счет сокращения массы боезаряда и иного двигателя дальность полета повышается до 120 км. В полете по баллистической траектории изделие поднимается на высоту более 40 км.
***
РСЗО «Вільха» принята на вооружение и поступила в серийное производство. В следующем году армия Украины должна получить первые серийные образцы этого типа. На новые боевые машины с управляемыми ракетами уже в 2016 году стали возлагать большие надежды. Военное и политическое руководство страны полагает, что РСЗО с дальностью стрельбы не менее 90-100 км станет удобным и эффективным инструментом для решения известных задач. Кроме того, «Ольху» приводят в качестве доказательства способности украинской промышленности создавать современные образцы ракетных вооружений.
Впрочем, явные поводы для оптимизма пока отсутствуют. РСЗО «Вільха» имеет ряд характерных особенностей, вполне способных стать поводом для критики. К примеру, заявления о способности самостоятельной разработки тактического ракетного комплекса крайне интересно смотрятся на фоне использования старых шасси и пусковых установок. Кроме того, специфическое впечатление создают попытки подачи глубокой модернизации существующих изделий в качестве принципиально новой разработки.
Нельзя не признать, что использование иного двигателя и комбинированной системы наведения обеспечивает рост дальности и точности огня. Однако при этом необходимо учесть, что подобные методы модернизации существующих РСЗО не являются чем-то революционно новым. Известен целый ряд подобных проектов, разработанных в иных странах. К примеру, в России система «Смерч» была обновлена в рамках проекта «Торнадо-С». При схожих принципах обновления, этот комплекс способен вести огонь на дистанциях до 120 км, причем существуют возможности для дальнейшего роста дальностей.
Также необходимо отметить, что российская РСЗО «Торнадо-С» уже пошла в серию и имеется в войсках в существенных количествах. Новейшая украинская разработка лишь недавно справилась с испытаниями и была заказана армией. Первые образцы ожидаются лишь в следующем году, а объемы заказа остаются неизвестными. Впрочем, зная специфику украинских программ перевооружения, можно предположить, что поставки «Ольхи» затянутся на несколько лет, и за это время армии передадут лишь небольшие количества техники и боеприпасов.
Существует достаточно большая вероятность того, что проект «Вільха» не приведет к желаемым результатам, и основу реактивной артиллерии по-прежнему будут составлять образцы еще советского производства. Их эксплуатация не может продолжаться бесконечно, и совсем не трудно представить, какими будут результаты их физического устаревания и невозможности производства достаточного количества техники для замены.
В итоге РСЗО «Ольха» рискует пополнить список оригинальных украинских разработок, не оправдавших ожидания создателей и заказчиков. Известные проблемы в экономике и промышленности не позволяют Украине быстро и в нужных количествах строить новые образцы техники с высокими характеристиками. Впрочем, если учесть взгляды киевских властей, политическую ситуацию и обстановку на Донбассе, невозможность массового производства нового оружия – не самый плохой вариант развития событий.
По материалам сайтов:
http://mil.gov.ua/
http://uprom.info/
https://ukrmilitary.com/
https://korrespondent.net/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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