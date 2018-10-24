О стоимости Т-34 и эффективности советской промышленно-экономической системы в годы войны
В годы Великой Отечественной войны в СССР оптовые цены на вооружение и военную технику постоянно снижались. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны России Евгений Пронский.
Он сообщил, что в 1941 году танк Т-34 обходился государству в 269 тыс. рублей, в 1942 — в 193 тыс., а в 1945 — в 135 тыс. Стоимость самолета Ил-4 изменилась с 800 тыс. рублей в 1941 году до 380 тыс. в 1945 году. Пистолет-пулемет Шпагина стоил 500 рублей в первый год войны, 400 рублей в следующем году и 148 рублей — к концу войны. В общей сложности за время войны на закупках военной техники сэкономили примерно 50 млрд. рублей.
Для сравнения можно привести стоимость немецкой техники (без вооружения, радио-, оптического и специального оборудования). Источник: Вернер Освальд «Полный каталог военных автомобилей и танков Германии 1900-1982 гг.». Курс валют в 1940 году: 1 рейхсмарка — 2,12 советских рубля. Танки: Pz II (Sd. Kfz. 121) – 49 300 RM, тяжёлое пехотное орудие на шасси танка Pz 38 (t) («Мардер») – 53 000 RM, Pz III (Sd. Kfz. 141) – 96 200 RM, штурмовое орудие StuG III – 82 500 RM, Pz IV (Sd. Kfz. 161) – 103 500 RM, «Пантера» — 130 000 RM, «Тигр» — 260 000 RM. Полностью снаряженный танк продавался заправленным и с полным боекомплектом. «Тигр», например, стоил панцерваффе около 350 000 РМ. Самолёт-истребитель Bf-109 — 60.000 RM, с оружием, радиооборудованием и пр. – 100 000 RM. Перед войной винтовка К98 стоила 70 рейхсмарок, пистолет-пулемет MP.38 — 57 рейхсмарок, ручной пулемет MG.34 — 327 рейхсмарок.
Экипажи у танков Т-34 из 130-й танковой бригады РККА. 1942 год
Очевидно, что победа СССР в войне была вызвана разностью взглядов на будущую войну и соответственно исходящих из этой концепции промышленно-экономических систем. Исходя из уроков Первой мировой войны, Берлин хотел избежать войны на два фронта (для этого вступили в тайный сговор с хозяевами Лондона) и затяжной, позиционной войны, истощающей ресурсы страны. Победить экономически сильных, имеющих многочисленное население, Францию и Англию, а на востоке – СССР, было решено с помощью стратегии «молниеносной войны» (блицкриг), обеспечив качественное превосходство вооруженных сил на короткий срок. То есть вопрос о приоритете массовости техники не стоял. Расчёт на стратегию блицкрига и качество оружия давали хороший шанс добиться победы наличными силами, без тотальной мобилизации. Успехи в Европе (Австрия, Чехословакия, Польша, Северная Европа, Франция и т. д.) подтвердили правильность выбранного курса. Поэтому немцы могли позволить себе совершенствовать уже имеющиеся машины, создавать всё новые виды оружия и т. д.
В СССР, наоборот, сделали иные выводы. Российская империя (аграрная держава) не выдержала затяжной войны из-за слабости индустрии, которая не смогла снабдить войска винтовками, орудиями и боеприпасами, развернуть массовое производство аэропланов и т. д. Технологическое отставание от стран Запада стало одной из важнейших причин поражения России. СССР провёл индустриализацию, с упором на тяжелую промышленность, военно-промышленный комплекс. В Союзе создали высокоразвитую промышленность средство производства, особенно машиностроение и металлообработку; социалистическая промышленность стала независимой от капиталистических стран и способной полностью обеспечить народное хозяйство оборудованием, а советскую армию — военной техникой; обеспечили высокие темпы производства; изменили географическое расположение промышленности и создали новые промышленные базы в восточных областях страны, это позволило обеспечить высокие темпы производства промышленной продукции в условиях войны и оккупации противником старых промышленных баз России на западе; в стране сформировали мощный рабочий класс, грамотный технически и воспитанный политически и культурно.
Кроме того, в Москве знали, что «русский вопрос» в новой большой войне будут решать максимально жестоко. Фашистские и нацистские режимы в Европе отличались крайней агрессивностью и ненавистью к советской цивилизации. Поэтому в Советском Союзе готовились к тотальной войне на выживание. В результате в угоду массовости принесли в жертву качество и отладку военной техники. К примеру, общеизвестно, что оснащение советских танков средствами связи, оптикой и внутренней отделкой было значительно хуже, чем у немцев, особенно в начальный период войны.
Как известно, Советский Союз одержал победу в самой жестокой войне на планете и доказал правильность выбранной стратегии. Механизм блицкрига на огромных русских просторах дал сбой в первый же год войны, и началась затяжная война на истощение. Красная Армия в первый период войны терпела поражение за поражением от высококлассного военного механизма Третьего рейха. Однако Союз оказался готов к такой войне, военная промышленность не только не уменьшила производство, на и увеличила его, а ставка Германии на молниеносную кампанию и качественное превосходство была бита. Потери вермахта постоянно росли и в 1942 году стало очевидно, что производить качественную немецкую технику в количествах, которые восполнят потери, возможности нет. Оказалось, что даже самые совершенные боевые машины в малом числе не способны переломить ход боевых действий. К тому же разрыв между боевыми возможностями немецкой и советской боевой техники не такой уж и большой, чтобы немецкое качество стало решающим фактором победы. А вот советское количественное превосходство оказалось способным не только восполнить катастрофические потери начала войны и дальнейших кровавых битв, но и повлиять на исход войны в целом. Немцы поняли, что невозможно воевать в прежнем режиме экономики, без полной мобилизации. Пришлось начинать мобилизацию хозяйства страны. Но было уже поздно, в условиях войны эти действия сильно запоздали, нужно было готовиться до начала большой войны, как в СССР.
Колонна советских Т-34-85 перед маршем. Снимок предположительно сделан в Венгрии в 1944—1945 гг. Источник фотографий: http://waralbum.ru
Он сообщил, что в 1941 году танк Т-34 обходился государству в 269 тыс. рублей, в 1942 — в 193 тыс., а в 1945 — в 135 тыс. Стоимость самолета Ил-4 изменилась с 800 тыс. рублей в 1941 году до 380 тыс. в 1945 году. Пистолет-пулемет Шпагина стоил 500 рублей в первый год войны, 400 рублей в следующем году и 148 рублей — к концу войны. В общей сложности за время войны на закупках военной техники сэкономили примерно 50 млрд. рублей.
Для сравнения можно привести стоимость немецкой техники (без вооружения, радио-, оптического и специального оборудования). Источник: Вернер Освальд «Полный каталог военных автомобилей и танков Германии 1900-1982 гг.». Курс валют в 1940 году: 1 рейхсмарка — 2,12 советских рубля. Танки: Pz II (Sd. Kfz. 121) – 49 300 RM, тяжёлое пехотное орудие на шасси танка Pz 38 (t) («Мардер») – 53 000 RM, Pz III (Sd. Kfz. 141) – 96 200 RM, штурмовое орудие StuG III – 82 500 RM, Pz IV (Sd. Kfz. 161) – 103 500 RM, «Пантера» — 130 000 RM, «Тигр» — 260 000 RM. Полностью снаряженный танк продавался заправленным и с полным боекомплектом. «Тигр», например, стоил панцерваффе около 350 000 РМ. Самолёт-истребитель Bf-109 — 60.000 RM, с оружием, радиооборудованием и пр. – 100 000 RM. Перед войной винтовка К98 стоила 70 рейхсмарок, пистолет-пулемет MP.38 — 57 рейхсмарок, ручной пулемет MG.34 — 327 рейхсмарок.
Экипажи у танков Т-34 из 130-й танковой бригады РККА. 1942 год
Очевидно, что победа СССР в войне была вызвана разностью взглядов на будущую войну и соответственно исходящих из этой концепции промышленно-экономических систем. Исходя из уроков Первой мировой войны, Берлин хотел избежать войны на два фронта (для этого вступили в тайный сговор с хозяевами Лондона) и затяжной, позиционной войны, истощающей ресурсы страны. Победить экономически сильных, имеющих многочисленное население, Францию и Англию, а на востоке – СССР, было решено с помощью стратегии «молниеносной войны» (блицкриг), обеспечив качественное превосходство вооруженных сил на короткий срок. То есть вопрос о приоритете массовости техники не стоял. Расчёт на стратегию блицкрига и качество оружия давали хороший шанс добиться победы наличными силами, без тотальной мобилизации. Успехи в Европе (Австрия, Чехословакия, Польша, Северная Европа, Франция и т. д.) подтвердили правильность выбранного курса. Поэтому немцы могли позволить себе совершенствовать уже имеющиеся машины, создавать всё новые виды оружия и т. д.
В СССР, наоборот, сделали иные выводы. Российская империя (аграрная держава) не выдержала затяжной войны из-за слабости индустрии, которая не смогла снабдить войска винтовками, орудиями и боеприпасами, развернуть массовое производство аэропланов и т. д. Технологическое отставание от стран Запада стало одной из важнейших причин поражения России. СССР провёл индустриализацию, с упором на тяжелую промышленность, военно-промышленный комплекс. В Союзе создали высокоразвитую промышленность средство производства, особенно машиностроение и металлообработку; социалистическая промышленность стала независимой от капиталистических стран и способной полностью обеспечить народное хозяйство оборудованием, а советскую армию — военной техникой; обеспечили высокие темпы производства; изменили географическое расположение промышленности и создали новые промышленные базы в восточных областях страны, это позволило обеспечить высокие темпы производства промышленной продукции в условиях войны и оккупации противником старых промышленных баз России на западе; в стране сформировали мощный рабочий класс, грамотный технически и воспитанный политически и культурно.
Кроме того, в Москве знали, что «русский вопрос» в новой большой войне будут решать максимально жестоко. Фашистские и нацистские режимы в Европе отличались крайней агрессивностью и ненавистью к советской цивилизации. Поэтому в Советском Союзе готовились к тотальной войне на выживание. В результате в угоду массовости принесли в жертву качество и отладку военной техники. К примеру, общеизвестно, что оснащение советских танков средствами связи, оптикой и внутренней отделкой было значительно хуже, чем у немцев, особенно в начальный период войны.
Как известно, Советский Союз одержал победу в самой жестокой войне на планете и доказал правильность выбранной стратегии. Механизм блицкрига на огромных русских просторах дал сбой в первый же год войны, и началась затяжная война на истощение. Красная Армия в первый период войны терпела поражение за поражением от высококлассного военного механизма Третьего рейха. Однако Союз оказался готов к такой войне, военная промышленность не только не уменьшила производство, на и увеличила его, а ставка Германии на молниеносную кампанию и качественное превосходство была бита. Потери вермахта постоянно росли и в 1942 году стало очевидно, что производить качественную немецкую технику в количествах, которые восполнят потери, возможности нет. Оказалось, что даже самые совершенные боевые машины в малом числе не способны переломить ход боевых действий. К тому же разрыв между боевыми возможностями немецкой и советской боевой техники не такой уж и большой, чтобы немецкое качество стало решающим фактором победы. А вот советское количественное превосходство оказалось способным не только восполнить катастрофические потери начала войны и дальнейших кровавых битв, но и повлиять на исход войны в целом. Немцы поняли, что невозможно воевать в прежнем режиме экономики, без полной мобилизации. Пришлось начинать мобилизацию хозяйства страны. Но было уже поздно, в условиях войны эти действия сильно запоздали, нужно было готовиться до начала большой войны, как в СССР.
Колонна советских Т-34-85 перед маршем. Снимок предположительно сделан в Венгрии в 1944—1945 гг. Источник фотографий: http://waralbum.ru
- Автор:
- Самсонов Александр
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