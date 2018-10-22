Прибалтийский кошмар для техники НАТО: "...и не едут даже поезда"

Некоторое время назад в США вышел доклад о том, что военное ведомство в целом разочаровано прибалтийской инфраструктурой и путями сообщения. В целом чиновники в погонах, проанализировав прибалтийскую инфраструктурную действительность, пришли к выводу, что со «сдерживанием России» на этом участке натовской территории могут возникнуть определённого рода проблемы.Никто в Пентагоне изначально не собирается принимать во внимание очевидную вещь: Россию на прибалтийском направлении сдерживать не нужно, так как «захват» прибалтов никак не входит в российские планы, как, в принципе, и захват каких-либо иных наций и территорий. В Пентагоне тем не менее своя «свадьба» - нужно не просто подтянуть вооружения и личный состав как можно ближе к границам России, но там закрепиться – раз, получать «достойное» финансирование как из американского бюджета, так и из натовской консолидированной казны, - два.Так к чему конкретно претензии? Одна из претензий – к отсутствию в Прибалтике должного количества мостов, которые могли бы выдержать переброску большого числа американских тяжёлых вооружений.Другая – к сложностям железнодорожной логистики. Об этом подробнее.Так, многие прибалтийские порты на сегодняшний день не оборудованы электрифицированными подводными железнодорожными линиями. В НАТО были крайне удивлены, когда узнали, что путь от Таллина до базы Тапа по железной дороге фактически делится на два участка: электрифицированный до Аэгвийду и неэлектрифицированный - до района Тапа. А это всего несколько десятков километров. "Проклятые советы" не достроили... Пытаются достроить без "советов".Электрификация охватила 4 направления вокруг Риги, но при этом и здесь речь идёт всего о нескольких десятках км. Самый протяжённый электрифицированный путь до Айзкраукле – 82 км. Дальнейший участок до Крустпилса (по которому идут поезда из Санкт-Петербурга и Москвы) уже неэлектрифицированный. Электрификация Прибалтики (если вдруг младонатовцы подзабыли) была осуществлена во времена СССР. И была бы продолжена, если бы не безраничное желание избавиться от «технологической оккупации». Быть хутором на окраине НАТО сподручнее.Пара электрифицированных железнодорожных участков – на запад и на восток от столицы Литвы Вильнюса: до Каунаса и до Науйойи-Вильни. Последний участок «подлые советские оккупанты» электрифицировали в 1975 году на переменном токе в 25 кВ.Однако есть и случаи с продолжением вложений уже в постсоветский период (единичные).Пока натовские аналитики изучали возможность не потеряться в прибалтийской транспортной логистике, включая железнодорожную, и возможность её использования для «блицкриговской» переброски той же бронетехники от портов к границам России и Белоруссии, в Литве сделали сюрприз. В сентябре прошлого года был электрифицирован участок до... белорусской станции Молодечно. Это повысило логистические возможности для транспортного сообщения с востоком и одновременно поставило ребром вопрос: как это стыкуется с заявлениями самих же литовских властей о том, что русские и белорусы «вот-вот захватят» Сувалкский коридор? Это участок границы между натовскими Польшей и Литвой, отделяющий территорию Республики Беларусь от самого западного российской региона - Калининградской области.Как говорят "в Украине" (не путать с теми, кто живёт) -. Перебросить технику из «враждебной» Белоруссии при желании в Прибалтику оказывается проще, чем внутри натовского «единого» пространства.А когда Беларусь получит ещё и свою АЭС при учёте того, что литовские демократы сделали со своей атомной электростанцией, то, по натовской логике, проблем у прибалтов может прибавиться. Белорусы устроят "электроармагеддон"...В итоге: перебросить «Абрамсы» США, безусловно, могут, но только эти бронемашины (в песочном камуфляже) становятся больше стационарными боевыми единицами, а не теми, которые могут совершать броски с нанесением молниеносных ударов. Местность и логистика "враждебно недекоммунизирована".Главный вопрос: удастся ли Пентагону убедить Конгресс США в необходимости выделения десятков миллиардов долларов на полную «перестройку» прибалтийской транспортной системы в соответствии с натовскими параметрами по оснащённости и эффективности транспортировки?