Нелетальное оружие: зловонная и скользкая химия
Строгая наука гласит, что зловонные составы в малых концентрациях воздействует на обонятельную систему, оказывая психологическое воздействие и вызывая изменение поведенческих реакций. То есть заставляют человека морщиться и в ужасе покидать боевые позиции в поисках глотка свежего воздуха. Гораздо серьезнее «вонючие» композиции действуют в средних и больших концентрациях: снижают объем и частоту дыхания, повышают кожно-электрические реакции, а также вызывают тахигастрию (сложные нарушения работы желудка, часто с рвотой).
История такого необычного оружия нелетального действия началась еще в 1940-х годах, когда под кураторством американского Национального исследовательского комитета обороны (US National Defence Research Committee, NDRC) разработали зловонный состав с устойчивым запахом фекалий. Параллельно с ними в Управлении стратегических служб США, ставшим позднее ЦРУ, работали над диверсионными гранатами, снаряженными составами, обладающими запахом гниения. Долгое время работы по таким направлениям были засекречены, а в 1997 году NDRC выпустило целый атлас зловонных веществ. Оказалось, что в США всё это время вели кропотливую работу по данном «зловонному» направлению.
Главным бонусом таких деликатных газов была их защита от международных конвенций, запрещающих применение химического оружия. В США даже выработали требования к зловонным составам:
— запах должен быть очень неприятен биообъектам;
— запах обязан быстро воздействовать на биообъект и быстро распространяться;
— токсичность состава в рабочих концентрациях не должна превышать безопасных для здоровья уровней.
Самые большие сложности у авторов такого дурно пахнущего оружия были с объективностью оценки восприятия запаха, так как на это влияет сумма факторов: пол, возраст, особенности нервной системы и гормонального фона человека. Кроме того, ответные реакции оказались весьма широки: от небольшого дискомфорта до мгновенной тошноты и рвоты. Со временем химики пришли к универсальной структуре зловонной композиции, которая включает: растворитель (вода или масло), действующий компонент (один или несколько одорантов), фиксатор и усилитель запахов (к примеру, скатол). Безусловно, главным действующим веществом, отвечающим за «аромат», является одорант (от лат. odor – запах), который добавляют в газ или воздух. Обычно это некие серосодержащие органические соединения, обладающие резким отвратительным запахом. К примеру, к таким можно отнести меркаптаны, знакомые каждому по характерному запаху из бытовой газовой трубы. Эти соединения (алифатические тиолы) специально добавляют к природному газу, чтобы в самых минимальных концентрациях человеческий нос смог безошибочно определить утечку. А что будет, если такие тиолы применять в концентрированном виде? Токсичность у них несущественная, а вот порог восприятия обонятельной системой очень низок, и этим пользуются скунсы, вырабатывая сложную смесь тиолов в своём зловонном секрете. Для фиксации (стабилизации) запаха в нелетальном зловонном оружии используются уже наработки парфюмеров. Скатол или 3–метилиндол, вырабатываемый в кишечнике человека и многих животных, отлично подходит на роль фиксатора запаха. В малых концентрациях скатол обладает сливочно-молочным запахом, а при дальнейшем разбавлении аромат переходит в цветочный. В концентрированном состоянии запах его ничем не отличается от фекального.
Скунс один их первых придумал использовать меркаптаны в качестве нелетального оружия.
Используются зловонные составы как в виде аэрозолей, но более эффективным является разведение водой и последующее распыление на недовольных граждан водометом. А если еще соответствующим образом окрасить жидкую композицию… Также существуют реальные образцы ручных гранат и гранат к подствольным гранатометам, снаряженных зловонным составами на основе концентрированного скатола и меркаптана. Метательное вещество увеличивает площадь действия боеприпаса, разбрасывая вонючее вещество в осевом или радиальном направлениях.
Зловонные составы могут стать отличной добавкой в баки водометов.
Вторым достаточно редким товаром на рынке нелетальной химии стали суперскользкие вещества, отвечающие за выведение из строя транспортных средств и биообъектов путем лишения их возможности нормально перемещаться. И снова одними из первых были американцы: в Национальном бюро стандартов США (National Bureau of Standards, NBS) и Американском обществе по испытанию материалов (Southwest Research Institute) провели большую работу и в итоге создали суперскользкий состав. В его составе полимер акриламид с дисперсным полиакриламидом, углеводород и вода. Вся эта «сколькая тема» может быть разведена в масляном лубрикаторе, который используется, к примеру, для смазки буров для скважин. В длинном списке веществ, пригодных для создания суперскользких соединений, фигурируют различные жиры, масла, полисиликоны (DC 2000), полигликоли (Carbowax 2000), а также олеат натрия, глицерин и еще масса сложных органических веществ. Требования к таким нелетальным образцам оружия следующие: экологичность, широкий температурный диапазон использования, низкая токсичность состава и достаточно высокая вязкость, пригодная для нанесения на наклонные поверхности. Американские химики планируют использовать подобные составы даже против гусеничной техники, правда, при нанесении на твердые бетонные и асфальтовые поверхности. Песок с рыхлой землей адсорбирует такое жидкое ноу-хау, и поскользнуться на нем сможет разве что человек. Наиболее перспективным вещество для создания свехскользких веществ, удовлетворяющим всем требованиям военных, становятся псевдопластики, состоящие из двух компонентов: вязкой жидкости анионного полиакриламида и твердых частиц этой же химической природы. Для приведения состава в боевое состояние его предварительно смешивают. В итоге получается однородный вязкоэластичный гель, выдерживающий вертикальные нагрузки и не стекающий под действием подошвы человека или автомобильного протектора. Свойства свои он приобретает после 40-60 секунд с момента нанесения на поверхность. Обычно мы сталкиваемся в природе с мокрым льдом, считающимся одним из самых скольких натуральных поверхностей. Однако американский гель гораздо коварнее – человек с большими сложностями может подобрать шаг для движения по нему, а автомобиль вообще останется шлифовать поверхность шинами на месте.
Возимый диспенсер для рабочего состава Mobility Denial System.
На основе такой разработки корпус морской пехоты США заказал разработку боевой системы ограничения подвижности (Mobility Denial System (MDS), делающей невозможным передвижение человека и транспорта на твердой поверхности сразу на 6-12 часов. Распыляется такой гель с носимого устройства или специальных военных транспортеров. Носимого 23-литрового бака хватает на обработку 183 м2 площади с дальность эффективного распыления до 6 метров. Возимый на «Хаммере» бак гораздо объемнее – его 1136-литрового запаса воды и 113,5 килограмма геля должно хватить сразу на 11150 м2 с дальностью распыления в 30 м. Минусом является необходимость разведения концентрата водой, которая может быть взята из ближайшей лужи или другого природного водоема, а это уже может резко снизить итоговую эффективность по причине вредных примесей в жидкости.
Принцип обратимого действия скользких составов на основе полиэлектролитов: а — взаимодействие необработанной подошвы со скользкой поверхностью; б — взаимодействие подошвы с нанесенным на нее полиэлектролитом противоположного заряда со скользкой поверхностью. На основе материала "Оружие нелетального действия" под редакцией В. В. Селиванова, 2017.
Ценность несут и разработки, имеющие обратный эффект: разлагающие суперскользкое вещество, что позволяет солдатам свободно перемещаться по территории, обработанной «химией» типа Mobility Denial System. Составы, разлагающие скользкие гели за несколько миллисекунд, наносятся на подошвы ботинок либо на колеса техники. И боец, словно примагниченный, идет по суперскользкому гелю.
Продолжение следует…
История такого необычного оружия нелетального действия началась еще в 1940-х годах, когда под кураторством американского Национального исследовательского комитета обороны (US National Defence Research Committee, NDRC) разработали зловонный состав с устойчивым запахом фекалий. Параллельно с ними в Управлении стратегических служб США, ставшим позднее ЦРУ, работали над диверсионными гранатами, снаряженными составами, обладающими запахом гниения. Долгое время работы по таким направлениям были засекречены, а в 1997 году NDRC выпустило целый атлас зловонных веществ. Оказалось, что в США всё это время вели кропотливую работу по данном «зловонному» направлению.
Главным бонусом таких деликатных газов была их защита от международных конвенций, запрещающих применение химического оружия. В США даже выработали требования к зловонным составам:
— запах должен быть очень неприятен биообъектам;
— запах обязан быстро воздействовать на биообъект и быстро распространяться;
— токсичность состава в рабочих концентрациях не должна превышать безопасных для здоровья уровней.
Самые большие сложности у авторов такого дурно пахнущего оружия были с объективностью оценки восприятия запаха, так как на это влияет сумма факторов: пол, возраст, особенности нервной системы и гормонального фона человека. Кроме того, ответные реакции оказались весьма широки: от небольшого дискомфорта до мгновенной тошноты и рвоты. Со временем химики пришли к универсальной структуре зловонной композиции, которая включает: растворитель (вода или масло), действующий компонент (один или несколько одорантов), фиксатор и усилитель запахов (к примеру, скатол). Безусловно, главным действующим веществом, отвечающим за «аромат», является одорант (от лат. odor – запах), который добавляют в газ или воздух. Обычно это некие серосодержащие органические соединения, обладающие резким отвратительным запахом. К примеру, к таким можно отнести меркаптаны, знакомые каждому по характерному запаху из бытовой газовой трубы. Эти соединения (алифатические тиолы) специально добавляют к природному газу, чтобы в самых минимальных концентрациях человеческий нос смог безошибочно определить утечку. А что будет, если такие тиолы применять в концентрированном виде? Токсичность у них несущественная, а вот порог восприятия обонятельной системой очень низок, и этим пользуются скунсы, вырабатывая сложную смесь тиолов в своём зловонном секрете. Для фиксации (стабилизации) запаха в нелетальном зловонном оружии используются уже наработки парфюмеров. Скатол или 3–метилиндол, вырабатываемый в кишечнике человека и многих животных, отлично подходит на роль фиксатора запаха. В малых концентрациях скатол обладает сливочно-молочным запахом, а при дальнейшем разбавлении аромат переходит в цветочный. В концентрированном состоянии запах его ничем не отличается от фекального.
Скунс один их первых придумал использовать меркаптаны в качестве нелетального оружия.
Используются зловонные составы как в виде аэрозолей, но более эффективным является разведение водой и последующее распыление на недовольных граждан водометом. А если еще соответствующим образом окрасить жидкую композицию… Также существуют реальные образцы ручных гранат и гранат к подствольным гранатометам, снаряженных зловонным составами на основе концентрированного скатола и меркаптана. Метательное вещество увеличивает площадь действия боеприпаса, разбрасывая вонючее вещество в осевом или радиальном направлениях.
Зловонные составы могут стать отличной добавкой в баки водометов.
Вторым достаточно редким товаром на рынке нелетальной химии стали суперскользкие вещества, отвечающие за выведение из строя транспортных средств и биообъектов путем лишения их возможности нормально перемещаться. И снова одними из первых были американцы: в Национальном бюро стандартов США (National Bureau of Standards, NBS) и Американском обществе по испытанию материалов (Southwest Research Institute) провели большую работу и в итоге создали суперскользкий состав. В его составе полимер акриламид с дисперсным полиакриламидом, углеводород и вода. Вся эта «сколькая тема» может быть разведена в масляном лубрикаторе, который используется, к примеру, для смазки буров для скважин. В длинном списке веществ, пригодных для создания суперскользких соединений, фигурируют различные жиры, масла, полисиликоны (DC 2000), полигликоли (Carbowax 2000), а также олеат натрия, глицерин и еще масса сложных органических веществ. Требования к таким нелетальным образцам оружия следующие: экологичность, широкий температурный диапазон использования, низкая токсичность состава и достаточно высокая вязкость, пригодная для нанесения на наклонные поверхности. Американские химики планируют использовать подобные составы даже против гусеничной техники, правда, при нанесении на твердые бетонные и асфальтовые поверхности. Песок с рыхлой землей адсорбирует такое жидкое ноу-хау, и поскользнуться на нем сможет разве что человек. Наиболее перспективным вещество для создания свехскользких веществ, удовлетворяющим всем требованиям военных, становятся псевдопластики, состоящие из двух компонентов: вязкой жидкости анионного полиакриламида и твердых частиц этой же химической природы. Для приведения состава в боевое состояние его предварительно смешивают. В итоге получается однородный вязкоэластичный гель, выдерживающий вертикальные нагрузки и не стекающий под действием подошвы человека или автомобильного протектора. Свойства свои он приобретает после 40-60 секунд с момента нанесения на поверхность. Обычно мы сталкиваемся в природе с мокрым льдом, считающимся одним из самых скольких натуральных поверхностей. Однако американский гель гораздо коварнее – человек с большими сложностями может подобрать шаг для движения по нему, а автомобиль вообще останется шлифовать поверхность шинами на месте.
Возимый диспенсер для рабочего состава Mobility Denial System.
На основе такой разработки корпус морской пехоты США заказал разработку боевой системы ограничения подвижности (Mobility Denial System (MDS), делающей невозможным передвижение человека и транспорта на твердой поверхности сразу на 6-12 часов. Распыляется такой гель с носимого устройства или специальных военных транспортеров. Носимого 23-литрового бака хватает на обработку 183 м2 площади с дальность эффективного распыления до 6 метров. Возимый на «Хаммере» бак гораздо объемнее – его 1136-литрового запаса воды и 113,5 килограмма геля должно хватить сразу на 11150 м2 с дальностью распыления в 30 м. Минусом является необходимость разведения концентрата водой, которая может быть взята из ближайшей лужи или другого природного водоема, а это уже может резко снизить итоговую эффективность по причине вредных примесей в жидкости.
Принцип обратимого действия скользких составов на основе полиэлектролитов: а — взаимодействие необработанной подошвы со скользкой поверхностью; б — взаимодействие подошвы с нанесенным на нее полиэлектролитом противоположного заряда со скользкой поверхностью. На основе материала "Оружие нелетального действия" под редакцией В. В. Селиванова, 2017.
Ценность несут и разработки, имеющие обратный эффект: разлагающие суперскользкое вещество, что позволяет солдатам свободно перемещаться по территории, обработанной «химией» типа Mobility Denial System. Составы, разлагающие скользкие гели за несколько миллисекунд, наносятся на подошвы ботинок либо на колеса техники. И боец, словно примагниченный, идет по суперскользкому гелю.
Продолжение следует…
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- сrazy.casa, coolhunting.com, upi.com
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