Стратегическая уловка в преддверии эскалации. Какая угроза таится в Рубежном и его окрестностях?
Основываясь на заявлениях, которые звучат из уст постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича на протяжении последнего месяца, можно сделать вывод, что наше руководство действительно начинает медленно, но уверенно осознавать всю провальность и контрпродуктивность тех шаблонных постулатов, которые на регулярной основе вдалбливались в уши россиян и русского населения Донбасса в течение последних четырёх лет "минскими переговорщиками" и устойчиво приводили к одному и тому же итогу: гибели детей, взрослых и стариков, проживающих в зоне досягаемости ствольной и реактивной артиллерии украинских войсковых формирований. Так, во время своего выступления на постсовете ОБСЕ в Вене 4 октября 2018 года глава российского представительства при организации придал максимальную остроту проблеме, связанной с одновременным развёртыванием близ линии соприкосновения как артиллерийских и танковых подразделений ВСУ, так и зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1", прибывших на железнодорожных платформах в Рубежное и Мариуполь. Ключевой же деталью этого выступления, которая нас заинтересовала, стал вопрос, кратко сформулированный Лукашевичем, относительно возможного использования украинскими формированиями дивизионов "Бук-М1": "Кого сбивать собрались?"
Если к упомянутым Лукашевичем "Букам" приплюсовать ещё и 2—3 зенитно-ракетных дивизиона С-300ПС, которые были развёрнуты под н.п. Володарское (западные подступы к Мариуполю) и позднее могут быть переброшены в район Белосарайской косы, то за данным вопросом вполне может скрываться предупреждение Киева о том, что Москва уже давно прощупала и готова принять контрмеры относительно плана командования так называемой "ООС" осуществить агрессию против гражданских бортов, следующих через воздушный коридор над восточной частью Азовского моря и Ейском с дальнейшим перекладыванием вины на российскую сторону. Главной контрмерой может быть перенос воздушного коридора на 30 км в сторону Приморско-Ахтарска, за пределы радиуса действия украинских С-300ПС. Если же говорить исключительно о комплексах "Бук-М1" с дальностью действия в 35 км, то здесь А. Лукашевич мог иметь ввиду лишь один сценарий — подготовку ГШ ВСУ к широкомасштабным боевым действиям на Донбассе, включая попытку уничтожения российской тактической авиации и других СВН, используемых ВКС России для защиты Донецкой и Луганской народных республик в случае начала наступательной операции. А это значит, что наши оборонные и дипломатические структуры уже давно осведомлены о масштабах бойни, которую планируют устроить ВСУ под шумок кульминации скандальной предвыборной кампании в ДНР и раскручивании предвыборной гонки в "незалежной".
О масштабах грядущей эскалации говорят и другие факты оперативно-тактического характера, приведенные как в заявлении постоянного представителя РФ при ОБСЕ, так и в отчётах разведывательных структур МО ДНР, обладающих разветвлённой агентурной сетью во всех крупных городах оккупированной украинскими формированиями части ЛДНР и других городов «незалежной». В частности, в ходе своих выступлений на постсоветах ОБСЕ 4 и 18 октября А. Лукашевич отметил, что, помимо ЗРК «Бук-М1», в Рубежное прибыли ещё и железнодорожные платформы с 53 основными боевыми танками и артиллерийскими орудиями. Спустя три дня разведданными поделилось и Министерство обороны ДНР, сообщившее о переброске на территорию ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» двух танковых рот ОБТ Т-64БВ, 50 БТР, 20 120-мм миномётов 2Б11, 20 122-мм артиллерийских установок (очевидно, что речь идёт о САУ 2С1 «Гвоздика»), а также более 2000 тонн реактивных и артиллерийских снарядов (включая 122-мм НУРС 9М22У для РСЗО «Град» и 220-мм 9М27Ф/К для РСЗО «Ураган»). Естественно, данные факты не были учтены при составлении новых отчётов миссии ОБСЕ, западноевропейские представители которой в большинстве случаев искажают реальные данные в пользу украинской стороны.
Удивляться здесь совершенно нечему, поскольку данная «слепота» ОБСЕ изначально тщательно курируется по линии Госдепартамента США в целом и спецпредставителя по Украине Курта Волкера в частности, который во время своего выступления на площадке Атлантического совета в Вашингтоне обрадовал оголтелую украинскую верхушку снятием эмбарго на поставку летального оружия, а также заверениями о ежемесячном введении новых антироссийских санкций. Вывод: пребывание ОБСЕ на Донбассе не только ровным счётом ничего не решает в плане урегулирования ситуации и окончания обстрелов со стороны ВСУ, но и позволяет военному преступнику генералу Наеву выиграть время и наиболее рационально (с тактической точки зрения) расположить артиллерийские и бронетанковые «кулаки» для начала наступательной операции, в то время окружение Хуга будет затуманивать глаза украинской общественности лишь фактами «Северного ветра» со стороны России, который в реальности полностью оправдан необходимостью защиты Донбасса от украинских действий.
Нас же заинтересовали причины столь активного прибытия железнодорожных эшелонов с бронетехникой и артиллерией ВСУ именно в город Рубежное, который стал фигурировать в заявлениях Лукашевича и представителей оборонных ведомств республик ещё чаще, нежели Мариуполь. Несомненно, в первую очередь это наличие проходящей через Рубежное железнодорожной ветки из северных и северо-восточных областей Украины, включая Полтавскую, Сумскую и Харьковскую. Как известно, именно в двух последних находятся основные мощности тяжёлого машиностроения: Сумское НПО им. М.В. Фрунзе и «Харьковский завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева», наладившие серийное производство ОБТ Т-64БМ, Т-84А «Оплот» и 125-мм танковых пушек КБА-З (копия российских танковых орудий 2А46М), а также осуществляющие восстановление и ремонт повреждённой в боях техники. В данном случае Рубежное выполняет роль своеобразной перевалочной базы, на которой прибывшая техника распределяется сразу на несколько операционных направлений Северного фронта ЛДНР.
Между тем таких перевалочных баз, представленных автомагистральными и железнодорожными транспортными развязками для подвоза артиллерии, бронетехники, ЛС и оборудования, на донбасском театре военных действий огромное множество. Основными являются: Волноваха, Угледар, Курахово, Красноармейск, Артёмовск, Лисичанск и т.д. Какова же тогда тактическая роль Рубежного для украинских войсковых формирований и не только? Ответ на этот вопрос был получен после ознакомления с топографическими картами северо-восточных районов Донбасса от Генштаба СССР, тщательного анализа сообществ в соцсетях, посвящённых ситуации в ЛДНР, а также получения данных от осведомлённых людей, которые в своё время (в 80-е годы) по долгу службы имели возможность изучить спецобъекты, находящиеся в пределах Лисичанско-Северодонецкой агломерации и промышленной зоны Рубежного.
Во-первых, в городе находится ООО «Научно-производственное предприятие «Заря», на территории которого имеется как мощная надземная цеховая инфраструктура, так и подземная инфраструктура, представленная огромными подземными складами и бомбоубежищами с автономным энергоснабжением и системой вентиляции. Благодаря этому командование украинской армии приняло решение использовать именно Рубежное для хранения определённого количества оперативно-тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У», расчёты которых могут в любой подходящий момент, не удаляясь от мест подземного хранения, нанести удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами 9М79-1 по городам Луганской и Донецкой народных республик, а также по мотострелковым подразделениям 1-го и 2-го АК НМ ЛДНР, выдвигающихся на линию соприкосновения.
Химическое предприятие «Заря», подготовленное в советское время к вероятному конфликту с Североатлантическим альянсом, получило не только мощные подземные укрепрайоны, но и несколько цехов с монолитными железобетонными стенами, обладающими физическим габаритом порядка 5 м. Такой габарит обеспечивает полноценную защиту от всех имеющихся реактивных и артиллерийских снарядов. И даже сейчас на «Заре» имеется масса спецобъектов государственной важности, допуск на которые ограничен. Нетрудно представить объём арсеналов, который ждёт здесь своего часа. Вследствие этого в случае контрнаступления подразделений 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР в северном направлении на вытравливание украинских боевиков с территории «Зари» в Рубежном потребуется в разы больше времени, чем в ситуации с освобождением ДАП. Единственный вариант — взять город в очередной тактический «котёл». Для реализации такого сценария армейским корпусам потребуется серьёзная военная поддержка со стороны Южного военного округа ВС России, так как за 4 года бездействия Москвы, Донецка и Луганска, по уши увязших в «Минске-2», на порядок усиленные за счёт американских вливаний подразделения ВСУ смогли выстроить третью линию обороны Славянск — Сватово — Старобельск — Беловодск, расположенную на удалении порядка 50 км от линии соприкосновения на Северном фронте ЛДНР.
Во-вторых, это благоприятствующий разведывательной деятельности ВСУ возвышенный рельеф местности в 30 км юго-западнее Рубежного. Так, между населёнными пунктами Горское и Нырково в распоряжении 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеется высота 267, которая однозначно будет использована для ведения оптической и радиоэлектронной разведки позиций армий ЛНР и ДНР во время эскалации конфликта на Донбассе. Данная господствующая высота в нормальной метеорологической обстановке и при использовании современных зрительных труб «Yukon Advanced Optics 6-100x100», а также фотоаппаратов типа «Nikon Coolpix P900/1000» позволяет в дневное время суток осуществлять наблюдение не только за большинством прифронтовых районов ЛНР, но и за участками республики расположенными в оперативной глубине (и всё это может осуществляться без участия БПЛА).
В ночное время суток с такой высоты могут быть использованы современные низкоуровневые телевизионно-оптические комплексы, обнаруживающие перемещение бронетехники 2-го АК НМ ЛНР в прифронтовых районах благодаря усилению отражённого естественного света звёзд и Луны, а также различные станции пассивной локации (РТР/РЭР) пеленгующие любые радиоизлучающие источники (рации, устройства обмена данными и пульты управления БПЛА) с дальнейшим целеуказанием для артиллерийских батарей. Благо подобные господствующие высоты имеются и под рукой у военнослужащих армии ЛНР, в особенности в районе Стаханова и Первомайска.
Источники информации:
https://liveuamap.com/
https://ria.ru/world/20181011/1530493070.html
https://mirnov.ru/lenta-novostej/v-mariupol-svezli-tysjachi-tonn-boepripasov.html
https://news-front.info/2018/10/19/k-chemu-privedyot-snyatie-embargo-na-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-rasskazal-veteran-afganistana/
Если к упомянутым Лукашевичем "Букам" приплюсовать ещё и 2—3 зенитно-ракетных дивизиона С-300ПС, которые были развёрнуты под н.п. Володарское (западные подступы к Мариуполю) и позднее могут быть переброшены в район Белосарайской косы, то за данным вопросом вполне может скрываться предупреждение Киева о том, что Москва уже давно прощупала и готова принять контрмеры относительно плана командования так называемой "ООС" осуществить агрессию против гражданских бортов, следующих через воздушный коридор над восточной частью Азовского моря и Ейском с дальнейшим перекладыванием вины на российскую сторону. Главной контрмерой может быть перенос воздушного коридора на 30 км в сторону Приморско-Ахтарска, за пределы радиуса действия украинских С-300ПС. Если же говорить исключительно о комплексах "Бук-М1" с дальностью действия в 35 км, то здесь А. Лукашевич мог иметь ввиду лишь один сценарий — подготовку ГШ ВСУ к широкомасштабным боевым действиям на Донбассе, включая попытку уничтожения российской тактической авиации и других СВН, используемых ВКС России для защиты Донецкой и Луганской народных республик в случае начала наступательной операции. А это значит, что наши оборонные и дипломатические структуры уже давно осведомлены о масштабах бойни, которую планируют устроить ВСУ под шумок кульминации скандальной предвыборной кампании в ДНР и раскручивании предвыборной гонки в "незалежной".
О масштабах грядущей эскалации говорят и другие факты оперативно-тактического характера, приведенные как в заявлении постоянного представителя РФ при ОБСЕ, так и в отчётах разведывательных структур МО ДНР, обладающих разветвлённой агентурной сетью во всех крупных городах оккупированной украинскими формированиями части ЛДНР и других городов «незалежной». В частности, в ходе своих выступлений на постсоветах ОБСЕ 4 и 18 октября А. Лукашевич отметил, что, помимо ЗРК «Бук-М1», в Рубежное прибыли ещё и железнодорожные платформы с 53 основными боевыми танками и артиллерийскими орудиями. Спустя три дня разведданными поделилось и Министерство обороны ДНР, сообщившее о переброске на территорию ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» двух танковых рот ОБТ Т-64БВ, 50 БТР, 20 120-мм миномётов 2Б11, 20 122-мм артиллерийских установок (очевидно, что речь идёт о САУ 2С1 «Гвоздика»), а также более 2000 тонн реактивных и артиллерийских снарядов (включая 122-мм НУРС 9М22У для РСЗО «Град» и 220-мм 9М27Ф/К для РСЗО «Ураган»). Естественно, данные факты не были учтены при составлении новых отчётов миссии ОБСЕ, западноевропейские представители которой в большинстве случаев искажают реальные данные в пользу украинской стороны.
Удивляться здесь совершенно нечему, поскольку данная «слепота» ОБСЕ изначально тщательно курируется по линии Госдепартамента США в целом и спецпредставителя по Украине Курта Волкера в частности, который во время своего выступления на площадке Атлантического совета в Вашингтоне обрадовал оголтелую украинскую верхушку снятием эмбарго на поставку летального оружия, а также заверениями о ежемесячном введении новых антироссийских санкций. Вывод: пребывание ОБСЕ на Донбассе не только ровным счётом ничего не решает в плане урегулирования ситуации и окончания обстрелов со стороны ВСУ, но и позволяет военному преступнику генералу Наеву выиграть время и наиболее рационально (с тактической точки зрения) расположить артиллерийские и бронетанковые «кулаки» для начала наступательной операции, в то время окружение Хуга будет затуманивать глаза украинской общественности лишь фактами «Северного ветра» со стороны России, который в реальности полностью оправдан необходимостью защиты Донбасса от украинских действий.
Нас же заинтересовали причины столь активного прибытия железнодорожных эшелонов с бронетехникой и артиллерией ВСУ именно в город Рубежное, который стал фигурировать в заявлениях Лукашевича и представителей оборонных ведомств республик ещё чаще, нежели Мариуполь. Несомненно, в первую очередь это наличие проходящей через Рубежное железнодорожной ветки из северных и северо-восточных областей Украины, включая Полтавскую, Сумскую и Харьковскую. Как известно, именно в двух последних находятся основные мощности тяжёлого машиностроения: Сумское НПО им. М.В. Фрунзе и «Харьковский завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева», наладившие серийное производство ОБТ Т-64БМ, Т-84А «Оплот» и 125-мм танковых пушек КБА-З (копия российских танковых орудий 2А46М), а также осуществляющие восстановление и ремонт повреждённой в боях техники. В данном случае Рубежное выполняет роль своеобразной перевалочной базы, на которой прибывшая техника распределяется сразу на несколько операционных направлений Северного фронта ЛДНР.
Между тем таких перевалочных баз, представленных автомагистральными и железнодорожными транспортными развязками для подвоза артиллерии, бронетехники, ЛС и оборудования, на донбасском театре военных действий огромное множество. Основными являются: Волноваха, Угледар, Курахово, Красноармейск, Артёмовск, Лисичанск и т.д. Какова же тогда тактическая роль Рубежного для украинских войсковых формирований и не только? Ответ на этот вопрос был получен после ознакомления с топографическими картами северо-восточных районов Донбасса от Генштаба СССР, тщательного анализа сообществ в соцсетях, посвящённых ситуации в ЛДНР, а также получения данных от осведомлённых людей, которые в своё время (в 80-е годы) по долгу службы имели возможность изучить спецобъекты, находящиеся в пределах Лисичанско-Северодонецкой агломерации и промышленной зоны Рубежного.
Во-первых, в городе находится ООО «Научно-производственное предприятие «Заря», на территории которого имеется как мощная надземная цеховая инфраструктура, так и подземная инфраструктура, представленная огромными подземными складами и бомбоубежищами с автономным энергоснабжением и системой вентиляции. Благодаря этому командование украинской армии приняло решение использовать именно Рубежное для хранения определённого количества оперативно-тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У», расчёты которых могут в любой подходящий момент, не удаляясь от мест подземного хранения, нанести удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами 9М79-1 по городам Луганской и Донецкой народных республик, а также по мотострелковым подразделениям 1-го и 2-го АК НМ ЛДНР, выдвигающихся на линию соприкосновения.
Химическое предприятие «Заря», подготовленное в советское время к вероятному конфликту с Североатлантическим альянсом, получило не только мощные подземные укрепрайоны, но и несколько цехов с монолитными железобетонными стенами, обладающими физическим габаритом порядка 5 м. Такой габарит обеспечивает полноценную защиту от всех имеющихся реактивных и артиллерийских снарядов. И даже сейчас на «Заре» имеется масса спецобъектов государственной важности, допуск на которые ограничен. Нетрудно представить объём арсеналов, который ждёт здесь своего часа. Вследствие этого в случае контрнаступления подразделений 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР в северном направлении на вытравливание украинских боевиков с территории «Зари» в Рубежном потребуется в разы больше времени, чем в ситуации с освобождением ДАП. Единственный вариант — взять город в очередной тактический «котёл». Для реализации такого сценария армейским корпусам потребуется серьёзная военная поддержка со стороны Южного военного округа ВС России, так как за 4 года бездействия Москвы, Донецка и Луганска, по уши увязших в «Минске-2», на порядок усиленные за счёт американских вливаний подразделения ВСУ смогли выстроить третью линию обороны Славянск — Сватово — Старобельск — Беловодск, расположенную на удалении порядка 50 км от линии соприкосновения на Северном фронте ЛДНР.
Во-вторых, это благоприятствующий разведывательной деятельности ВСУ возвышенный рельеф местности в 30 км юго-западнее Рубежного. Так, между населёнными пунктами Горское и Нырково в распоряжении 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имеется высота 267, которая однозначно будет использована для ведения оптической и радиоэлектронной разведки позиций армий ЛНР и ДНР во время эскалации конфликта на Донбассе. Данная господствующая высота в нормальной метеорологической обстановке и при использовании современных зрительных труб «Yukon Advanced Optics 6-100x100», а также фотоаппаратов типа «Nikon Coolpix P900/1000» позволяет в дневное время суток осуществлять наблюдение не только за большинством прифронтовых районов ЛНР, но и за участками республики расположенными в оперативной глубине (и всё это может осуществляться без участия БПЛА).
В ночное время суток с такой высоты могут быть использованы современные низкоуровневые телевизионно-оптические комплексы, обнаруживающие перемещение бронетехники 2-го АК НМ ЛНР в прифронтовых районах благодаря усилению отражённого естественного света звёзд и Луны, а также различные станции пассивной локации (РТР/РЭР) пеленгующие любые радиоизлучающие источники (рации, устройства обмена данными и пульты управления БПЛА) с дальнейшим целеуказанием для артиллерийских батарей. Благо подобные господствующие высоты имеются и под рукой у военнослужащих армии ЛНР, в особенности в районе Стаханова и Первомайска.
Источники информации:
https://liveuamap.com/
https://ria.ru/world/20181011/1530493070.html
https://mirnov.ru/lenta-novostej/v-mariupol-svezli-tysjachi-tonn-boepripasov.html
https://news-front.info/2018/10/19/k-chemu-privedyot-snyatie-embargo-na-postavki-oruzhiya-na-ukrainu-rasskazal-veteran-afganistana/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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